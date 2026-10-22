3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Ferencváros X Torreense - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Olivér Nagy (Ferencváros).
44'
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2ºTEMPO
Gol do Ferencváros! Krisztian Lisztes marca. Assistência de Lenny Joseph.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Kristoffer Zachariassen, entra Jonathan Levi.
42'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Veljko Birmančević, entra Krisztian Lisztes.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai João Marques, entra Andre Simões.
35'
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2ºTEMPO
Gol contra! Mohamed Ali Diadie (Torreense) marca contra.
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para marius corbu (Ferencváros).
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Bamidele Isa Yusuf, entra Lenny Joseph.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Daniel Arzani, entra Habib Maïga.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai Manuel Pozo, entra L. Quintero.
29'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai musa drammeh, entra Malik Abubakari.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bamidele Isa Yusuf (Ferencváros).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai Karem Zoabi, entra Nuha Jatta.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Torreense: sai Alejandro Alfaro, entra Dany Jean.
13'
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2ºTEMPO
Gol do Ferencváros! Mariano Gómez marca. Assistência de Veljko Birmančević.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Ferencváros: sai Ádám Madarász, entra marius corbu.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
23'
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1ºTEMPO
Gol do Torreense! Manuel Pozo marca. Assistência de Javi Vazquez.
20'
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1ºTEMPO
Gol do Ferencváros! Bamidele Isa Yusuf marca.
19'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense).
17'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Alejandro Alfaro (Torreense).
9'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ferencváros x Torreense!
B. Borbely
TECNICO
Luís Tralhão
TECNICO
Jerome Brisard
ÁRBITRO