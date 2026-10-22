3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Juventus X Rennes - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de jogo! Tudo igual em Turim.
45'
•
2ºTEMPO
Juve vai empilhando bola aéreas na área do Rennes em busca da virada.
45'
•
2ºTEMPO
NA ZAGA! Woltemade recebe escorada de cabeça no meio da área, gira com a destra e finaliza em cima de Ait Boudlal.
45'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Juventus visita o AZ Alkmaar, já o Rennes recebe o Olympiacos.
45'
•
2ºTEMPO
Mais um além dos sete indicados.
45'
•
2ºTEMPO
Juventus segue no ataque em busca da virada.
45'
•
2ºTEMPO
Sete minutos de acréscimo.
45'
•
2ºTEMPO
GOL ANULADO! Árbitro dinamarquês aponta impedimento de Lucumí após primeiro desvio no cruzamento. Segue tudo igual.
45'
•
2ºTEMPO
VAI NO MONITOR! O árbitro vai rever possível impedimento de Lucumí após desvio no primeiro momento.
45'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Andrea Cambiaso, entra Kerim Alajbegovic.
45'
•
2ºTEMPO
VAR: gol anulado (Juventus).
44'
•
2ºTEMPO
VAR checa possível irregularidade no gol.
43'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Douglas Luiz bate falta da ponta esquerda para área, ela fica viva no meio após a defesa francesa não cortar, Lucumí gira batendo de canhota por baixo, ela desvia e morre lá dentro!
42'
•
2ºTEMPO
Em andamento: OFI Creta 0x2 Bayer Leverkusen.
40'
•
2ºTEMPO
Empate mantém os times invictos na competição.
39'
•
2ºTEMPO
O Rennes terá pela frente o Strasbourg, em casa, pela Ligue 1.
38'
•
2ºTEMPO
No domingo a Juventus visita o Lecce pela Serie A do Italiano.
37'
•
2ºTEMPO
Sobe mais um amarelo.
37'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Abdelhamid Aït Boudlal (Rennes).
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Mousa Al-Tamari, entra Eliezer Mayenda.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Boulaye Dia, entra Issa Soumaré.
36'
•
2ºTEMPO
Substituição no Rennes: sai Adrien Thomasson, entra Sebastian Szymański.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Randal Kolo Muani, entra Jérémie Boga.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Lloyd Kelly, entra Jhon Lucumi.
34'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Ararat-ARM 0x4 AZ Alkmaar.
33'
•
2ºTEMPO
Samba sai atento pelo alto no meio da área e fica com ela no lançamento de Koopmeiners.
32'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Juventus visita o AZ Alkmaar, já o Rennes recebe o Olympiacos.
31'
•
2ºTEMPO
FOORA! Koopmeiners bate escanteio da direita na entrada da pequena área, Woltemade cabeceia com espaço e manda à esquerda da meta.
30'
•
2ºTEMPO
UUHH! McKennie cruza da ponta direita no meio da área, Woltemade cabeceia atrapalhado pelo zagueiro e manda à direita.
29'
•
2ºTEMPO
ASSIM NÃO! Rongier recebe ajeitada curta na frente da área, experimenta com a destra e manda longe.
28'
•
2ºTEMPO
O jogo fica aberto após o empate da Juve.
27'
•
2ºTEMPO
VICARIO! Cruzamento de Nagida da esquerda para entrada da pequena área, Thomasson fura de cabeça sozinho e o goleiro italiano defende.
26'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Feréncvaros 2x1 Torreense.
25'
•
2ºTEMPO
Sobe o volume a torcida italiana.
23'
•
2ºTEMPO
Torcedor da Velha Senhora volta a acreditar jogando em casa.
22'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Woltemade bate rasteiro no meio do gol e empata o jogo!
22'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do Juventus! Nick Woltemade converte.
20'
•
2ºTEMPO
O VAR confirma a penalidade.
20'
•
2ºTEMPO
PÊNALTI PARA JUVENTUS! Bola alçada na cobrança de falta de Douglas Luiz para esquerda da área, McKennie ajeita de cabeça para trás e ela pega no braço de Reynolds.
18'
•
2ºTEMPO
Rennes tem o melhor ataque da Ligue1 com 15 gols.
17'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Dinamo Zagreb 2x3 NEC.
16'
•
2ºTEMPO
Thomasson alça do bico da área pela esquerda para o fundo na direita, Camara tenta ajeitar de cabeça e carimba Cambiasso.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Federico Gatti, entra Nicolás Iván Gonzalez.
14'
•
2ºTEMPO
Spalletti deixa seu time mais ofensivo.
13'
•
2ºTEMPO
Koopmeiners alça da meia esquerda para área, ela passa por Kolo Muani e a defesa francesa manda para fora.
12'
•
2ºTEMPO
Rennes vai ultrapassando a Juventus na classificação.
11'
•
2ºTEMPO
A Juventus vem de derrota pelo Italiano no fim de semana por 3x0 diante da Lazio jogando em casa.
10'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Juventus visita o AZ Alkmaar, já o Rennes recebe o Olympiacos.
9'
•
2ºTEMPO
Gatti sobe para apertar marcação pela direita do ataque e comete falta em Camara.
7'
•
2ºTEMPO
Tamari finaliza de dentro da área buscando o cantinho esquerdo e Vicario espalma.
6'
•
2ºTEMPO
O lateral da Juventus recebe uma faixa na cabeça para seguir no jogo.
5'
•
2ºTEMPO
Kalulu caído no ataque para atendimento médico com um corte na cabeça.
4'
•
2ºTEMPO
Cambiasso leva jogada para linha de fundo pela esquerda, cruza forte de canhota e Kalulu cabeceia à direita da meta.
3'
•
2ºTEMPO
Rennes nunca venceu um jogo europeu na Itália: quatro jogos e penas derrotas.
1'
•
2ºTEMPO
Juve volta com troca na lateral/ala direita.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Festa rubro-negra no Allianz Stadium.
45'
•
1ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
1ºTEMPO
A fase da Juventus não é nada boa mesmo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Juventus: sai Zeki Çelik, entra Pierre Kalulu.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO RENNES!!! Dia cobra com categoria no canto direito, desloca Vicario e vira o jogo!
43'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Rennes! Boulaye Dia converte.
42'
•
1ºTEMPO
Penalidade confirmada pelo VAR.
41'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA RENNES! Nagida fica com a rebatida da defesa na frente da área, bate forte de canhota por baixo, Douglas Luiz, caído, se joga para o lado e ela explode no seu braço recolhido.
39'
•
1ºTEMPO
Ritmo mais lento nos últimos minutos.
37'
•
1ºTEMPO
Torcedor do Rennes faz barulho no setor dos visitantes.
36'
•
1ºTEMPO
Spalletti agitado na beira do campo.
35'
•
1ºTEMPO
Falta de ataque de Woltemade ao se enroscar com Ait Boudlal.
34'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Dinamo Zagreb 1x1 NEC.
33'
•
1ºTEMPO
Bom primeiro tempo em Turim até aqui.
31'
•
1ºTEMPO
Falta de ataque do Rennes dentro da área.
30'
•
1ºTEMPO
VICARIO! Reynolds recebe enfiada de bola na ponta direita, cruza forte para o lado esquerdo e Nagida pega de primeira para firme defesa do goleiro italiano.
29'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! McKennie fica com a rebatida da defesa limpa no meio da área, chuta colocado com a destra e Samba voa bonito na esquerda para espalmar.
27'
•
1ºTEMPO
Cambiasso recebe aberto na ala esquerda, carrega para dentro com a destra e cruza. Corte da defesa francesa.
26'
•
1ºTEMPO
Juventus tem dificuldade para sair pela direita da defesa com a bola no chão.
25'
•
1ºTEMPO
Rennes toca de lado perto do meio campo.
24'
•
1ºTEMPO
McKennie cruza da ponta direita para o meio da área, Kolo Muani sobe de cabeça e manda por cima.
24'
•
1ºTEMPO
Rennes todo no seu campo defensivo.
23'
•
1ºTEMPO
Juventus roda a bola de lado no campo de ataque.
22'
•
1ºTEMPO
Rennes sobe as linhas para pressionar a saída de bola.
21'
•
1ºTEMPO
Samba recebe atendimento médico.
20'
•
1ºTEMPO
Primeiro amarelo do jogo.
19'
•
1ºTEMPO
SAMBAAAA!!! Koopmeiners descola ótimo cruzamento da ponta direita para segunda trave, Gatti aparece sozinho, testa cruzado e o goleiro visitante faz linda defesa com a mão esquerda.
19'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Federico Gatti (Juventus).
18'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Sturm Graz 1x0 Olympique M.
17'
•
1ºTEMPO
Bola longa buscando Reynolds na lateral direita do ataque, mas ela sai.
16'
•
1ºTEMPO
Tudo igual em Turim.
15'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO RENNES!!! Nagida faz boa jogada da ala trazendo para dentro e alça para direita da área. Reynolds escora de cabeça para pequena área e Tamari empata!
15'
•
1ºTEMPO
Gol do Rennes! Mousa Al-Tamari marca. Assistência de Bryan Reynolds.
13'
•
1ºTEMPO
UUHH! Douglas Luiz cruza da meia direita com força para segunda trave, Kolo Muani fecha para testar por baixo mas manda para fora.
12'
•
1ºTEMPO
TORTO! Nagida fica com a sobra de bola perto da entrada da área, pega de primeira e manda longe.
11'
•
1ºTEMPO
Bom corte de Kelly na linha de fundo pela esquerda da defesa na tentativa de drible de Tamari.
11'
•
1ºTEMPO
Tamari carrega com espaço pelo meio do ataque, chega perto da entrada da área e finaliza mascado. Apenas tiro de meta.
10'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Lech Poznan 0x1 Sunderland.
9'
•
1ºTEMPO
Kolo Muani tenta inverter o jogo no meio campo, mas carimba o adversário e ela fica na defesa com Ait Boudlal.
8'
•
1ºTEMPO
Rongier recebe com espaço na meia central do ataque, bate rasante sem força e Vicario encaixa.
7'
•
1ºTEMPO
Cambiasso fecha bem os espaços pela lateral esquerda da defesa, chuta nas pernas do adversário e ganha arremesso.
6'
•
1ºTEMPO
Festa do torcedor italiano em Turim.
5'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Boa transição com passes curtos de pé em pé pelo meio, Celik recebe enfiada de Woltemade na área e finaliza rasteiro na saída de Samba para marcar!
5'
•
1ºTEMPO
Gol do Juventus! Zeki Çelik marca. Assistência de Nick Woltemade.
4'
•
1ºTEMPO
TORTO! Woltemade recebe escorada de cabeça de McKennie na entrada da área pela direita, bate cruzado e manda à esquerda.
3'
•
1ºTEMPO
Tamari tenta passe de calcanhar pela lateral direita do campo defensivo e Bremer manda para fora.
2'
•
1ºTEMPO
Samba recebe recuo pressionado, domina curto e se livra na base do chutão.
1'
•
1ºTEMPO
Juve de camisa alvinegra listrada e calção branco, Rennes de vermelho e shorts preto.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Juventus x Rennes!
PRÉ-JOGO
Times em campo. Sobe o Hino da Europa League.
PRÉ-JOGO
Allianz Stadium completamente lotado.
PRÉ-JOGO
Encerrado: Kairat 1x5 Panathinaikos.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será o dinamarquês Morten Krogh.
PRÉ-JOGO
Na Ligue1, o Rennes ocupa a sexta posição com 13 pontos nos mesmos 21 disputados.
PRÉ-JOGO
A Juve é apenas a oitava colocada na Itália com 11 pontos ganhos em 21 disputados.
PRÉ-JOGO
O Rennes é o 13º colocado na competição com quatro pontos e está invicto nessas duas rodadas.
PRÉ-JOGO
Apesar de um início de temporada irregular no Campeonato Italiano, a Juventus tem 100% de aproveitamento e lidera a Europa League.
PRÉ-JOGO
Temos 18°C em Turim, norte da Itália.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Juventus x Rennes pela terceira rodada da UEFA Europa League.
Luciano Spalletti
TECNICO
Franck Haise
TECNICO
Morten Krogh
ÁRBITRO