3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Sturm Graz X Olympique M. - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bamo Meite (Olympique M.).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Valmir Matoshi, entra Julian Halwachs.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Jacob Peter Hödl, entra Albert Vallci.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Arjan Malić (Sturm Graz).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Kelyann Bezahaf, entra Timothy Weah.
35'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Amine Gouiri (Olympique M.).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Nayef Aguerd, entra CJ Egan-Riley.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Geoffrey Kondogbia, entra Pierre-Emile Højbjerg.
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Luca Weinhandl (Sturm Graz).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Sturm Graz: sai Oumar Diakité, entra Belmin Beganovic.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Neal Maupay, entra Igor Paixão.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Olympique M.: sai Angel Gomes, entra Himad Abdelli.
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Oumar Diakité (Sturm Graz).
24'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Angel Gomes (Olympique M.).
13'
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1ºTEMPO
Gol do Sturm Graz! Oumar Diakité marca. Assistência de Luca Weinhandl.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sturm Graz x Olympique M.!
F. Ingolitsch
TECNICO
Bruno Genesio
TECNICO
Nenad Minakovic
ÁRBITRO