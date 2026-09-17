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encerrado
Allianz Stadium Turim, Itália
Juventus Juventus
5 × 0
NEC NEC

1ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 17/0916h

Minuto a Minuto: Juventus X NEC - 17/09/2026

fim

48'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

48'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Juventus goleia o NEC na estreia das equipes pela UEFA Europa League.

bola

47'

2ºTEMPO

Sarr fecha bem a porta na meia-lua da área e consegue desarme em Tadic.

bola

46'

2ºTEMPO

Gatti sente uma pancada no tornozelo e recebe atendimento.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 48.

bola

44'

2ºTEMPO

Em andamento: Crystal Palace 4x0 Lech Poznan.

bola

43'

2ºTEMPO

NEC toca perto do meio campo buscando espaços.

bola

42'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Juventus visita o Celta, já o NEC recebe o Levski Sofia.

bola

41'

2ºTEMPO

Em andamento: Besiktas 4x1 Olympique M.

bola

40'

2ºTEMPO

Passeio da Juventus jogando em casa.

bola

39'

2ºTEMPO

Em andamento: Lillestrom 1x2 Torreense.

substituicao

38'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Woltemade para entrada de Owusu.

gol

37'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Lucumí lança da defesa para o meio do ataque, Kolo Muani sai sozinho, tira do goleiro fura da área e entra com bola e tudo!

bola

37'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!!

bola

36'

2ºTEMPO

Dele Thomas carrega pelo meio do ataque, limpa o lance e bate rasante para defesa de Grabara.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Nuytinck na vaga de Linssen.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Lebreton, entra Kers.

bola

33'

2ºTEMPO

Goleada da Juventus na estreia da Europa League.

bola

32'

2ºTEMPO

QUASE O QUINTO! Francisco Conceição atrasa a passada já dentro da área para levar para canhota, corta o zagueiro e finaliza à esquerda da meta.

bola

31'

2ºTEMPO

Gol de centroavante do lateral Celik, ex-Roma.

gol

30'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Kolo Muani recebe na esquerda da área, finta o camisa 4 para o fundo e cruza fechadinho para Celik ampliar!

bola

30'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!!

bola

28'

2ºTEMPO

Vale o destaque positivo para a torcida do NEC que canta sem parar no setor dos visitantes.

bola

27'

2ºTEMPO

No próximo domingo a Juventus encara a Atalanta pelo Italiano.

bola

26'

2ºTEMPO

Woltemade busca jogo na intermediária defensiva, gira bem entre dois e sofre falta de Monteiro.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Kolo Muani, sai Alajbegovic.

bola

24'

2ºTEMPO

Chery finaliza de longe e carimba Koopmeiners.

bola

23'

2ºTEMPO

Na próxima rodada a Juventus visita o Celta, já o NEC recebe o Levski Sofia.

bola

22'

2ºTEMPO

Geiger atropela o adversário pela direita do ataque com falta em Sarr.

bola

21'

2ºTEMPO

Schuurs volta a jogar após quase três anos fora por causa de um grave lesão no joelho.

substituicao

20'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Schuurs entra na zaga, sai Sandler.

bola

19'

2ºTEMPO

Kalulu cruza do fundo da área pela direita e Lebreton tira de cabeça.

bola

18'

2ºTEMPO

Advertência verbal para Alajbegovic.

substituicao

17'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bremer no lugar de Douglas.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Nico, entra Francisco Conceição.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Muda a Juve: sai McKennie entra Koopmeiners.

bola

14'

2ºTEMPO

Kalulu cruza da esquerda para área, Woltemade cabeceia fraco e Polster defende.

bola

13'

2ºTEMPO

Em andamento: Real Sociedad 1x2 Bournemouth.

bola

12'

2ºTEMPO

Torcedor do NEC faz barulho no setor dos visitantes.

bola

11'

2ºTEMPO

Segundo tempo mais truncado até aqui.

bola

10'

2ºTEMPO

Kalulu fecha bem os espaços no meio da área e intercepta enfiada de Dele.

amarelo

9'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Douglas amarelado por puxão em Monteiro.

amarelo

8'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Monteiro puxa Sarr pelo braço e recebe amarelo.

bola

7'

2ºTEMPO

UUHH! Geiger finaliza de fora da área com a destra e assusta o goleiro Grabara.

bola

6'

2ºTEMPO

Douglas Luiz intercepta passe no campo defensivo e sofre falta de Geiger.

bola

5'

2ºTEMPO

NEC toca a bola no meio campo com a Juventus fechada.

bola

4'

2ºTEMPO

O meio-campista Douglas Luiz foi convocado por Ancelotti para o três amistosos da próxima data FIFA em setembro e outubro.

bola

3'

2ºTEMPO

Em andamento: Celtic 1x3 Ferencváros.

bola

2'

2ºTEMPO

A Juventus é a mesma.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Troca no NEC: sai Kabar entra Monteiro.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

bola

47'

1ºTEMPO

Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Dois de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Kabar carrega com espaço na meia esquerda, experimenta chute rasteiro e Grabara cai para defender.

bola

43'

1ºTEMPO

Linssen pega muito embaixo da bola na finalização pela esquerda da área e joga longe.

bola

42'

1ºTEMPO

NEC toca na defesa já sem conseguir acelerar.

bola

41'

1ºTEMPO

Juventus roda a bola de lado sem pressa.

bola

40'

1ºTEMPO

Em andamento: Besiktas 1x1 Olympique M.

bola

39'

1ºTEMPO

A Juventus vai pintando uma goleada diante do NEC.

bola

38'

1ºTEMPO

Dele limpa Kalulu na meia central, bate forte com a destra e Grabara defende em dois tempos.

bola

37'

1ºTEMPO

Em andamento: Crystal Palace 3x0 Lech Poznan.

bola

36'

1ºTEMPO

Primeiro gol do alemão Woltemade com a camisa da Juve.

bola_goal

35'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Woltemade bate firme quase no meio do gol e desloca o goleiro!

bola

35'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!!

bola

34'

1ºTEMPO

PÊNALTI PARA JUVENTUS! Alajbegovic enfia do meio campo para dentro da área, Nico aposta corrida com o zagueiro e é derrubado no carrinho de Kabar.

bola

33'

1ºTEMPO

Em andamento: Viktoria Plzen 0x1 Union SG.

substituicao

32'

1ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Geiger, vai Bischoff.

bola

31'

1ºTEMPO

SENTIU! Bischoff cai com dores na parte de trás da coxa e pede mudança.

bola

30'

1ºTEMPO

Em andamento: Crystal Palace 2x0 Lech Poznan.

bola

29'

1ºTEMPO

NEC dá muito espaço nas costas da defesa com as linhas altas.

bola

28'

1ºTEMPO

Em andamento: Lillestrom 0x1 Torreense.

bola

27'

1ºTEMPO

Torcedor da Juventus canta feliz.

bola

25'

1ºTEMPO

Primeiro gol de Alajbegovic com a camisa da Juventus.

gol

24'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! McKennie é acionado na esquerda nas costas do marcador, leva para área e rola curto de lado. Alajbegovic finaliza com precisão e acerta o cantinho esquerdo!

bola

24'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!!

bola

22'

1ºTEMPO

POOLSTER! Douglas Luiz arrisca chute da entrada da área, ela pega na defesa e Woltemade tenta de coxa. Boa defesa do goleiro visitante.

bola

21'

1ºTEMPO

Jogo bem movimentado até aqui em Turim.

bola

19'

1ºTEMPO

Em andamento: Celtic 0x1 Ferenváros.

bola

18'

1ºTEMPO

Chery experimenta chute de canhota do meio da rua e manda à esquerda.

bola

17'

1ºTEMPO

GRABARA! Lebreton é lançado no meio da área, domina girando para destra e finaliza para firme defesa do goleiro da Juve.

bola

16'

1ºTEMPO

Em andamento: Real Sociedad 0x1 Bournemouth.

bola

15'

1ºTEMPO

Falta de ataque de Linssen marcada em Gatti. Segue o jogo.

bola

14'

1ºTEMPO

Linssen caído na área de ataque após enrosco com Gatti. Jogo paralisado.

bola

13'

1ºTEMPO

NEC toca de lado no meio campo.

bola

12'

1ºTEMPO

Em andamento: Crystal Palace 1x0 Lech Poznan.

bola

11'

1ºTEMPO

Sarr recebe passe curto de McKennie dentro da área, mas não consegue controlar para finalizar.

bola

10'

1ºTEMPO

Pixotada máxima de Polster, Juventus na frente.

gol

9'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! Grabara lança da sua área para o meio do ataque, Polster sai para rifar, fura de forma bisonha e Nico González abre o placar com gol aberto!

bola

9'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!!

bola

8'

1ºTEMPO

Juventus toca de lado no campo defensivo.

bola

7'

1ºTEMPO

NEC começa o jogo pressionando a marcação.

bola

6'

1ºTEMPO

Linssen tenta invadir a área pelo meio, Bremer protege e Grabara fica com ela.

bola

5'

1ºTEMPO

Torcedor da Juventus faz a sua parte lotando a Arena e fazendo barulho.

bola

4'

1ºTEMPO

Douglas Luiz fecha bem no meio da área e corta cruzamento vindo da direita.

bola

3'

1ºTEMPO

Douglas Luiz bate falta da ponta direita e Sandler corta de cabeça.

bola

2'

1ºTEMPO

Celik escapa pela lateral direita e sofre falta ao ser puxado por Kabar.

bola

1'

1ºTEMPO

Juve veste camisa listrada alvinegra e calção branco, NEC de shorts preto e camisa vermelha com faixa vertical verde.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino da Europa League executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Este será o primeiro confronto entre as duas equipes na história.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Fase Liga com os oito primeiros avançando direto às oitavas de final e do nono ao 24º colocado disputam o playoff eliminatório. A grande final do torneio será disputada no dia 26 de maio de 2027, em Frankfurt.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Árbitro: Oleksii Derevinskyi (UCR). Auxiliares: Oleksii Myronov (UCR) e Dmytro Zaporozhenko (UCR).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O NEC participou da fase preliminar da Champions, acabou perdendo para o Bodo na última etapa e caiu para a disputa da Europa League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Juventus terminou a temporada passada na 6º posição do Italiano e com isso assegurou vaga nesta Europa League.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O NEC é o décimo colocado na Liga Holandesa com sete pontos; seis jogos, duas vitórias, três derrotas e um empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Juve é a oitava colocada no Calcio com sete pontos; quatro jogos, duas vitórias, uma derrota e um empate.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Temos 22°C em Turim, norte da Itália.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe as estreias de Juventus x NEC pela UEFA Europa League 26/27.

Juventus JUV

  • Luciano Spalletti

    TECNICO

  • Kamil Grabara

    Goleiro

  • Pierre Kalulu

    Defesa

  • Federico Gatti

    Defesa

  • Jhon Lucumí

    Defesa

  • Zeki CelikGol

    Defesa

  • Douglas LuizSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • BremerEntrou

    Defesa

  • Pape Sarr

    Meio-Campo

  • Weston McKennieSaiu

    Meio-Campo

  • Teun KoopmeinersEntrou

    Meio-Campo

  • Nico GonzálezSaiuGol

    Atacante

  • Francisco ConceiçãoEntrou

    Atacante

  • Kerim AlajbegovicSaiuGol

    Atacante

  • Kolo MuaniEntrouGol

    Atacante

  • Nick WoltemadeSaiuGol

    Atacante

  • Augusto OwusuEntrou

    Meio-Campo

NEC NEC

  • Dick Schreuder

    TECNICO

  • Nikolas Polster

    Goleiro

  • Tobias Storm

    Defesa

  • Philippe SandlerSaiu

    Defesa

  • Perr SchuursEntrou

    Defesa

  • Almugera KabarSaiu

    Defesa

  • Jamiro MonteiroEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Dele Thomas

    Atacante

  • Clement BischoffSaiu

    Atacante

  • Dennis GeigerEntrou

    Meio-Campo

  • Darko Nejasmic

    Meio-Campo

  • Noe LebretonSaiu

    Meio-Campo

  • Kevin KersEntrou

    Atacante

  • Bryan LinssenSaiu

    Atacante

  • Bram NuytinckEntrou

    Defesa

  • Tjaronn Chery

    Atacante

  • Dusan Tadic

    Atacante

  • Oleksii Derevinskyi (UCR)

    ÁRBITRO

  • Oleksii Myronov (UCR)

    ASSISTENTE

  • Dmytro Zaporozhenko (UCR)

    ASSISTENTE

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