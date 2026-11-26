5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Hoffenheim X Sturm Graz - 26/11/2026
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Valmir Matoshi, entra Gizo Mamageishvili.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Luis Balbo, entra Emran Soglo.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Arjan Malić, entra Jurgen Heil.
35'
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2ºTEMPO
Gol do Hoffenheim! Bambasé Conté marca. Assistência de Tim Lemperle.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Oumar Diakité, entra Nelson Felix Patrick Weiper.
27'
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2ºTEMPO
Gol do Hoffenheim! Adam Hložek marca.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Seedy Jatta, entra Simon Seidl.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Fisnik Asllani, entra Andrej Kramarić.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Mats Rots, entra Bambasé Conté.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Adam Daghim, entra Patrick Wimmer.
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Albert Vallci (Sturm Graz).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
43'
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1ºTEMPO
Gol do Sturm Graz! Oumar Diakité marca.
32'
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1ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Wouter Burger, entra Tim Lemperle.
5'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Luis Balbo (Sturm Graz).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Hoffenheim x Sturm Graz!
C. Ilzer
TECNICO
F. Ingolitsch
TECNICO
Luis Miguel Branco Godinho
ÁRBITRO