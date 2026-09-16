1ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quarta-feira, 16/09•16h
Minuto a Minuto: Milan X Benfica - 16/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Benfica bate o Milan fora de casa na estreia da Europa League.
48'
•
2ºTEMPO
Festa do torcedor português em Milão.
47'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Pavlidis.
46'
•
2ºTEMPO
Vamos até 49.
45'
•
2ºTEMPO
Torcedor do Milan já vai deixando o estádio.
44'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Milan visita o RB Salzburg, já o Benfica recebe o Celtic.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Dahl vem para o lugar de El Karouani.
40'
•
2ºTEMPO
Prestianni acelera a descida pela meia esquerda com espaço, chega na entrada da área e chuta colocado sem direção.
39'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Barreiro puxa Saelemakers e recebe amarelo.
38'
•
2ºTEMPO
MAIGNAN! Lukebakio finaliza com a canhota pela direita da grande área e o goleiro francês cai para defender.
38'
•
2ºTEMPO
El Karouani cruza da esquerda por baixo e Gila rebate de canela.
37'
•
2ºTEMPO
Milan segue com posse de bola no ataque em busca do primeiro gol. Benfica bem postado e ligado para contra-atacar.
36'
•
2ºTEMPO
TRUUBIN!!! Pulisic bate forte colocado de fora da área e o goleiro do Benfica cai no canto esquerdo para espalmar.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Kaminski, entra Schjelderup.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mais mudanças no Benfica: Pavlidis no lugar de Durán.
33'
•
2ºTEMPO
No domingo o Milan recebe o Lecce pelo Italiano, já o Benfica tem clássico contra o Porto pelo Português.
32'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Banjaqui amarelado por falta em Rabiot.
31'
•
2ºTEMPO
Milan ronda a área do Benfica mas não consegue finalizar.
30'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Kaminski pela esquerda da grande área.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Vem Rabiot, vai Jashari.
28'
•
2ºTEMPO
Pavlovic tenta o chute colocado da entrada da área e Barreiro mete a cabeça para cortar.
27'
•
2ºTEMPO
Pulisic acelera a descida pelo flanco direito e Tomás Araújo consegue o toque pela linha lateral.
26'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Prestianni na vaga de Aursnes.
25'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Agora sim: Barreiro no lugar de Sudakov.
24'
•
2ºTEMPO
Marco Silva ainda não mexeu no Benfica.
23'
•
2ºTEMPO
Benfica roda a bola perto do meio campo sem pressa.
22'
•
2ºTEMPO
Aursnes recebe na frente da área, bate e carimba Pavlovic.
21'
•
2ºTEMPO
Saelemaekers cruza da esquerda por baixo, Gonçalo domina de costas e se joga. Nada.
20'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Milan visita o RB Salzburg, já o Benfica recebe o Celtic.
19'
•
2ºTEMPO
Tudo bem com Trubin. Segue o jogo.
18'
•
2ºTEMPO
Diego Moreira cruza da esquerda fechado, Trubin defende e fica sentindo um choque com Gonçalo.
17'
•
2ºTEMPO
TRUUUBIN!! Saelemaekers toca da esquerda para o meio da área, Pulisic vem de trás e finaliza por baixo para defesa do goleiro.
16'
•
2ºTEMPO
Principal contratação do Milan na temporada, Gonçalo Ramos apagado na partida até aqui.
15'
•
2ºTEMPO
Sudakov exagera ao tentar o corte já dentro da área na transição e acaba travado por Gila.
14'
•
2ºTEMPO
Milan trabalha a bola no campo de ataque em busca de espaços.
13'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Saelemaekers na vaga de Bartesaghi.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Milan: sai Cissé entra Diego Moreira.
11'
•
2ºTEMPO
Pulisic cobra escanteio da direita e De Winter não consegue o cabeceio.
10'
•
2ºTEMPO
Cissé cruza da esquerda para o meio da área, Tomás Araújo raspa de cabeça e manda para fora.
9'
•
2ºTEMPO
Festa dos Encarnados no San Siro.
8'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BENFICA!!! El Karouani fica com a sobra na ponta esquerda, cruza forte por baixo e Kaminski chapa com a destra no alto para vencer Maignan!
8'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO BENFICA!!!
7'
•
2ºTEMPO
Pulisic enfia da meia esquerda para o fundo da área, mas Cissé não corre no lance.
6'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Milan visita o RB Salzburg, já o Benfica recebe o Celtic.
5'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Transição do Milan pelo meio, Cissé tenta finalizar com a destra e fica travado. Na sobra, De Winter pega de primeira com liberdade na área e manda à direita da meta.
5'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Cissé na meia esquerda após bola longa.
4'
•
2ºTEMPO
FORA! El Karouni bate falta da ponta direita com a canhota e manda na rede por fora.
3'
•
2ºTEMPO
Torcedor rossoneri faz barulho nas arquibancadas.
2'
•
2ºTEMPO
O Benfica é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Pulisic na vaga de Hutchinson.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Amorim volta com Gila no lugar de Terracciano.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
45'
•
1ºTEMPO
Cissé bate fora da área e Trubin faz tranquila defesa.
44'
•
1ºTEMPO
Hutchinson carrega pela meia direita, traz com a canhota para dentro e finaliza sem direção. Tiro de meta.
43'
•
1ºTEMPO
Chukwueze cruza da direita para segunda trave e a zaga portuguesa alivia.
42'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Olympiacos 1x1 Jagiellonia.
41'
•
1ºTEMPO
UUHH! Jashari recebe de Musah de costas na frente da área, gira na canhota e chuta com muito perigo. Sobre o travessão.
40'
•
1ºTEMPO
Cissé cruza da ponta esquerda e Aursnes tira de cabeça.
39'
•
1ºTEMPO
Hutchinson cruza da direita para o meio da área, Tomás Araújo corta de cabeça para cima e Trubin soca para longe.
38'
•
1ºTEMPO
OPA! Pavlovic recebe de Musah dentro da área, domina no peito e cai após pisão dele em Aursnes. Nada.
37'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Durán deixa braço aberto no rosto do adversário perto do meio campo e recebe amarelo.
36'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Sturm Graz 0x0 Rennes *gol anulado.
35'
•
1ºTEMPO
UUHH! Bartesaghi cruza rasteiro da esquerda para o meio da área, mas Gonçalo Ramos chega atrasado.
34'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Sturm Graz 1x0 Rennes.
33'
•
1ºTEMPO
Milan não consegue acelerar as jogadas ofensivas e vai tentando nas bolas alçadas.
32'
•
1ºTEMPO
El Karouani recebe no fundo do campo pela esquerda, cruza rasteiro e De Winter intercepta.
31'
•
1ºTEMPO
Kaminski recebe ótimo lançamento pela esquerda do ataque, adianta na área e Chukwueze consegue evitar o chute de pé direito do ponta.
30'
•
1ºTEMPO
Milan sobe a marcação para dificultar a saída de bola do Benfica.
29'
•
1ºTEMPO
Benfica toca a bola com calma perto do meio campo.
28'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Lukebakio na meia direita.
27'
•
1ºTEMPO
TRUUUBIN!!! Terracciano domina com espaço na meia direita, solta a destra de fora da área e dá trabalho ao goleiro visitante que espalma no canto esquerdo alto.
26'
•
1ºTEMPO
Hutchinson bate falta da ponta direita com a canhota e Trubin soca para longe na segunda trave.
25'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Chukwueze passa entre dois na ponta direita do ataque e acaba puxado por El Karouani. Cartão.
24'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Anderlecht 0x2 Lyon.
23'
•
1ºTEMPO
NA TRAAAVE!!! Vacilo do Milan no campo defensivo, Sudakov fica com a bola de frente na entrada da área e finaliza no pé da trave esquerda.
22'
•
1ºTEMPO
Hoje no Milan, Gonçalo Ramos é formado na base do Benfica.
21'
•
1ºTEMPO
Torcedor português lota o setor dos visitantes no San Siro.
20'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Olympiacos 0x1 Jagiellonia.
19'
•
1ºTEMPO
Bartesaghi cobra escanteio da esquerda e Trubin corta de soco.
18'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Bayer Leverkusen 1x0 Celje.
17'
•
1ºTEMPO
Bonito gol do atacante canhoto belga. Benfica na frente em Milão.
16'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO BENFICA!!! Lukebakio recebe de Kaminski na meia direita, pedala com a canhota na frente de Bartesaghi, traz para dentro e chuta rasante no cantinho de Maignan!
16'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO BENFICA!!!
15'
•
1ºTEMPO
Lukebakio recebe enfiada de bola na ponta direita, corta com a canhota para dentro da área e chuta por baixo sem muita força. Tranquila defesa de Maignan.
14'
•
1ºTEMPO
Início de jogo com a bola indo e vindo entre as intermediárias.
13'
•
1ºTEMPO
Bartesaghi escapa pela lateral esquerda, tenta chegar no fundo e acaba desarmado por Banjaqui.
12'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Anderlecht 0x1 Lyon.
11'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Pavlovic puxa Kaminski pelo ombro na lateral e recebe amarelo.
10'
•
1ºTEMPO
Jashari lança do meio campo para o bico esquerdo da área, mas Banjaqui corta de cabeça.
8'
•
1ºTEMPO
Aursnes aperta marcação pelo meio do ataque e comete falta em Musah.
7'
•
1ºTEMPO
Milan tem dificuldade para sair do campo defensivo com a bola no chão.
6'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Kaminski no lançamento pela lateral esquerda do ataque.
5'
•
1ºTEMPO
Belo público no San Siro.
4'
•
1ºTEMPO
De Winter fecha bem os espaços pela direita da área defensiva e trava finalização de Durán.
4'
•
1ºTEMPO
Benfica começa o jogo com marcação pressão.
3'
•
1ºTEMPO
Duelo de dois técnicos portugueses nos bancos: Rúben Amorim x Marco Silva.
2'
•
1ºTEMPO
El Karouani bate falta da lateral direita para entrada da área e a defesa da casa rebate.
1'
•
1ºTEMPO
Milan veste rubro-negro, Benfica de branco e vermelho.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no San Siro!
PRÉ-JOGO
Equipes em campo.
PRÉ-JOGO
Os dois times estão invictos na temporada até aqui.
PRÉ-JOGO
O árbitro da partida será o inglês Jarred Gillett. Nas bandeiras, Neil Davies (ING) e Nick Greenhalgh (ING) serão os responsáveis.
PRÉ-JOGO
Na temporada passada o Milan terminou o Campeonato Italiano apenas na quinta colocação, posição esta que lhe rendeu a vaga na Europa League 26/27. Já o Benfica foi o terceiro na Liga Portuguesa.
PRÉ-JOGO
Europa League - jogos encerrados: Omonia 1x0 Celta e Ararat-ARM 1x4 Sparta Praga.
PRÉ-JOGO
TABU! O Benfica nunca venceu o Milan em jogos oficiais; seis confrontos com quatro vitórias italianas e dois empates.
PRÉ-JOGO
O Benfica é o vice-líder do Português com 16 pontos em seis jogos disputados.
PRÉ-JOGO
O Milan é o sexto colocado no Italiano com oito pontos em quatro jogos disputados.
PRÉ-JOGO
Os termômetros marcam 22°C em Milão, norte da Itália.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Estreias de Milan e Benfica pela UEFA Europa League 26/27. A bola rola às 16h!
Rúben Amorim
TECNICO
Mike Maignan
Goleiro
Filippo Terracciano
Defesa
Mario Gila
Defesa
Koni De Winter
Defesa
Strahinja Pavlovic
Defesa
Samuel Chukwueze
Atacante
Yunus Musah
Meio-Campo
Ardon Jashari
Meio-Campo
Adrien Rabiot
Meio-Campo
Davide Bartesaghi
Defesa
Alexis Saelemaekers
Atacante
Omari Hutchinson
Atacante
Christian Pulisic
Atacante
Alphadjo Cissé
Atacante
Diego Moreira
Atacante
Gonçalo Ramos
Atacante
Marco Silva
TECNICO
Anatoliy Trubin
Goleiro
Daniel Banjaqui
Defesa
Alessandro Circati
Defesa
Tomás Araújo
Defesa
Souffian El Karouani
Defesa
Samuel Dahl
Defesa
Fredrik Aursnes
Meio-Campo
Gianluca Prestianni
Atacante
João Palhinha
Meio-Campo
Georgiy Sudakov
Meio-Campo
Leandro Barreiro
Meio-Campo
Jakub Kaminski
Atacante
Andreas Schjelderup
Atacante
Dodi Lukebakio
Atacante
Jhon Durán
Atacante
Vangelis Pavlidis
Atacante
Jarred Gillett (ING)
ÁRBITRO
Neil Davies (ING)
ASSISTENTE
Nick Greenhalgh (ING)
ASSISTENTE