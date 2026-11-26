5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Lyon X Lillestrom - 26/11/2026
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Zachary Athekame (Lyon).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Khalis Merah, entra Loïs Openda.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Stian Kristiansen, entra Sturla Ottesen.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Henrik Molvaer Melland, entra Yildren Ibrahimaj.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Lillestrom: sai Camil Jebara, entra Gustav Nordh.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Steeve Kango, entra Zachary Athekame.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Remi Himbert, entra Ernest Nuamah.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Corentin Tolisso, entra Tanner Tessmann.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Steeve Kango (Lyon).
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gustav Kjolstad Nyheim (Lillestrom).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Julien Duranville, entra Keito Nakamura.
43'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Felix Vá (Lillestrom).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Lyon x Lillestrom!
Carlos Vicens
TECNICO
H. Ødegaard
TECNICO
Sebastian Gishamer
ÁRBITRO