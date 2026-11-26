5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: NEC X Rennes - 26/11/2026
42'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Willum Thor Willumsson, entra Kevin Kers.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Dušan Tadić, entra Jamiro Monteiro.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Tjaronn Chery, entra Dennis Geiger.
38'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Willum Thor Willumsson (NEC).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Abdelhamid Aït Boudlal, entra Ludovic Blas.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Djaoui Cissé, entra Henrick Do Marcolino.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Sebastian Szymański, entra Eliezer Mayenda.
36'
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2ºTEMPO
Gol de pênalti do NEC! Tjaronn Chery converte.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Boulaye Dia, entra Mousa Al-Tamari.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Esteban Lepaul, entra Issa Soumaré.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Tobias Storm, entra Gabriel·Bras.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adrien Thomasson (Rennes).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
36'
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1ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Rennes).
36'
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1ºTEMPO
Gol do Rennes! Adrien Thomasson marca. Assistência de Sebastian Szymański.
29'
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1ºTEMPO
Gol do NEC! Bryan Linssen marca.
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Deveron Fonville (NEC).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: NEC x Rennes!
Dick Schreuder
TECNICO
F. Haise
TECNICO
Nenad Minakovic
ÁRBITRO