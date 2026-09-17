1ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 17/09•16h
Minuto a Minuto: Juventus X NEC - 17/09/2026
48'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
48'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Juventus goleia o NEC na estreia das equipes pela UEFA Europa League.
47'
•
2ºTEMPO
Sarr fecha bem a porta na meia-lua da área e consegue desarme em Tadic.
46'
•
2ºTEMPO
Gatti sente uma pancada no tornozelo e recebe atendimento.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 48.
44'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Crystal Palace 4x0 Lech Poznan.
43'
•
2ºTEMPO
NEC toca perto do meio campo buscando espaços.
42'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Juventus visita o Celta, já o NEC recebe o Levski Sofia.
41'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Besiktas 4x1 Olympique M.
40'
•
2ºTEMPO
Passeio da Juventus jogando em casa.
39'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Lillestrom 1x2 Torreense.
38'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Woltemade para entrada de Owusu.
37'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Lucumí lança da defesa para o meio do ataque, Kolo Muani sai sozinho, tira do goleiro fura da área e entra com bola e tudo!
37'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!!
36'
•
2ºTEMPO
Dele Thomas carrega pelo meio do ataque, limpa o lance e bate rasante para defesa de Grabara.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Nuytinck na vaga de Linssen.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Lebreton, entra Kers.
33'
•
2ºTEMPO
Goleada da Juventus na estreia da Europa League.
32'
•
2ºTEMPO
QUASE O QUINTO! Francisco Conceição atrasa a passada já dentro da área para levar para canhota, corta o zagueiro e finaliza à esquerda da meta.
31'
•
2ºTEMPO
Gol de centroavante do lateral Celik, ex-Roma.
30'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Kolo Muani recebe na esquerda da área, finta o camisa 4 para o fundo e cruza fechadinho para Celik ampliar!
30'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!!
28'
•
2ºTEMPO
Vale o destaque positivo para a torcida do NEC que canta sem parar no setor dos visitantes.
27'
•
2ºTEMPO
No próximo domingo a Juventus encara a Atalanta pelo Italiano.
26'
•
2ºTEMPO
Woltemade busca jogo na intermediária defensiva, gira bem entre dois e sofre falta de Monteiro.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Kolo Muani, sai Alajbegovic.
24'
•
2ºTEMPO
Chery finaliza de longe e carimba Koopmeiners.
23'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada a Juventus visita o Celta, já o NEC recebe o Levski Sofia.
22'
•
2ºTEMPO
Geiger atropela o adversário pela direita do ataque com falta em Sarr.
21'
•
2ºTEMPO
Schuurs volta a jogar após quase três anos fora por causa de um grave lesão no joelho.
20'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Schuurs entra na zaga, sai Sandler.
19'
•
2ºTEMPO
Kalulu cruza do fundo da área pela direita e Lebreton tira de cabeça.
18'
•
2ºTEMPO
Advertência verbal para Alajbegovic.
17'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bremer no lugar de Douglas.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Nico, entra Francisco Conceição.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Muda a Juve: sai McKennie entra Koopmeiners.
14'
•
2ºTEMPO
Kalulu cruza da esquerda para área, Woltemade cabeceia fraco e Polster defende.
13'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Real Sociedad 1x2 Bournemouth.
12'
•
2ºTEMPO
Torcedor do NEC faz barulho no setor dos visitantes.
11'
•
2ºTEMPO
Segundo tempo mais truncado até aqui.
10'
•
2ºTEMPO
Kalulu fecha bem os espaços no meio da área e intercepta enfiada de Dele.
9'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Douglas amarelado por puxão em Monteiro.
8'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Monteiro puxa Sarr pelo braço e recebe amarelo.
7'
•
2ºTEMPO
UUHH! Geiger finaliza de fora da área com a destra e assusta o goleiro Grabara.
6'
•
2ºTEMPO
Douglas Luiz intercepta passe no campo defensivo e sofre falta de Geiger.
5'
•
2ºTEMPO
NEC toca a bola no meio campo com a Juventus fechada.
4'
•
2ºTEMPO
O meio-campista Douglas Luiz foi convocado por Ancelotti para o três amistosos da próxima data FIFA em setembro e outubro.
3'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Celtic 1x3 Ferencváros.
2'
•
2ºTEMPO
A Juventus é a mesma.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Troca no NEC: sai Kabar entra Monteiro.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Dois de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Kabar carrega com espaço na meia esquerda, experimenta chute rasteiro e Grabara cai para defender.
43'
•
1ºTEMPO
Linssen pega muito embaixo da bola na finalização pela esquerda da área e joga longe.
42'
•
1ºTEMPO
NEC toca na defesa já sem conseguir acelerar.
41'
•
1ºTEMPO
Juventus roda a bola de lado sem pressa.
40'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Besiktas 1x1 Olympique M.
39'
•
1ºTEMPO
A Juventus vai pintando uma goleada diante do NEC.
38'
•
1ºTEMPO
Dele limpa Kalulu na meia central, bate forte com a destra e Grabara defende em dois tempos.
37'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Crystal Palace 3x0 Lech Poznan.
36'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol do alemão Woltemade com a camisa da Juve.
35'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Woltemade bate firme quase no meio do gol e desloca o goleiro!
35'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!!
34'
•
1ºTEMPO
PÊNALTI PARA JUVENTUS! Alajbegovic enfia do meio campo para dentro da área, Nico aposta corrida com o zagueiro e é derrubado no carrinho de Kabar.
33'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Viktoria Plzen 0x1 Union SG.
32'
•
1ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Geiger, vai Bischoff.
31'
•
1ºTEMPO
SENTIU! Bischoff cai com dores na parte de trás da coxa e pede mudança.
30'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Crystal Palace 2x0 Lech Poznan.
29'
•
1ºTEMPO
NEC dá muito espaço nas costas da defesa com as linhas altas.
28'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Lillestrom 0x1 Torreense.
27'
•
1ºTEMPO
Torcedor da Juventus canta feliz.
25'
•
1ºTEMPO
Primeiro gol de Alajbegovic com a camisa da Juventus.
24'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA JUVENTUS!!! McKennie é acionado na esquerda nas costas do marcador, leva para área e rola curto de lado. Alajbegovic finaliza com precisão e acerta o cantinho esquerdo!
24'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!!
22'
•
1ºTEMPO
POOLSTER! Douglas Luiz arrisca chute da entrada da área, ela pega na defesa e Woltemade tenta de coxa. Boa defesa do goleiro visitante.
21'
•
1ºTEMPO
Jogo bem movimentado até aqui em Turim.
19'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Celtic 0x1 Ferenváros.
18'
•
1ºTEMPO
Chery experimenta chute de canhota do meio da rua e manda à esquerda.
17'
•
1ºTEMPO
GRABARA! Lebreton é lançado no meio da área, domina girando para destra e finaliza para firme defesa do goleiro da Juve.
16'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Real Sociedad 0x1 Bournemouth.
15'
•
1ºTEMPO
Falta de ataque de Linssen marcada em Gatti. Segue o jogo.
14'
•
1ºTEMPO
Linssen caído na área de ataque após enrosco com Gatti. Jogo paralisado.
13'
•
1ºTEMPO
NEC toca de lado no meio campo.
12'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Crystal Palace 1x0 Lech Poznan.
11'
•
1ºTEMPO
Sarr recebe passe curto de McKennie dentro da área, mas não consegue controlar para finalizar.
10'
•
1ºTEMPO
Pixotada máxima de Polster, Juventus na frente.
9'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Grabara lança da sua área para o meio do ataque, Polster sai para rifar, fura de forma bisonha e Nico González abre o placar com gol aberto!
9'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!!
8'
•
1ºTEMPO
Juventus toca de lado no campo defensivo.
7'
•
1ºTEMPO
NEC começa o jogo pressionando a marcação.
6'
•
1ºTEMPO
Linssen tenta invadir a área pelo meio, Bremer protege e Grabara fica com ela.
5'
•
1ºTEMPO
Torcedor da Juventus faz a sua parte lotando a Arena e fazendo barulho.
4'
•
1ºTEMPO
Douglas Luiz fecha bem no meio da área e corta cruzamento vindo da direita.
3'
•
1ºTEMPO
Douglas Luiz bate falta da ponta direita e Sandler corta de cabeça.
2'
•
1ºTEMPO
Celik escapa pela lateral direita e sofre falta ao ser puxado por Kabar.
1'
•
1ºTEMPO
Juve veste camisa listrada alvinegra e calção branco, NEC de shorts preto e camisa vermelha com faixa vertical verde.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola!
PRÉ-JOGO
Hino da Europa League executado.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na história.
PRÉ-JOGO
Fase Liga com os oito primeiros avançando direto às oitavas de final e do nono ao 24º colocado disputam o playoff eliminatório. A grande final do torneio será disputada no dia 26 de maio de 2027, em Frankfurt.
PRÉ-JOGO
Árbitro: Oleksii Derevinskyi (UCR). Auxiliares: Oleksii Myronov (UCR) e Dmytro Zaporozhenko (UCR).
PRÉ-JOGO
O NEC participou da fase preliminar da Champions, acabou perdendo para o Bodo na última etapa e caiu para a disputa da Europa League.
PRÉ-JOGO
A Juventus terminou a temporada passada na 6º posição do Italiano e com isso assegurou vaga nesta Europa League.
PRÉ-JOGO
O NEC é o décimo colocado na Liga Holandesa com sete pontos; seis jogos, duas vitórias, três derrotas e um empate.
PRÉ-JOGO
A Juve é a oitava colocada no Calcio com sete pontos; quatro jogos, duas vitórias, uma derrota e um empate.
PRÉ-JOGO
Temos 22°C em Turim, norte da Itália.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe as estreias de Juventus x NEC pela UEFA Europa League 26/27.
Luciano Spalletti
TECNICO
Kamil Grabara
Goleiro
Pierre Kalulu
Defesa
Federico Gatti
Defesa
Jhon Lucumí
Defesa
Zeki Celik
Defesa
Douglas Luiz
Meio-Campo
Bremer
Defesa
Pape Sarr
Meio-Campo
Weston McKennie
Meio-Campo
Teun Koopmeiners
Meio-Campo
Nico González
Atacante
Francisco Conceição
Atacante
Kerim Alajbegovic
Atacante
Kolo Muani
Atacante
Nick Woltemade
Atacante
Augusto Owusu
Meio-Campo
Dick Schreuder
TECNICO
Nikolas Polster
Goleiro
Tobias Storm
Defesa
Philippe Sandler
Defesa
Perr Schuurs
Defesa
Almugera Kabar
Defesa
Jamiro Monteiro
Meio-Campo
Dele Thomas
Atacante
Clement Bischoff
Atacante
Dennis Geiger
Meio-Campo
Darko Nejasmic
Meio-Campo
Noe Lebreton
Meio-Campo
Kevin Kers
Atacante
Bryan Linssen
Atacante
Bram Nuytinck
Defesa
Tjaronn Chery
Atacante
Dusan Tadic
Atacante
Oleksii Derevinskyi (UCR)
ÁRBITRO
Oleksii Myronov (UCR)
ASSISTENTE
Dmytro Zaporozhenko (UCR)
ASSISTENTE