3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Celtic X Celta de Vigo - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Colby Donovan (Celtic).
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Oliver Sorensen (Celtic).
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Javier Rueda García, entra Andrés Antañón Vieites.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo Alvarez Antunez, entra Javi Galán.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Liam Scales (Celtic).
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Camilo Duran, entra Sebastian Tounekti.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Mika Baur, entra Oliver Sorensen.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Ferran Jutglà, entra Pablo Durán Fernández.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Haissem Hassan, entra Kasper Hogh.
26'
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2ºTEMPO
Gol do Celta de Vigo! Javier Rodríguez Galiano marca.
23'
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2ºTEMPO
Gol do Celta de Vigo! Javier Rodríguez Galiano marca. Assistência de Hugo Alvarez Antunez.
22'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. O'Neill (Celtic).
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Iago Aspas, entra Williot Swedberg.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Celta de Vigo: sai Hugo Burcio, entra Ilaix Moriba.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Celtic: sai Callum Osmand, entra James Forrest.
2'
•
2ºTEMPO
Gol do Celtic! Mika Baur marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
23'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Camilo Duran (Celtic).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Celtic x Celta de Vigo!
M. O'Neill
TECNICO
Claudio Giráldez
TECNICO
Georgi Nikolov Kabakov
ÁRBITRO