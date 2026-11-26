5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: OFI X Anderlecht - 26/11/2026
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Marten Winkler, entra Jayden Onia-Seke.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Tawfik Bentayeb, entra Enric Llansana.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Konstantinos Kostoulas, entra Zisis Karachalios.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Thiago Nuss, entra Thanasis Sitmalidis.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Taxiarchis Fountas, entra Giannis Theodosoulakis.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mario Stroeykens (Anderlecht).
31'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Andreas Bouchalakis, entra Georgios Kanellopoulos.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Mihajlo Cvetkovic, entra Adriano Bertaccini.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Ali Maamar, entra Killian Sardella.
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Giulian Biancone (Anderlecht).
24'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Nikolaos Athanasiou (OFI).
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht).
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ali Maamar (Anderlecht).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Lorenzo Dickmann, entra Giannis Apostolakis.
9'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do OFI! Taxiarchis Fountas converte.
6'
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2ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (OFI).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
39'
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1ºTEMPO
Gol do Anderlecht! Thelo Aasgaard marca. Assistência de Oleg Reabciuk.
20'
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1ºTEMPO
Gol do Anderlecht! Tawfik Bentayeb marca. Assistência de Mihajlo Cvetkovic.
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Konstantinos Kostoulas (OFI).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: OFI x Anderlecht!
C. Kontis
TECNICO
Vítor Bruno
TECNICO
Kristo Tohver
ÁRBITRO