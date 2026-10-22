3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Jagiellonia X Anderlecht - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Nik Prelec, entra Jesús Imaz.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Marten Winkler, entra Oliver Antman.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Jayden Onia-Seke (Anderlecht).
35'
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2ºTEMPO
Gol do Anderlecht! Jayden Onia-Seke marca. Assistência de Enric Llansana.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Mihajlo Cvetkovic, entra Adriano Bertaccini.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Mario Stroeykens, entra Marco Kana.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Ferslev Anders Klynge, entra Taras Romanczuk.
27'
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2ºTEMPO
Gol do Anderlecht! Marten Winkler marca. Assistência de Enric Llansana.
26'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Enric Llansana (Anderlecht).
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Eryk Kozlowski (Jagiellonia).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Tristan Degreef, entra Jayden Onia-Seke.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Anderlecht: sai Lukas Ambros, entra Enric Llansana.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Kajetan·Szmyt, entra Aleksandar·Cirkovic.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Kamil Jóźwiak, entra Jeremy Agbonifo.
8'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bernardo Vital (Jagiellonia).
1'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Thelo Aasgaard (Anderlecht).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Rodrigo Conceição (Jagiellonia).
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Jagiellonia: sai Hampus Finndell, entra Ousmane Sow.
21'
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1ºTEMPO
Gol do Anderlecht! Mihajlo Cvetkovic marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Jagiellonia x Anderlecht!
A. Siemieniec
TECNICO
Vítor Bruno
TECNICO
Ondrej Berka
ÁRBITRO