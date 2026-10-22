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encerrado
Allianz Stadium Turin
Juventus Juventus
2 × 2
Rennes Rennes

3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 22/1013h45

Minuto a Minuto: Juventus X Rennes - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de jogo! Tudo igual em Turim.

bola

45'

2ºTEMPO

Juve vai empilhando bola aéreas na área do Rennes em busca da virada.

bola

45'

2ºTEMPO

NA ZAGA! Woltemade recebe escorada de cabeça no meio da área, gira com a destra e finaliza em cima de Ait Boudlal.

bola

45'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Juventus visita o AZ Alkmaar, já o Rennes recebe o Olympiacos.

bola

45'

2ºTEMPO

Mais um além dos sete indicados.

bola

45'

2ºTEMPO

Juventus segue no ataque em busca da virada.

bola

45'

2ºTEMPO

Sete minutos de acréscimo.

bola

45'

2ºTEMPO

GOL ANULADO! Árbitro dinamarquês aponta impedimento de Lucumí após primeiro desvio no cruzamento. Segue tudo igual.

bola

45'

2ºTEMPO

VAI NO MONITOR! O árbitro vai rever possível impedimento de Lucumí após desvio no primeiro momento.

bola

45'

2ºTEMPO

Substituição no Juventus: sai Andrea Cambiaso, entra Kerim Alajbegovic.

bola

45'

2ºTEMPO

VAR: gol anulado (Juventus).

bola

44'

2ºTEMPO

VAR checa possível irregularidade no gol.

bola

43'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Douglas Luiz bate falta da ponta esquerda para área, ela fica viva no meio após a defesa francesa não cortar, Lucumí gira batendo de canhota por baixo, ela desvia e morre lá dentro!

bola

42'

2ºTEMPO

Em andamento: OFI Creta 0x2 Bayer Leverkusen.

bola

40'

2ºTEMPO

Empate mantém os times invictos na competição.

bola

39'

2ºTEMPO

O Rennes terá pela frente o Strasbourg, em casa, pela Ligue 1.

bola

38'

2ºTEMPO

No domingo a Juventus visita o Lecce pela Serie A do Italiano.

bola

37'

2ºTEMPO

Sobe mais um amarelo.

bola

37'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Rennes: sai Mousa Al-Tamari, entra Eliezer Mayenda.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Rennes: sai Boulaye Dia, entra Issa Soumaré.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Rennes: sai Adrien Thomasson, entra Sebastian Szymański.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Juventus: sai Randal Kolo Muani, entra Jérémie Boga.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Juventus: sai Lloyd Kelly, entra Jhon Lucumi.

bola

34'

2ºTEMPO

Em andamento: Ararat-ARM 0x4 AZ Alkmaar.

bola

33'

2ºTEMPO

Samba sai atento pelo alto no meio da área e fica com ela no lançamento de Koopmeiners.

bola

32'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Juventus visita o AZ Alkmaar, já o Rennes recebe o Olympiacos.

bola

31'

2ºTEMPO

FOORA! Koopmeiners bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Woltemade cabeceia com espaço e manda à esquerda da meta.

bola

30'

2ºTEMPO

UUHH! McKennie cruza da ponta direita no meio da área, Woltemade cabeceia atrapalhado pelo zagueiro e manda à direita.

bola

29'

2ºTEMPO

ASSIM NÃO! Rongier recebe ajeitada curta na frente da área, experimenta com a destra e manda longe.

bola

28'

2ºTEMPO

O jogo fica aberto após o empate da Juve.

bola

27'

2ºTEMPO

VICARIO! Cruzamento de Nagida da esquerda para entrada da pequena área, Thomasson fura de cabeça sozinho e o goleiro italiano defende.

bola

26'

2ºTEMPO

Em andamento: Feréncvaros 2x1 Torreense.

bola

25'

2ºTEMPO

Sobe o volume a torcida italiana.

bola

23'

2ºTEMPO

Torcedor da Velha Senhora volta a acreditar jogando em casa.

bola

22'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Woltemade bate rasteiro no meio do gol e empata o jogo!

bola

22'

2ºTEMPO

Gol de pênalti do Juventus! Nick Woltemade converte.

bola

20'

2ºTEMPO

O VAR confirma a penalidade.

bola

20'

2ºTEMPO

PÊNALTI PARA JUVENTUS! Bola alçada na cobrança de falta de Douglas Luiz para esquerda da área, McKennie ajeita de cabeça para trás e ela pega no braço de Reynolds.

bola

18'

2ºTEMPO

Rennes tem o melhor ataque da Ligue1 com 15 gols.

bola

17'

2ºTEMPO

Em andamento: Dinamo Zagreb 2x3 NEC.

bola

16'

2ºTEMPO

Thomasson alça do bico da área pela esquerda para o fundo na direita, Camara tenta ajeitar de cabeça e carimba Cambiasso.

bola

15'

2ºTEMPO

Substituição no Juventus: sai Federico Gatti, entra Nicolás Iván Gonzalez.

bola

14'

2ºTEMPO

Spalletti deixa seu time mais ofensivo.

bola

13'

2ºTEMPO

Koopmeiners alça da meia esquerda para área, ela passa por Kolo Muani e a defesa francesa manda para fora.

bola

12'

2ºTEMPO

Rennes vai ultrapassando a Juventus na classificação.

bola

11'

2ºTEMPO

A Juventus vem de derrota pelo Italiano no fim de semana por 3x0 diante da Lazio jogando em casa.

bola

10'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Juventus visita o AZ Alkmaar, já o Rennes recebe o Olympiacos.

bola

9'

2ºTEMPO

Gatti sobe para apertar marcação pela direita do ataque e comete falta em Camara.

bola

7'

2ºTEMPO

Tamari finaliza de dentro da área buscando o cantinho esquerdo e Vicario espalma.

bola

6'

2ºTEMPO

O lateral da Juventus recebe uma faixa na cabeça para seguir no jogo.

bola

5'

2ºTEMPO

Kalulu caído no ataque para atendimento médico com um corte na cabeça.

bola

4'

2ºTEMPO

Cambiasso leva jogada para linha de fundo pela esquerda, cruza forte de canhota e Kalulu cabeceia à direita da meta.

bola

3'

2ºTEMPO

Rennes nunca venceu um jogo europeu na Itália: quatro jogos e penas derrotas.

bola

1'

2ºTEMPO

Juve volta com troca na lateral/ala direita.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Festa rubro-negra no Allianz Stadium.

bola

45'

1ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

1ºTEMPO

A fase da Juventus não é nada boa mesmo.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Juventus: sai Zeki Çelik, entra Pierre Kalulu.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO RENNES!!! Dia cobra com categoria no canto direito, desloca Vicario e vira o jogo!

bola

43'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Rennes! Boulaye Dia converte.

bola

42'

1ºTEMPO

Penalidade confirmada pelo VAR.

bola

41'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA RENNES! Nagida fica com a rebatida da defesa na frente da área, bate forte de canhota por baixo, Douglas Luiz, caído, se joga para o lado e ela explode no seu braço recolhido.

bola

39'

1ºTEMPO

Ritmo mais lento nos últimos minutos.

bola

37'

1ºTEMPO

Torcedor do Rennes faz barulho no setor dos visitantes.

bola

36'

1ºTEMPO

Spalletti agitado na beira do campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Falta de ataque de Woltemade ao se enroscar com Ait Boudlal.

bola

34'

1ºTEMPO

Em andamento: Dinamo Zagreb 1x1 NEC.

bola

33'

1ºTEMPO

Bom primeiro tempo em Turim até aqui.

bola

31'

1ºTEMPO

Falta de ataque do Rennes dentro da área.

bola

30'

1ºTEMPO

VICARIO! Reynolds recebe enfiada de bola na ponta direita, cruza forte para o lado esquerdo e Nagida pega de primeira para firme defesa do goleiro italiano.

bola

29'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! McKennie fica com a rebatida da defesa limpa no meio da área, chuta colocado com a destra e Samba voa bonito na esquerda para espalmar.

bola

27'

1ºTEMPO

Cambiasso recebe aberto na ala esquerda, carrega para dentro com a destra e cruza. Corte da defesa francesa.

bola

26'

1ºTEMPO

Juventus tem dificuldade para sair pela direita da defesa com a bola no chão.

bola

25'

1ºTEMPO

Rennes toca de lado perto do meio campo.

bola

24'

1ºTEMPO

McKennie cruza da ponta direita para o meio da área, Kolo Muani sobe de cabeça e manda por cima.

bola

24'

1ºTEMPO

Rennes todo no seu campo defensivo.

bola

23'

1ºTEMPO

Juventus roda a bola de lado no campo de ataque.

bola

22'

1ºTEMPO

Rennes sobe as linhas para pressionar a saída de bola.

bola

21'

1ºTEMPO

Samba recebe atendimento médico.

bola

20'

1ºTEMPO

Primeiro amarelo do jogo.

bola

19'

1ºTEMPO

SAMBAAAA!!! Koopmeiners descola ótimo cruzamento da ponta direita para segunda trave, Gatti aparece sozinho, testa cruzado e o goleiro visitante faz linda defesa com a mão esquerda.

bola

19'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Federico Gatti (Juventus).

bola

18'

1ºTEMPO

Em andamento: Sturm Graz 1x0 Olympique M.

bola

17'

1ºTEMPO

Bola longa buscando Reynolds na lateral direita do ataque, mas ela sai.

bola

16'

1ºTEMPO

Tudo igual em Turim.

bola

15'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO RENNES!!! Nagida faz boa jogada da ala trazendo para dentro e alça para direita da área. Reynolds escora de cabeça para pequena área e Tamari empata!

inicio

15'

1ºTEMPO

Gol do Rennes! Mousa Al-Tamari marca. Assistência de Bryan Reynolds.

bola

13'

1ºTEMPO

UUHH! Douglas Luiz cruza da meia direita com força para segunda trave, Kolo Muani fecha para testar por baixo mas manda para fora.

bola

12'

1ºTEMPO

TORTO! Nagida fica com a sobra de bola perto da entrada da área, pega de primeira e manda longe.

bola

11'

1ºTEMPO

Bom corte de Kelly na linha de fundo pela esquerda da defesa na tentativa de drible de Tamari.

bola

11'

1ºTEMPO

Tamari carrega com espaço pelo meio do ataque, chega perto da entrada da área e finaliza mascado. Apenas tiro de meta.

bola

10'

1ºTEMPO

Em andamento: Lech Poznan 0x1 Sunderland.

bola

9'

1ºTEMPO

Kolo Muani tenta inverter o jogo no meio campo, mas carimba o adversário e ela fica na defesa com Ait Boudlal.

bola

8'

1ºTEMPO

Rongier recebe com espaço na meia central do ataque, bate rasante sem força e Vicario encaixa.

bola

7'

1ºTEMPO

Cambiasso fecha bem os espaços pela lateral esquerda da defesa, chuta nas pernas do adversário e ganha arremesso.

bola

6'

1ºTEMPO

Festa do torcedor italiano em Turim.

bola

5'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Boa transição com passes curtos de pé em pé pelo meio, Celik recebe enfiada de Woltemade na área e finaliza rasteiro na saída de Samba para marcar!

inicio

5'

1ºTEMPO

Gol do Juventus! Zeki Çelik marca. Assistência de Nick Woltemade.

bola

4'

1ºTEMPO

TORTO! Woltemade recebe escorada de cabeça de McKennie na entrada da área pela direita, bate cruzado e manda à esquerda.

bola

3'

1ºTEMPO

Tamari tenta passe de calcanhar pela lateral direita do campo defensivo e Bremer manda para fora.

bola

2'

1ºTEMPO

Samba recebe recuo pressionado, domina curto e se livra na base do chutão.

bola

1'

1ºTEMPO

Juve de camisa alvinegra listrada e calção branco, Rennes de vermelho e shorts preto.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Juventus x Rennes!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo. Sobe o Hino da Europa League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Allianz Stadium completamente lotado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Encerrado: Kairat 1x5 Panathinaikos.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será o dinamarquês Morten Krogh.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na Ligue1, o Rennes ocupa a sexta posição com 13 pontos nos mesmos 21 disputados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Juve é apenas a oitava colocada na Itália com 11 pontos ganhos em 21 disputados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Rennes é o 13º colocado na competição com quatro pontos e está invicto nessas duas rodadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Apesar de um início de temporada irregular no Campeonato Italiano, a Juventus tem 100% de aproveitamento e lidera a Europa League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 18°C em Turim, norte da Itália.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Juventus x Rennes pela terceira rodada da UEFA Europa League.

Juventus JUV

  • Luciano Spalletti

    TECNICO

Rennes REN

  • Franck Haise

    TECNICO

  • Morten Krogh

    ÁRBITRO

Juventus JUV
Rennes REN

GOLS

Gol Zeki Çelik
Gol Nick Woltemade
Mousa Al-Tamari Gol
Boulaye Dia Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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