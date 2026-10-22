3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Hoffenheim X Lyon - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Moussa Niakhaté (Lyon).
38'
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2ºTEMPO
Gol do Hoffenheim! Adam Hložek marca. Assistência de Andrej Kramarić.
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Christian Ilzer (Hoffenheim).
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ozan Kabak (Hoffenheim).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Tim Lemperle, entra Fisnik Asllani.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Mats Rots, entra Koki Machida.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Kail Boudache, entra Ernest Nuamah.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Wouter Burger (Hoffenheim).
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Bambasé Conté, entra Adam Hložek.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Vladimír Coufal, entra Valentin Gendrey.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Hoffenheim: sai Adam Daghim, entra Wouter Burger.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Mads Bidstrup, entra Corentin Tolisso.
4'
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2ºTEMPO
Gol do Hoffenheim! Adam Daghim marca. Assistência de Andrej Kramarić.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Hoffenheim! Andrej Kramarić marca.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Tanner Tessmann, entra Tyler Morton.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Felix Bacher, entra Moussa Niakhaté.
31'
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1ºTEMPO
Substituição no Lyon: sai Steeve Kango, entra Noham Kamara.
9'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Mats Rots (Hoffenheim).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Hoffenheim x Lyon!
C. Ilzer
TECNICO
Paulo Fonseca
TECNICO
Halil Umut Meler
ÁRBITRO