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encerrado
Groupama Aréna Budapest
Ferencváros Ferencváros
4 × 1
Torreense Torreense

3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 22/1013h45

Minuto a Minuto: Ferencváros X Torreense - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Olivér Nagy (Ferencváros).

inicio

44'

2ºTEMPO

Gol do Ferencváros! Krisztian Lisztes marca. Assistência de Lenny Joseph.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Ferencváros: sai Kristoffer Zachariassen, entra Jonathan Levi.

bola

42'

2ºTEMPO

Substituição no Ferencváros: sai Veljko Birmančević, entra Krisztian Lisztes.

bola

36'

2ºTEMPO

Substituição no Torreense: sai João Marques, entra Andre Simões.

bola

35'

2ºTEMPO

Gol contra! Mohamed Ali Diadie (Torreense) marca contra.

bola

31'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para marius corbu (Ferencváros).

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Ferencváros: sai Bamidele Isa Yusuf, entra Lenny Joseph.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Ferencváros: sai Daniel Arzani, entra Habib Maïga.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Torreense: sai Manuel Pozo, entra L. Quintero.

bola

29'

2ºTEMPO

Substituição no Torreense: sai musa drammeh, entra Malik Abubakari.

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Bamidele Isa Yusuf (Ferencváros).

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Torreense: sai Karem Zoabi, entra Nuha Jatta.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Torreense: sai Alejandro Alfaro, entra Dany Jean.

inicio

13'

2ºTEMPO

Gol do Ferencváros! Mariano Gómez marca. Assistência de Veljko Birmančević.

bola

12'

2ºTEMPO

Substituição no Ferencváros: sai Ádám Madarász, entra marius corbu.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

23'

1ºTEMPO

Gol do Torreense! Manuel Pozo marca. Assistência de Javi Vazquez.

inicio

20'

1ºTEMPO

Gol do Ferencváros! Bamidele Isa Yusuf marca.

bola

19'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Jonathan Mutombo Mawesi (Torreense).

bola

17'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Alejandro Alfaro (Torreense).

bola

9'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Ferencváros x Torreense!

Ferencváros FER

  • B. Borbely

    TECNICO

Torreense TOR

  • Luís Tralhão

    TECNICO

  • Jerome Brisard

    ÁRBITRO

Ferencváros FER
Torreense TOR

GOLS

Gol Bamidele Isa Yusuf
Gol Mariano Gómez
Gol Krisztian Lisztes
Manuel Pozo Gol
Mohamed Ali Diadie Gol Contra
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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