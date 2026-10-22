3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Dinamo Zagreb X NEC - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Clement Bischoff (NEC).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Bryan Linssen, entra Kaj Sierhuis.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Tjaronn Chery, entra Willum Thor Willumsson.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Perr Schuurs, entra Gabriel·Bras.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Deveron Fonville, entra Kevin Kers.
35'
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2ºTEMPO
Gol do NEC! Tjaronn Chery marca.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Dinamo Zagreb: sai Luka Ivanušec, entra Lukas Kacavenda.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamo Zagreb: sai Matteo Perez Vinlöf, entra Bruno Goda.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no NEC: sai Dennis Geiger, entra Jamiro Monteiro.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamo Zagreb: sai Niko Galesic, entra Moris Valincic.
22'
•
2ºTEMPO
Substituição no Dinamo Zagreb: sai Arber Hoxha, entra Mislav Oršić.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Dinamo Zagreb: sai Iker Almena Horcajo, entra Dani Rodríguez.
9'
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2ºTEMPO
Gol do NEC! Bryan Linssen marca. Assistência de Darko Nejašmić.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do NEC! Bryan Linssen marca. Assistência de Clement Bischoff.
44'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Noe Lebreton (NEC).
37'
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1ºTEMPO
Gol do Dinamo Zagreb! Dion Drena Beljo marca.
36'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (Dinamo Zagreb).
33'
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1ºTEMPO
Gol do Dinamo Zagreb! Dion Drena Beljo marca. Assistência de Matteo Perez Vinlöf.
25'
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1ºTEMPO
Gol do NEC! Clement Bischoff marca. Assistência de Noe Lebreton.
23'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Dion Drena Beljo (Dinamo Zagreb).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Dinamo Zagreb x NEC!
Mario Kovacevic
TECNICO
Dick Schreuder
TECNICO
Manfredas Lukjancukas
ÁRBITRO