5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Ferencváros X Celje - 26/11/2026
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Mario Kvesić, entra Papa Daniel.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Matúš Bero, entra Jonathan Levi.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Daniel Arzani, entra Callum O'Dowda.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Benjamin Verbič, entra Yaya Dukuly.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Lenny Joseph, entra Krisztian Lisztes.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Blaž Kramer, entra A. Kučys.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Celje: sai Łukasz Bejger, entra Žan Žužek.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Artemijus Tutyskinas (Celje).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ferencváros x Celje!
B. Borbely
TECNICO
Z. Željkovič
TECNICO
Simone Sozza
ÁRBITRO