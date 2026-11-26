5ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•14h45
Minuto a Minuto: Celta de Vigo X Bournemouth - 26/11/2026
2'
•
2ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Álvaro Rodríguez marca.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Justin Kluivert, entra Tyler Adams.
33'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alex Scott (Bournemouth).
30'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Álvaro Rodríguez (Bournemouth).
23'
•
1ºTEMPO
Cartão vermelho! Bafode Diakite (Bournemouth) é expulso.
23'
•
1ºTEMPO
VAR: cartão alterado (Bournemouth).
19'
•
1ºTEMPO
Gol do Celta de Vigo! Iago Aspas marca. Assistência de Javier Rueda García.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Celta de Vigo x Bournemouth!
Claudio Giráldez
TECNICO
M. Rose
TECNICO
Harm Osmers
ÁRBITRO