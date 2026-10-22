3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Bournemouth X Milan - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
ACABA O JOGO! Bournemouth faz a lição de casa, vence o Milan por 3x0 e segue com 100% de aproveitamento na UEFA Europa League.
45'
•
2ºTEMPO
Rodríguez prende a bola pela esquerda de ataque, é desarmado e comete falta na sequência.
45'
•
2ºTEMPO
Rabiot derruba Hill no meio de campo. Falta assinalada.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos três minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
UHHH! Truffert pega sobra e manda uma sapatada de fora da área. Bola passa perto do travessão.
43'
•
2ºTEMPO
TOOORRIANI! Rayan recebe com liberdade pela direita de ataque, entra na área adversária e chapa de canhota. Torriani espalma e manda pra escanteio.
42'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o time inglês.
41'
•
2ºTEMPO
Mesmo com a vitória praticamente garantida, Bournemouth segue no ataque.
40'
•
2ºTEMPO
Torcedor vai à loucura nas arquibancadas, feliz da vida.
39'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BOURNEMOUTH!!! ADLI! Cobrança de falta de canhota, no ângulo direito de Torriani. Um golaço pra matar o jogo.
39'
•
2ºTEMPO
Gol do Bournemouth! Amine Adli marca.
38'
•
2ºTEMPO
Mais uma falta em Doak, agora cometida por Rabiot e na entrada da área italiana.
37'
•
2ºTEMPO
Doak faz bonita finta pela ala esquerda e é derrubado por De Winter. Falta e amarelo para o holandês.
36'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Koni De Winter (Milan).
35'
•
2ºTEMPO
Tentando acalmar o jogo e evitar problemas, Bournemouth roda a bola no meio de campo.
34'
•
2ºTEMPO
Os Rossoneri se lançam ao ataque, tentando pelo menos um golzinho pra colocar fogo no final da partida.
33'
•
2ºTEMPO
Bournemouth também faz sua última mudança.
32'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Tóth sente lesão muscular na coxa esquerda e sai de campo, apoiado pelos médicos.
32'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Alex Tóth, entra Amine Adli.
31'
•
2ºTEMPO
Última troca no Milan é efetuada.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Diego Moreira, entra Christian Comotto.
30'
•
2ºTEMPO
Bola alçada para a área inglesa. Cook corta de cabeça e cede escanteio.
29'
•
2ºTEMPO
De Winter é derrubado no meio de campo. Falta assinalada.
28'
•
2ºTEMPO
MIlan monta uma parede e se fecha inteiro na defesa.
27'
•
2ºTEMPO
Doak limpa a jogada pela esquerda de ataque, vai ao fundo e cruza. Zaga afasta.
26'
•
2ºTEMPO
Torcedor aumenta ainda mais o volume nas arquibancadas, empurrando sua equipe.
25'
•
2ºTEMPO
Time da casa pressiona e se aproxima do terceiro.
24'
•
2ºTEMPO
Diego Moreira tenta puxar contra ataque sozinho pelo meio de campo e é facilmente desarmado.
23'
•
2ºTEMPO
Após cruzamento da esquerda de ataque, Rayan sobe bem, mas cabeceia pra fora.
22'
•
2ºTEMPO
Mais mudanças nas duas equipes. Bournemouth quer segurar o jogo e Milan vem para o tudo ou nada.
21'
•
2ºTEMPO
Cook lança do meio de campo em direção a ponta direita de ataque. Forte demais.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Fikayo Tomori, entra Sankhoun Diawara.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Francisco Evanilson, entra Álvaro Rodríguez.
20'
•
2ºTEMPO
Jogadores do Bournemouth reclamam demais. Time levava vantagem na jogada e, já que juiz parou o jogo, eles queriam o vermelho para Tomori.
19'
•
2ºTEMPO
Tomori erra, perde a bola no meio de campo para Evanilson e mata a jogada em seguida. Amarelo pra ele.
18'
•
2ºTEMPO
Tóth é acionado pela esquerda de ataque. Impedimento é apontado.
18'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Fikayo Tomori (Milan).
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Justin Kluivert, entra Alex Tóth.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Marcus Tavernier, entra Rayan Vitor Simplício Rocha.
16'
•
2ºTEMPO
Bournemouth prepara três mexidas. Sangue novo em campo.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Bournemouth: sai Tyler Adams, entra Lewis Cook.
15'
•
2ºTEMPO
Erro de passe do ataque italiano. Bola com os donos da casa novamente.
14'
•
2ºTEMPO
Pavlovic é derrubado pela ala esquerda. Falta.
13'
•
2ºTEMPO
Milan sobe suas linhas e tenta sair do sufoco.
12'
•
2ºTEMPO
QUASE! Kluivert chuta da esquerda da área italiana e bola passa perto da trave esquerda.
11'
•
2ºTEMPO
Doak cruza com perigo pela direita de ataque. De Winter se joga na pequena área e manda pra escanteio.
10'
•
2ºTEMPO
Roda a bola no meio de campo o Bournemouth.
9'
•
2ºTEMPO
Diego Moreira arranca pelo meio de campo com a bola dominada e é parado com falta.
8'
•
2ºTEMPO
Sem sofrer, Bournemouth vai controlando a partida até o momento, aproveitando o placar favorável e o seu homem a mais.
7'
•
2ºTEMPO
Milan segue apostando nos contra ataques, mas não consegue encaixar nenhum sequer.
6'
•
2ºTEMPO
Truffert tenta cruzar pela esquerda de ataque. Tomori corta e joga pra lateral.
5'
•
2ºTEMPO
Rabiot chega forte em Doak no meio de campo. Falta marcada.
4'
•
2ºTEMPO
Tavernier cobra escanteio pela direita, exagera na força e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
3'
•
2ºTEMPO
Doak vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. De Winter corta e manda pra escanteio.
2'
•
2ºTEMPO
Time da casa volta com a mesma postura, mantendo a posse de bola.
1'
•
2ºTEMPO
Alterações no Milan prometem mudar a dinâmica da equipe em campo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Equipe italiana fica inteira fechada na defesa, apostando somente nos contra ataques. Essa provavelmente será a estratégia para o segundo tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Bournemouth retoma a posse de bola e gasta o tempo pelo meio de campo.
45'
•
1ºTEMPO
Milan tenta chegar ao ataque, mas não leva nenhum perigo ao gol de Di Gregorio.
45'
•
1ºTEMPO
Diakité é derrubado por Pavlovic no meio de campo em disputa de bola pelo meio de campo. Falta marcada.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos cinco minutos de acréscimos.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Pervis Estupinan, entra Davide Bartesaghi.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Ruben Loftus-Cheek, entra Adrien Rabiot.
44'
•
1ºTEMPO
QUE VENENO! Tavernier cobra a falta direto para o gol. Bola passa perto da trave direita de Torriani.
43'
•
1ºTEMPO
Hill domina na direita de ataque e é atropelado por Loftus-Cheek. Falta.
42'
•
1ºTEMPO
Bournemouth roda a bola no campo ofensivo.
41'
•
1ºTEMPO
Evanilson domina na área do Milan, mas comete falta de ataque em Pavlovic.
40'
•
1ºTEMPO
Truffert mata tentativa de jogada de Diego Moreira pelo meio de campo. Falta.
39'
•
1ºTEMPO
Jashari sai jogando errado pela esquerda de sua defesa e manda a bola pela linha lateral.
38'
•
1ºTEMPO
Kluivert é acionado na esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.
37'
•
1ºTEMPO
Musah é derrubado por Adams no meio de campo. Falta apontada.
36'
•
1ºTEMPO
Agora sem nenhuma pressa, Bournemouth controla o jogo pelo meio de campo.
35'
•
1ºTEMPO
Doak tenta arrancada pela ala direita e é puxado por Estupiñán, que ganha um amarelinho.
35'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Pervis Estupinan (Milan).
34'
•
1ºTEMPO
Equipe italiana tem um homem a menos e perde por dois gols de diferença, além do ambiente completamente hostil imposto pela torcida da casa.
33'
•
1ºTEMPO
Situação do Milan fica complicada nesse momento.
32'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BOURNEMOUTH!!! TAVERNIER! Batida firme no canto direito fo goleiro. Mais um dos Cherries no jogo.
32'
•
1ºTEMPO
Substituição no Milan: sai Omari Hutchinson, entra Lorenzo Torriani.
32'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Bournemouth! Marcus Tavernier converte.
31'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI APONTADO! Bournemouth tem a chance de ampliar a contagem. Milan sacrifica Hutchinson para a entrada do goleiro reserva Torriani.
30'
•
1ºTEMPO
Expulsão é confirmada e possível penalidade segue em análise.
29'
•
1ºTEMPO
Empurrão ocorreu no exato momento da cobrança de escanteio. Se bola já estivesse em jogo, pênalti deve ser marcado.
29'
•
1ºTEMPO
VAR! Jogo parado. Expulsão sendo analisada e possível penalidade para o Bournemouth também.
29'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tyler Adams (Bournemouth).
28'
•
1ºTEMPO
CARTÃO VERMELHO! No momento da cobrança de escanteio da esquerda, Maignan empurra rosto de Adams na pequena área. Juiz para o jogo e expulsa o goleiro no mesmo instante.
27'
•
1ºTEMPO
Hill chuta de fora da área. Bola desvia no caminho e Maigan completa, espalmando pra escanteio.
27'
•
1ºTEMPO
Cartão vermelho! Mike Maignan (Milan) é expulso.
26'
•
1ºTEMPO
Falta de Musah em Christie no meio de campo.
25'
•
1ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o Milan.
24'
•
1ºTEMPO
Italianos tentam pressionar, mas não encontram espaços na defesa mandante.
23'
•
1ºTEMPO
Milan tenta correr atrás do prejuízo, mas Bournemouth se mantém bem postado e comanda as ações da partida até aqui.
22'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Evanilson. Maignan faz a defesa no meio do gol.
21'
•
1ºTEMPO
Evanilson vem buscar jogo e é derrubado por Musah no meio de campo. Falta assinalada.
20'
•
1ºTEMPO
Bom cruzamento da linha de fundo do lado esquerdo de ataque de Truffert. Defesa visitante rebate e afasta da pequena área.
19'
•
1ºTEMPO
Hutchinson prende demais a bola no meio de campo e acaba desarmado.
18'
•
1ºTEMPO
Truffert tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa, é apertado por Hutchinson, mas fica com o arremesso lateral ao chutar a bola no adversário.
16'
•
1ºTEMPO
Disputa de bola no meio campo de Diakité gera a marcação de falta e rende um amarelinho pra ele.
16'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bafode Diakite (Bournemouth).
15'
•
1ºTEMPO
Bola com Christie na entrada da área italiana. Ele finaliza com liberdade e Maignan faz a defesa em dois tempos.
14'
•
1ºTEMPO
Bola bate na mão de Evanilson em disputa de bola no meio de campo. Falta marcada.
13'
•
1ºTEMPO
Cissè recebe na esquerda de ataque e tenta bater cruzado. Bola explode na marcação e sai em escanteio.
12'
•
1ºTEMPO
Doak ganha da marcação pela direita de ataque, chega ao fundo e cruza. Forte demais.
11'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar o jogo, MIlan troca passes lentamente no seu campo de defesa.
10'
•
1ºTEMPO
Christie recebe na esquerda de ataque e cruza. Zaga adversária afasta o perigo.
9'
•
1ºTEMPO
Apesar do estádio acanhado, torcida é barulhenta e joga junto com a equipe, sem parar um minuto sequer.
8'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BOURNEMOUTH!!! KLUIVERT! Batida com categoria no canto esquerdo de Maignan, que pula para o lado oposto e nem sai na foto. Cherries na frente.
8'
•
1ºTEMPO
Gol de pênalti do Bournemouth! Justin Kluivert converte.
7'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O BOURNEMOUTH! Após checagem no monitor, arbitragem aponta a marca da cla. Mão do defensor estava levantada demais.
6'
•
1ºTEMPO
VAR! Juizão é chamado ao monitor pra avaliar toque na mão de De Winter.
6'
•
1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Bournemouth).
5'
•
1ºTEMPO
UHHH! Após cruzamento da direita de ataque, Evanilson finaliza de cabeça, bola desvia na mão do defensor do Milan e sai.
4'
•
1ºTEMPO
Defesa italiana sai jogando errado e bola sobra com Doak na área visitante. Ele chuta forte, mas é bloqueado e bola sai em escanteio.
3'
•
1ºTEMPO
Roda a bola pelo meio de campo o time do Milan.
2'
•
1ºTEMPO
Chove forte na Inglaterra, mas nada que impeça a festa da torcida do time da casa, que canta sem parar.
1'
•
1ºTEMPO
O Bournemouth joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Milan vem a campo todo de branco.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Bournemouth x Milan!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino da UEFA Europa League sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Vassilis Fotias (GRE), auxiliado por Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE).
PRÉ-JOGO
Milan definido por Rúben Amorim: Maignan; Tomori, De Winter e Pavlović; Hutchinson, Musah, Jashari e Estupiñán; Loftus-Cheek, Moreira e Cisse.
PRÉ-JOGO
Bournemouth escalado por Marco Rose: Di Gregorio; Diakite, Hill, António Silva e Truffert; Tavernier, Christie, Adams e Gannon-Doak; Evanilson e Kluivert.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Julián Araujo, Kroupi e Scott, lesionados. Aarons, Forster, Jebbison, Milosavljevic e Sánchez, que estão fora da lista, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Chukwueze, Gabbia, Gonçalo Ramos e Saelemaekers, entregues ao departamento médico. Terracciano, suspenso, e Bondo, fora da lista, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Regulamento: a UEFA Europa League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time joga 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).
PRÉ-JOGO
Já os Rossoneri iniciaram o campeonato com derrota em casa por 2x0, diante do Benfica. A equipe se recuperou em grande estilo na rodada seguinte, vencendo o Red Bull Salzburg por 4x0 na casa do adversário. O foco total é conquistar mais um bom resultado fora de casa, subindo na tabela de classificação.
PRÉ-JOGO
Nas rodadas iniciais da competição, os Cherries mostraram que não vieram pra brincadeira e venceram os dois jogos: 2x1 fora de casa contra o Real Sociedad e 3x0 nos seus domínios diante do Sturm Graz. Mesmo pegando uma pedreira agora, o time conta com o apoio dos seus torcedores pra manter os 100% de aproveitamento na competição.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foi disputada apenas uma partida entre as equipes. O jogo foi amistoso, em 2016, no próprio Vitality Stadium, e terminou com vitória italiana por 2x1.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Vitality Stadium, o histórico Dean Court, em Boscombe, Bournemouth, Inglaterra.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Bournemouth e Milan, jogo válido pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 26/27. A bola começa a rolar às 16h.
Marco Rose
TECNICO
Ruben Amorim
TECNICO
Vassilis Fotias
ÁRBITRO