3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: OFI X Bayer Leverkusen - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
42'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Borja González (OFI).
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Equi Fernández (Bayer Leverkusen).
38'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Thiago Nuss, entra Thanasis Sitmalidis.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Konstantinos Kostoulas, entra Borja González.
34'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jarell Quansah (Bayer Leverkusen).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Malik Tillman, entra Moussa Diaby.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Lucas Vázquez, entra Edmond Tapsoba.
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Andreas Bouchalakis, entra Giannis Apostolakis.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Aitor Cantalapiedra, entra Giannis Theodosoulakis.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Patrik Schick, entra Nathan Tella.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Jonas Hofmann, entra Ibrahim Maza.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Bayer Leverkusen: sai Facundo Medina, entra Miguel Gutiérrez.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no OFI: sai Kenan Kodro, entra Taxiarchis Fountas.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
37'
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1ºTEMPO
Gol do Bayer Leverkusen! Jonas Hofmann marca. Assistência de Malik Tillman.
35'
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1ºTEMPO
Gol do Bayer Leverkusen! Jonas Hofmann marca.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Aleix García (Bayer Leverkusen).
15'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Carles Martínez Novell (Bayer Leverkusen).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: OFI x Bayer Leverkusen!
C. Kontis
TECNICO
Carles Martínez
TECNICO
Oleksiy Derevinskiy
ÁRBITRO