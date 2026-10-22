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encerrado
Vitality Stadium Bournemouth, Inglaterra
Bournemouth Bournemouth
3 × 0
Milan Milan

3ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 22/1016h

Minuto a Minuto: Bournemouth X Milan - 22/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

ACABA O JOGO! Bournemouth faz a lição de casa, vence o Milan por 3x0 e segue com 100% de aproveitamento na UEFA Europa League.

bola

45'

2ºTEMPO

Rodríguez prende a bola pela esquerda de ataque, é desarmado e comete falta na sequência.

bola

45'

2ºTEMPO

Rabiot derruba Hill no meio de campo. Falta assinalada.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos três minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

UHHH! Truffert pega sobra e manda uma sapatada de fora da área. Bola passa perto do travessão.

bola

43'

2ºTEMPO

TOOORRIANI! Rayan recebe com liberdade pela direita de ataque, entra na área adversária e chapa de canhota. Torriani espalma e manda pra escanteio.

bola

42'

2ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o time inglês.

bola

41'

2ºTEMPO

Mesmo com a vitória praticamente garantida, Bournemouth segue no ataque.

bola

40'

2ºTEMPO

Torcedor vai à loucura nas arquibancadas, feliz da vida.

bola

39'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BOURNEMOUTH!!! ADLI! Cobrança de falta de canhota, no ângulo direito de Torriani. Um golaço pra matar o jogo.

inicio

39'

2ºTEMPO

Gol do Bournemouth! Amine Adli marca.

bola

38'

2ºTEMPO

Mais uma falta em Doak, agora cometida por Rabiot e na entrada da área italiana.

bola

37'

2ºTEMPO

Doak faz bonita finta pela ala esquerda e é derrubado por De Winter. Falta e amarelo para o holandês.

bola

36'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Koni De Winter (Milan).

bola

35'

2ºTEMPO

Tentando acalmar o jogo e evitar problemas, Bournemouth roda a bola no meio de campo.

bola

34'

2ºTEMPO

Os Rossoneri se lançam ao ataque, tentando pelo menos um golzinho pra colocar fogo no final da partida.

bola

33'

2ºTEMPO

Bournemouth também faz sua última mudança.

bola

32'

2ºTEMPO

Jogo parado. Tóth sente lesão muscular na coxa esquerda e sai de campo, apoiado pelos médicos.

bola

32'

2ºTEMPO

Substituição no Bournemouth: sai Alex Tóth, entra Amine Adli.

bola

31'

2ºTEMPO

Última troca no Milan é efetuada.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Diego Moreira, entra Christian Comotto.

bola

30'

2ºTEMPO

Bola alçada para a área inglesa. Cook corta de cabeça e cede escanteio.

bola

29'

2ºTEMPO

De Winter é derrubado no meio de campo. Falta assinalada.

bola

28'

2ºTEMPO

MIlan monta uma parede e se fecha inteiro na defesa.

bola

27'

2ºTEMPO

Doak limpa a jogada pela esquerda de ataque, vai ao fundo e cruza. Zaga afasta.

bola

26'

2ºTEMPO

Torcedor aumenta ainda mais o volume nas arquibancadas, empurrando sua equipe.

bola

25'

2ºTEMPO

Time da casa pressiona e se aproxima do terceiro.

bola

24'

2ºTEMPO

Diego Moreira tenta puxar contra ataque sozinho pelo meio de campo e é facilmente desarmado.

bola

23'

2ºTEMPO

Após cruzamento da esquerda de ataque, Rayan sobe bem, mas cabeceia pra fora.

bola

22'

2ºTEMPO

Mais mudanças nas duas equipes. Bournemouth quer segurar o jogo e Milan vem para o tudo ou nada.

bola

21'

2ºTEMPO

Cook lança do meio de campo em direção a ponta direita de ataque. Forte demais.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Fikayo Tomori, entra Sankhoun Diawara.

bola

21'

2ºTEMPO

Substituição no Bournemouth: sai Francisco Evanilson, entra Álvaro Rodríguez.

bola

20'

2ºTEMPO

Jogadores do Bournemouth reclamam demais. Time levava vantagem na jogada e, já que juiz parou o jogo, eles queriam o vermelho para Tomori.

bola

19'

2ºTEMPO

Tomori erra, perde a bola no meio de campo para Evanilson e mata a jogada em seguida. Amarelo pra ele.

bola

18'

2ºTEMPO

Tóth é acionado pela esquerda de ataque. Impedimento é apontado.

bola

18'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Fikayo Tomori (Milan).

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Bournemouth: sai Justin Kluivert, entra Alex Tóth.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Bournemouth: sai Marcus Tavernier, entra Rayan Vitor Simplício Rocha.

bola

16'

2ºTEMPO

Bournemouth prepara três mexidas. Sangue novo em campo.

bola

16'

2ºTEMPO

Substituição no Bournemouth: sai Tyler Adams, entra Lewis Cook.

bola

15'

2ºTEMPO

Erro de passe do ataque italiano. Bola com os donos da casa novamente.

bola

14'

2ºTEMPO

Pavlovic é derrubado pela ala esquerda. Falta.

bola

13'

2ºTEMPO

Milan sobe suas linhas e tenta sair do sufoco.

bola

12'

2ºTEMPO

QUASE! Kluivert chuta da esquerda da área italiana e bola passa perto da trave esquerda.

bola

11'

2ºTEMPO

Doak cruza com perigo pela direita de ataque. De Winter se joga na pequena área e manda pra escanteio.

bola

10'

2ºTEMPO

Roda a bola no meio de campo o Bournemouth.

bola

9'

2ºTEMPO

Diego Moreira arranca pelo meio de campo com a bola dominada e é parado com falta.

bola

8'

2ºTEMPO

Sem sofrer, Bournemouth vai controlando a partida até o momento, aproveitando o placar favorável e o seu homem a mais.

bola

7'

2ºTEMPO

Milan segue apostando nos contra ataques, mas não consegue encaixar nenhum sequer.

bola

6'

2ºTEMPO

Truffert tenta cruzar pela esquerda de ataque. Tomori corta e joga pra lateral.

bola

5'

2ºTEMPO

Rabiot chega forte em Doak no meio de campo. Falta marcada.

bola

4'

2ºTEMPO

Tavernier cobra escanteio pela direita, exagera na força e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

3'

2ºTEMPO

Doak vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. De Winter corta e manda pra escanteio.

bola

2'

2ºTEMPO

Time da casa volta com a mesma postura, mantendo a posse de bola.

bola

1'

2ºTEMPO

Alterações no Milan prometem mudar a dinâmica da equipe em campo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Equipe italiana fica inteira fechada na defesa, apostando somente nos contra ataques. Essa provavelmente será a estratégia para o segundo tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Bournemouth retoma a posse de bola e gasta o tempo pelo meio de campo.

bola

45'

1ºTEMPO

Milan tenta chegar ao ataque, mas não leva nenhum perigo ao gol de Di Gregorio.

bola

45'

1ºTEMPO

Diakité é derrubado por Pavlovic no meio de campo em disputa de bola pelo meio de campo. Falta marcada.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos cinco minutos de acréscimos.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Pervis Estupinan, entra Davide Bartesaghi.

bola

45'

1ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Ruben Loftus-Cheek, entra Adrien Rabiot.

bola

44'

1ºTEMPO

QUE VENENO! Tavernier cobra a falta direto para o gol. Bola passa perto da trave direita de Torriani.

bola

43'

1ºTEMPO

Hill domina na direita de ataque e é atropelado por Loftus-Cheek. Falta.

bola

42'

1ºTEMPO

Bournemouth roda a bola no campo ofensivo.

bola

41'

1ºTEMPO

Evanilson domina na área do Milan, mas comete falta de ataque em Pavlovic.

bola

40'

1ºTEMPO

Truffert mata tentativa de jogada de Diego Moreira pelo meio de campo. Falta.

bola

39'

1ºTEMPO

Jashari sai jogando errado pela esquerda de sua defesa e manda a bola pela linha lateral.

bola

38'

1ºTEMPO

Kluivert é acionado na esquerda de ataque. Bola corre demais e se perde pela linha de fundo.

bola

37'

1ºTEMPO

Musah é derrubado por Adams no meio de campo. Falta apontada.

bola

36'

1ºTEMPO

Agora sem nenhuma pressa, Bournemouth controla o jogo pelo meio de campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Doak tenta arrancada pela ala direita e é puxado por Estupiñán, que ganha um amarelinho.

bola

35'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Pervis Estupinan (Milan).

bola

34'

1ºTEMPO

Equipe italiana tem um homem a menos e perde por dois gols de diferença, além do ambiente completamente hostil imposto pela torcida da casa.

bola

33'

1ºTEMPO

Situação do Milan fica complicada nesse momento.

bola

32'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BOURNEMOUTH!!! TAVERNIER! Batida firme no canto direito fo goleiro. Mais um dos Cherries no jogo.

bola

32'

1ºTEMPO

Substituição no Milan: sai Omari Hutchinson, entra Lorenzo Torriani.

bola

32'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Bournemouth! Marcus Tavernier converte.

bola

31'

1ºTEMPO

PÊNALTI APONTADO! Bournemouth tem a chance de ampliar a contagem. Milan sacrifica Hutchinson para a entrada do goleiro reserva Torriani.

bola

30'

1ºTEMPO

Expulsão é confirmada e possível penalidade segue em análise.

bola

29'

1ºTEMPO

Empurrão ocorreu no exato momento da cobrança de escanteio. Se bola já estivesse em jogo, pênalti deve ser marcado.

bola

29'

1ºTEMPO

VAR! Jogo parado. Expulsão sendo analisada e possível penalidade para o Bournemouth também.

bola

29'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Tyler Adams (Bournemouth).

bola

28'

1ºTEMPO

CARTÃO VERMELHO! No momento da cobrança de escanteio da esquerda, Maignan empurra rosto de Adams na pequena área. Juiz para o jogo e expulsa o goleiro no mesmo instante.

bola

27'

1ºTEMPO

Hill chuta de fora da área. Bola desvia no caminho e Maigan completa, espalmando pra escanteio.

bola

27'

1ºTEMPO

Cartão vermelho! Mike Maignan (Milan) é expulso.

bola

26'

1ºTEMPO

Falta de Musah em Christie no meio de campo.

bola

25'

1ºTEMPO

Troca passes pela faixa central de campo o Milan.

bola

24'

1ºTEMPO

Italianos tentam pressionar, mas não encontram espaços na defesa mandante.

bola

23'

1ºTEMPO

Milan tenta correr atrás do prejuízo, mas Bournemouth se mantém bem postado e comanda as ações da partida até aqui.

bola

22'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Evanilson. Maignan faz a defesa no meio do gol.

bola

21'

1ºTEMPO

Evanilson vem buscar jogo e é derrubado por Musah no meio de campo. Falta assinalada.

bola

20'

1ºTEMPO

Bom cruzamento da linha de fundo do lado esquerdo de ataque de Truffert. Defesa visitante rebate e afasta da pequena área.

bola

19'

1ºTEMPO

Hutchinson prende demais a bola no meio de campo e acaba desarmado.

bola

18'

1ºTEMPO

Truffert tenta sair jogando pela esquerda de sua defesa, é apertado por Hutchinson, mas fica com o arremesso lateral ao chutar a bola no adversário.

bola

16'

1ºTEMPO

Disputa de bola no meio campo de Diakité gera a marcação de falta e rende um amarelinho pra ele.

bola

16'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Bafode Diakite (Bournemouth).

bola

15'

1ºTEMPO

Bola com Christie na entrada da área italiana. Ele finaliza com liberdade e Maignan faz a defesa em dois tempos.

bola

14'

1ºTEMPO

Bola bate na mão de Evanilson em disputa de bola no meio de campo. Falta marcada.

bola

13'

1ºTEMPO

Cissè recebe na esquerda de ataque e tenta bater cruzado. Bola explode na marcação e sai em escanteio.

bola

12'

1ºTEMPO

Doak ganha da marcação pela direita de ataque, chega ao fundo e cruza. Forte demais.

bola

11'

1ºTEMPO

Na tentativa de esfriar o jogo, MIlan troca passes lentamente no seu campo de defesa.

bola

10'

1ºTEMPO

Christie recebe na esquerda de ataque e cruza. Zaga adversária afasta o perigo.

bola

9'

1ºTEMPO

Apesar do estádio acanhado, torcida é barulhenta e joga junto com a equipe, sem parar um minuto sequer.

bola

8'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BOURNEMOUTH!!! KLUIVERT! Batida com categoria no canto esquerdo de Maignan, que pula para o lado oposto e nem sai na foto. Cherries na frente.

bola

8'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Bournemouth! Justin Kluivert converte.

bola

7'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA O BOURNEMOUTH! Após checagem no monitor, arbitragem aponta a marca da cla. Mão do defensor estava levantada demais.

bola

6'

1ºTEMPO

VAR! Juizão é chamado ao monitor pra avaliar toque na mão de De Winter.

bola

6'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Bournemouth).

bola

5'

1ºTEMPO

UHHH! Após cruzamento da direita de ataque, Evanilson finaliza de cabeça, bola desvia na mão do defensor do Milan e sai.

bola

4'

1ºTEMPO

Defesa italiana sai jogando errado e bola sobra com Doak na área visitante. Ele chuta forte, mas é bloqueado e bola sai em escanteio.

bola

3'

1ºTEMPO

Roda a bola pelo meio de campo o time do Milan.

bola

2'

1ºTEMPO

Chove forte na Inglaterra, mas nada que impeça a festa da torcida do time da casa, que canta sem parar.

bola

1'

1ºTEMPO

O Bournemouth joga de camisas listradas em preto e vermelho e calções e meiões pretos. O Milan vem a campo todo de branco.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Bournemouth x Milan!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino da UEFA Europa League sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Vassilis Fotias (GRE), auxiliado por Andreas Meintanas (GRE) e Michail Papadakis (GRE).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Milan definido por Rúben Amorim: Maignan; Tomori, De Winter e Pavlović; Hutchinson, Musah, Jashari e Estupiñán; Loftus-Cheek, Moreira e Cisse.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Bournemouth escalado por Marco Rose: Di Gregorio; Diakite, Hill, António Silva e Truffert; Tavernier, Christie, Adams e Gannon-Doak; Evanilson e Kluivert.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Julián Araujo, Kroupi e Scott, lesionados. Aarons, Forster, Jebbison, Milosavljevic e Sánchez, que estão fora da lista, também ficarão de fora. Os visitantes não contarão com Chukwueze, Gabbia, Gonçalo Ramos e Saelemaekers, entregues ao departamento médico. Terracciano, suspenso, e Bondo, fora da lista, também são ausências confirmadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Regulamento: a UEFA Europa League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time joga 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já os Rossoneri iniciaram o campeonato com derrota em casa por 2x0, diante do Benfica. A equipe se recuperou em grande estilo na rodada seguinte, vencendo o Red Bull Salzburg por 4x0 na casa do adversário. O foco total é conquistar mais um bom resultado fora de casa, subindo na tabela de classificação.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas rodadas iniciais da competição, os Cherries mostraram que não vieram pra brincadeira e venceram os dois jogos: 2x1 fora de casa contra o Real Sociedad e 3x0 nos seus domínios diante do Sturm Graz. Mesmo pegando uma pedreira agora, o time conta com o apoio dos seus torcedores pra manter os 100% de aproveitamento na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foi disputada apenas uma partida entre as equipes. O jogo foi amistoso, em 2016, no próprio Vitality Stadium, e terminou com vitória italiana por 2x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Vitality Stadium, o histórico Dean Court, em Boscombe, Bournemouth, Inglaterra.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Bournemouth e Milan, jogo válido pela 3ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 26/27. A bola começa a rolar às 16h.

Bournemouth BOU

  • Marco Rose

    TECNICO

Milan MIL

  • Ruben Amorim

    TECNICO

  • Vassilis Fotias

    ÁRBITRO

Bournemouth BOU
Milan MIL

GOLS

Gol Justin Kluivert
Gol Marcus Tavernier
Gol Amine Adli
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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