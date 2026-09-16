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encerrado
San Siro Milão, Itália
Milan Milan
0 × 2
Benfica Benfica

1ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quarta-feira, 16/0916h

Minuto a Minuto: Milan X Benfica - 16/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Benfica bate o Milan fora de casa na estreia da Europa League.

bola

48'

2ºTEMPO

Festa do torcedor português em Milão.

amarelo

47'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Pavlidis.

bola

46'

2ºTEMPO

Vamos até 49.

bola

45'

2ºTEMPO

Torcedor do Milan já vai deixando o estádio.

bola

44'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Milan visita o RB Salzburg, já o Benfica recebe o Celtic.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Dahl vem para o lugar de El Karouani.

bola

40'

2ºTEMPO

Prestianni acelera a descida pela meia esquerda com espaço, chega na entrada da área e chuta colocado sem direção.

amarelo

39'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Barreiro puxa Saelemakers e recebe amarelo.

bola

38'

2ºTEMPO

MAIGNAN! Lukebakio finaliza com a canhota pela direita da grande área e o goleiro francês cai para defender.

bola

38'

2ºTEMPO

El Karouani cruza da esquerda por baixo e Gila rebate de canela.

bola

37'

2ºTEMPO

Milan segue com posse de bola no ataque em busca do primeiro gol. Benfica bem postado e ligado para contra-atacar.

bola

36'

2ºTEMPO

TRUUBIN!!! Pulisic bate forte colocado de fora da área e o goleiro do Benfica cai no canto esquerdo para espalmar.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Kaminski, entra Schjelderup.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mais mudanças no Benfica: Pavlidis no lugar de Durán.

bola

33'

2ºTEMPO

No domingo o Milan recebe o Lecce pelo Italiano, já o Benfica tem clássico contra o Porto pelo Português.

amarelo

32'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Banjaqui amarelado por falta em Rabiot.

bola

31'

2ºTEMPO

Milan ronda a área do Benfica mas não consegue finalizar.

bola

30'

2ºTEMPO

Impedimento de Kaminski pela esquerda da grande área.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Vem Rabiot, vai Jashari.

bola

28'

2ºTEMPO

Pavlovic tenta o chute colocado da entrada da área e Barreiro mete a cabeça para cortar.

bola

27'

2ºTEMPO

Pulisic acelera a descida pelo flanco direito e Tomás Araújo consegue o toque pela linha lateral.

substituicao

26'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Prestianni na vaga de Aursnes.

substituicao

25'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Agora sim: Barreiro no lugar de Sudakov.

bola

24'

2ºTEMPO

Marco Silva ainda não mexeu no Benfica.

bola

23'

2ºTEMPO

Benfica roda a bola perto do meio campo sem pressa.

bola

22'

2ºTEMPO

Aursnes recebe na frente da área, bate e carimba Pavlovic.

bola

21'

2ºTEMPO

Saelemaekers cruza da esquerda por baixo, Gonçalo domina de costas e se joga. Nada.

bola

20'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Milan visita o RB Salzburg, já o Benfica recebe o Celtic.

bola

19'

2ºTEMPO

Tudo bem com Trubin. Segue o jogo.

bola

18'

2ºTEMPO

Diego Moreira cruza da esquerda fechado, Trubin defende e fica sentindo um choque com Gonçalo.

bola

17'

2ºTEMPO

TRUUUBIN!! Saelemaekers toca da esquerda para o meio da área, Pulisic vem de trás e finaliza por baixo para defesa do goleiro.

bola

16'

2ºTEMPO

Principal contratação do Milan na temporada, Gonçalo Ramos apagado na partida até aqui.

bola

15'

2ºTEMPO

Sudakov exagera ao tentar o corte já dentro da área na transição e acaba travado por Gila.

bola

14'

2ºTEMPO

Milan trabalha a bola no campo de ataque em busca de espaços.

substituicao

13'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Saelemaekers na vaga de Bartesaghi.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Milan: sai Cissé entra Diego Moreira.

bola

11'

2ºTEMPO

Pulisic cobra escanteio da direita e De Winter não consegue o cabeceio.

bola

10'

2ºTEMPO

Cissé cruza da esquerda para o meio da área, Tomás Araújo raspa de cabeça e manda para fora.

bola

9'

2ºTEMPO

Festa dos Encarnados no San Siro.

gol

8'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BENFICA!!! El Karouani fica com a sobra na ponta esquerda, cruza forte por baixo e Kaminski chapa com a destra no alto para vencer Maignan!

bola

8'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO BENFICA!!!

bola

7'

2ºTEMPO

Pulisic enfia da meia esquerda para o fundo da área, mas Cissé não corre no lance.

bola

6'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Milan visita o RB Salzburg, já o Benfica recebe o Celtic.

bola

5'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Transição do Milan pelo meio, Cissé tenta finalizar com a destra e fica travado. Na sobra, De Winter pega de primeira com liberdade na área e manda à direita da meta.

bola

5'

2ºTEMPO

Impedimento de Cissé na meia esquerda após bola longa.

bola

4'

2ºTEMPO

FORA! El Karouni bate falta da ponta direita com a canhota e manda na rede por fora.

bola

3'

2ºTEMPO

Torcedor rossoneri faz barulho nas arquibancadas.

bola

2'

2ºTEMPO

O Benfica é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Pulisic na vaga de Hutchinson.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Amorim volta com Gila no lugar de Terracciano.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

45'

1ºTEMPO

Cissé bate fora da área e Trubin faz tranquila defesa.

bola

44'

1ºTEMPO

Hutchinson carrega pela meia direita, traz com a canhota para dentro e finaliza sem direção. Tiro de meta.

bola

43'

1ºTEMPO

Chukwueze cruza da direita para segunda trave e a zaga portuguesa alivia.

bola

42'

1ºTEMPO

Em andamento: Olympiacos 1x1 Jagiellonia.

bola

41'

1ºTEMPO

UUHH! Jashari recebe de Musah de costas na frente da área, gira na canhota e chuta com muito perigo. Sobre o travessão.

bola

40'

1ºTEMPO

Cissé cruza da ponta esquerda e Aursnes tira de cabeça.

bola

39'

1ºTEMPO

Hutchinson cruza da direita para o meio da área, Tomás Araújo corta de cabeça para cima e Trubin soca para longe.

bola

38'

1ºTEMPO

OPA! Pavlovic recebe de Musah dentro da área, domina no peito e cai após pisão dele em Aursnes. Nada.

amarelo

37'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Durán deixa braço aberto no rosto do adversário perto do meio campo e recebe amarelo.

bola

36'

1ºTEMPO

Em andamento: Sturm Graz 0x0 Rennes *gol anulado.

bola

35'

1ºTEMPO

UUHH! Bartesaghi cruza rasteiro da esquerda para o meio da área, mas Gonçalo Ramos chega atrasado.

bola

34'

1ºTEMPO

Em andamento: Sturm Graz 1x0 Rennes.

bola

33'

1ºTEMPO

Milan não consegue acelerar as jogadas ofensivas e vai tentando nas bolas alçadas.

bola

32'

1ºTEMPO

El Karouani recebe no fundo do campo pela esquerda, cruza rasteiro e De Winter intercepta.

bola

31'

1ºTEMPO

Kaminski recebe ótimo lançamento pela esquerda do ataque, adianta na área e Chukwueze consegue evitar o chute de pé direito do ponta.

bola

30'

1ºTEMPO

Milan sobe a marcação para dificultar a saída de bola do Benfica.

bola

29'

1ºTEMPO

Benfica toca a bola com calma perto do meio campo.

bola

28'

1ºTEMPO

Impedimento de Lukebakio na meia direita.

bola

27'

1ºTEMPO

TRUUUBIN!!! Terracciano domina com espaço na meia direita, solta a destra de fora da área e dá trabalho ao goleiro visitante que espalma no canto esquerdo alto.

bola

26'

1ºTEMPO

Hutchinson bate falta da ponta direita com a canhota e Trubin soca para longe na segunda trave.

amarelo

25'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Chukwueze passa entre dois na ponta direita do ataque e acaba puxado por El Karouani. Cartão.

bola

24'

1ºTEMPO

Em andamento: Anderlecht 0x2 Lyon.

bola

23'

1ºTEMPO

NA TRAAAVE!!! Vacilo do Milan no campo defensivo, Sudakov fica com a bola de frente na entrada da área e finaliza no pé da trave esquerda.

bola

22'

1ºTEMPO

Hoje no Milan, Gonçalo Ramos é formado na base do Benfica.

bola

21'

1ºTEMPO

Torcedor português lota o setor dos visitantes no San Siro.

bola

20'

1ºTEMPO

Em andamento: Olympiacos 0x1 Jagiellonia.

bola

19'

1ºTEMPO

Bartesaghi cobra escanteio da esquerda e Trubin corta de soco.

bola

18'

1ºTEMPO

Em andamento: Bayer Leverkusen 1x0 Celje.

bola

17'

1ºTEMPO

Bonito gol do atacante canhoto belga. Benfica na frente em Milão.

gol

16'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO BENFICA!!! Lukebakio recebe de Kaminski na meia direita, pedala com a canhota na frente de Bartesaghi, traz para dentro e chuta rasante no cantinho de Maignan!

bola

16'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO BENFICA!!!

bola

15'

1ºTEMPO

Lukebakio recebe enfiada de bola na ponta direita, corta com a canhota para dentro da área e chuta por baixo sem muita força. Tranquila defesa de Maignan.

bola

14'

1ºTEMPO

Início de jogo com a bola indo e vindo entre as intermediárias.

bola

13'

1ºTEMPO

Bartesaghi escapa pela lateral esquerda, tenta chegar no fundo e acaba desarmado por Banjaqui.

bola

12'

1ºTEMPO

Em andamento: Anderlecht 0x1 Lyon.

amarelo

11'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Pavlovic puxa Kaminski pelo ombro na lateral e recebe amarelo.

bola

10'

1ºTEMPO

Jashari lança do meio campo para o bico esquerdo da área, mas Banjaqui corta de cabeça.

bola

8'

1ºTEMPO

Aursnes aperta marcação pelo meio do ataque e comete falta em Musah.

bola

7'

1ºTEMPO

Milan tem dificuldade para sair do campo defensivo com a bola no chão.

bola

6'

1ºTEMPO

Impedimento de Kaminski no lançamento pela lateral esquerda do ataque.

bola

5'

1ºTEMPO

Belo público no San Siro.

bola

4'

1ºTEMPO

De Winter fecha bem os espaços pela direita da área defensiva e trava finalização de Durán.

bola

4'

1ºTEMPO

Benfica começa o jogo com marcação pressão.

bola

3'

1ºTEMPO

Duelo de dois técnicos portugueses nos bancos: Rúben Amorim x Marco Silva.

bola

2'

1ºTEMPO

El Karouani bate falta da lateral direita para entrada da área e a defesa da casa rebate.

bola

1'

1ºTEMPO

Milan veste rubro-negro, Benfica de branco e vermelho.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no San Siro!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os dois times estão invictos na temporada até aqui.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O árbitro da partida será o inglês Jarred Gillett. Nas bandeiras, Neil Davies (ING) e Nick Greenhalgh (ING) serão os responsáveis.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na temporada passada o Milan terminou o Campeonato Italiano apenas na quinta colocação, posição esta que lhe rendeu a vaga na Europa League 26/27. Já o Benfica foi o terceiro na Liga Portuguesa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Europa League - jogos encerrados: Omonia 1x0 Celta e Ararat-ARM 1x4 Sparta Praga.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

TABU! O Benfica nunca venceu o Milan em jogos oficiais; seis confrontos com quatro vitórias italianas e dois empates.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Benfica é o vice-líder do Português com 16 pontos em seis jogos disputados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Milan é o sexto colocado no Italiano com oito pontos em quatro jogos disputados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os termômetros marcam 22°C em Milão, norte da Itália.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Estreias de Milan e Benfica pela UEFA Europa League 26/27. A bola rola às 16h!

Milan MIL

  • Rúben Amorim

    TECNICO

  • Mike Maignan

    Goleiro

  • Filippo TerraccianoSaiu

    Defesa

  • Mario GilaEntrou

    Defesa

  • Koni De Winter

    Defesa

  • Strahinja PavlovicAmarelo

    Defesa

  • Samuel Chukwueze

    Atacante

  • Yunus Musah

    Meio-Campo

  • Ardon JashariSaiu

    Meio-Campo

  • Adrien RabiotEntrou

    Meio-Campo

  • Davide BartesaghiSaiu

    Defesa

  • Alexis SaelemaekersEntrou

    Atacante

  • Omari HutchinsonSaiu

    Atacante

  • Christian PulisicEntrou

    Atacante

  • Alphadjo CisséSaiu

    Atacante

  • Diego MoreiraEntrou

    Atacante

  • Gonçalo Ramos

    Atacante

Benfica BEN

  • Marco Silva

    TECNICO

  • Anatoliy Trubin

    Goleiro

  • Daniel BanjaquiAmarelo

    Defesa

  • Alessandro Circati

    Defesa

  • Tomás Araújo

    Defesa

  • Souffian El KarouaniSaiuAmarelo

    Defesa

  • Samuel DahlEntrou

    Defesa

  • Fredrik AursnesSaiu

    Meio-Campo

  • Gianluca PrestianniEntrou

    Atacante

  • João Palhinha

    Meio-Campo

  • Georgiy SudakovSaiu

    Meio-Campo

  • Leandro BarreiroEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Jakub KaminskiSaiuGol

    Atacante

  • Andreas SchjelderupEntrou

    Atacante

  • Dodi LukebakioGol

    Atacante

  • Jhon DuránSaiuAmarelo

    Atacante

  • Vangelis PavlidisEntrouAmarelo

    Atacante

  • Jarred Gillett (ING)

    ÁRBITRO

  • Neil Davies (ING)

    ASSISTENTE

  • Nick Greenhalgh (ING)

    ASSISTENTE

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