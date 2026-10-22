3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Viktoria Plzen X Levski Sofia - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Stefan Pirgic (Viktoria Plzen).
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Levski Sofia: sai Mehdi Moubarik, entra Álex Centelles.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Levski Sofia: sai Reinaldo Nascimento Satorno, entra Juan Esteban Perea Sanchez.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Viktoria Plzen: sai Christopher Kabongo, entra Matěj Vydra.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Viktoria Plzen: sai tobias paliscak, entra Alexandr Sojka.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Viktoria Plzen: sai Tomáš Ladra, entra Baboucarr Faal.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Levski Sofia: sai Francisco Everton Mota de Castro, entra Akram Bouras.
20'
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2ºTEMPO
Gol do Levski Sofia! Reinaldo Nascimento Satorno marca. Assistência de Maicon Araújo dos Santos.
17'
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2ºTEMPO
Gol do Viktoria Plzen! Christopher Kabongo marca. Assistência de Cheick Souare.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Viktoria Plzen: sai Patrik Hrošovský, entra Stefan Pirgic.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Viktoria Plzen: sai Denis Višinský, entra Salim Fago Lawal.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Levski Sofia: sai Mazire Soula, entra Armstrong Oko-Flex.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Levski Sofia! Francisco Everton Mota de Castro marca. Assistência de Reinaldo Nascimento Satorno.
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mazire Soula (Levski Sofia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Viktoria Plzen x Levski Sofia!
R. Kováč
TECNICO
Julio Velázquez
TECNICO
Alejandro Hernandez
ÁRBITRO