🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
aovivo
AFAS Stadion（Alkmaar） Alkmaar
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
0 × 2
Juventus Juventus

4ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27

Quinta-feira, 05/1117h

Minuto a Minuto: AZ Alkmaar X Juventus - 05/11/2026

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Acaba o primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos um minuto de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Peer Koopmeiners recebe cruzamento da direita de ataque e finaliza de cabeça pra fora.

bola

43'

1ºTEMPO

Sarr derruba Byskov no meio de campo. Falta marcada.

bola

42'

1ºTEMPO

Roda a bola lentamente pelo meio de campo a Juventus.

bola

41'

1ºTEMPO

Bola não para e torcida vaia a não marcação da penalidade. Jogo segue sem nenhuma intervenção do VAR.

bola

40'

1ºTEMPO

Daal disputa na área visitante e desaba pedindo pênalti. Juiz manda seguir.

bola

39'

1ºTEMPO

Torcida segue cantanto e time buscando o ataque.

bola

38'

1ºTEMPO

No momento em que o gol do AZ Alkmaar começava a amadurecer, Juventus chega ao ataque e marca o segundo, jogando uma ducha de água fria nos mandantes.

bola

37'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!! KOLO MUANI! Woltemade briga no ataque e deixa com Kolo Muani na área holandesa. Ele ganha no corpo da zaga e bate de canhota pra ampliar.

inicio

37'

1ºTEMPO

Gol do Juventus! Randal Kolo Muani marca. Assistência de Nick Woltemade.

bola

36'

1ºTEMPO

Chute de fora da área de Kwakman. Bola desvia no meio do caminho e chega fraquinha até as mãos de Vicario.

bola

35'

1ºTEMPO

Juventus se fecha inteira na defesa, jogando somente na base dos contra ataques nesse momento. AZ pressiona.

bola

34'

1ºTEMPO

De Wit vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Zaga italiana rebate e bola sobra com Kwakman, mas ele fura.

bola

33'

1ºTEMPO

Kasius cruza pela direita de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.

bola

32'

1ºTEMPO

AZ Alkmaar começa a comandar as ações da partida nesse momento, mas ainda sem levar perigo real ao gol de Vicario.

bola

31'

1ºTEMPO

Byskov cobra a falta e carimba a barreira.

bola

30'

1ºTEMPO

Daal recebe na entrada da área adversária, limpa o lance e tenta bater. Teun Koopmeiners cutuca o pé dele por trás e faz a falta.

bola

29'

1ºTEMPO

Kolo Muani arranca pela direita de ataque e leva uma trombada de Hoedt. Mais uma falta do defensor e dessa vez ele ganha o amarelinho.

bola

28'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).

bola

27'

1ºTEMPO

Juventus monta um paredão quando se defende, complicando a vida do AZ.

bola

26'

1ºTEMPO

Woltemade carrega pelo meio de campo. Hoedt, que acabou de entrar, rasga no carrinho e comete a falta.

bola

25'

1ºTEMPO

Daal chama a tabela no ataque, mas Lucumí intercepta bem.

bola

24'

1ºTEMPO

E não vai dar mais pra ele. Mexe o AZ. Schouten sai de campo lesionado.

bola

23'

1ºTEMPO

Substituição no AZ Alkmaar: sai Lewis Schouten, entra Wesley Hoedt.

bola

22'

1ºTEMPO

Jogo parado. Schouten sente lesão e recebe atendimento médico em campo.

bola

22'

1ºTEMPO

R. Kolo Muani vem trocar de chuteiras à beira de campo.

bola

21'

1ºTEMPO

AZ agora precisa correr atrás do prejuízo.

bola

20'

1ºTEMPO

A lei do ex não falha. Teun Koopmeiners ignora seu ex clube e seu irmão Peer Koopmeiners, jogando do lado oposto.

bola

19'

1ºTEMPO

GOOOLLL DA JUVENTUS!!! TEUN KOOPMEINERS! R. Kolo Muani dá um chapéu em de Wit pela direita de ataque e cruza rasteiro. Teun Koopmeiners chapa de primeira da entrada da área mandante e abre a contagem para a Juve.

inicio

19'

1ºTEMPO

Gol do Juventus! Teun Koopmeiners marca. Assistência de Randal Kolo Muani.

bola

18'

1ºTEMPO

Ensaia uma pressão a equipe visitante.

bola

17'

1ºTEMPO

Com tranquilidade, Juventus roda a bola no campo ofensivo.

bola

16'

1ºTEMPO

Meerdink é lançado no comando de ataque. Gatti intercepta bem de carrinho e sai jogando.

bola

15'

1ºTEMPO

Marcação italiana bem ajustada, não cedendo muitos espaços.

bola

14'

1ºTEMPO

AZ tenta equilibrar as ações da partida.

bola

13'

1ºTEMPO

Meerdink recebe no ataque, erra domínio e toca a mão na bola. Infração é apontada.

bola

12'

1ºTEMPO

Alajbegovic cruza pela esquerda de ataque. De Wit sobe bem e afasta de cabeça.

bola

11'

1ºTEMPO

Ritmo da partida desses minutos iniciais é lento demais.

bola

10'

1ºTEMPO

Independentemente do que acontece em campo, nada abala a empolgação da torcida do AZ Alkmaar, que canta sem parar.

bola

9'

1ºTEMPO

Italianos começam a se impôr na partida, forçando holandeses a recuarem.

bola

8'

1ºTEMPO

Jogada de ataque da Juve pela direita. Gatti descola um escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Juventus marca alto e tenta apertar a saída de jogo do AZ.

bola

6'

1ºTEMPO

As duas equipes ainda estão em fase de estudos, mas espaços começam a surgir.

bola

5'

1ºTEMPO

UHHH! Woltemade descola bom passe pra Kolo Muani no ataque. Ele chuta firme de dentro da área mandante, mas bola sai à direita.

bola

4'

1ºTEMPO

Agora é a vez da Juventus trabalhar a bola pelo meio de campo.

bola

3'

1ºTEMPO

Kasius escapa pela direita de ataque, entra na área italiana e cruza rasteiro. Pra ninguém.

bola

2'

1ºTEMPO

Roda a bola pela faixa central o time da casa, apoiado por seus torcedores.

bola

1'

1ºTEMPO

O AZ Alkmaar joga de camisas vermelhas e calções e meiões brancos. A Juventus vem a campo toda de preto.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: AZ Alkmaar x Juventus!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino da UEFA Europa League sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Damian Sylwestrzak (POL), auxiliado por Bartosz Heinig (POL) e Adam Karasewicz (POL).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Juventus definida por Luciano Spalletti: Vicario; Gatti, Lucumí e Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners e Cambiaso; Kolo Muani, Alajbegovic e Woltemade.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

AZ Alkmaar escalado por Lee-Roy Echteld: De Busser; Maikuma, Goes, Schouten e de Wit; Kwakman, Byskov e Koopmeiners; Stengs, Meerdink e Daal.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Hornkamp, Resink e Zoet, lesionados. Os visitantes não contarão com Celik, Conceição, González, Grabara, Locatelli, McKennie, Milik, Thuram e Yildiz, entregues ao departamento médico. Rugani e Zhegrova, fora da lista, também são ausências confirmadas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Regulamento: a UEFA Europa League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time joga 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já a Velha Senhora iniciou com tudo, vencendo o NEC Nijmegen (5x0) e Celta de Vigo (2x1), mas tropeçou na última rodada, empatando em casa com o Rennes (2x2). Mesmo jogando fora de casa, o objetivo é vencer e se manter entre os primeiros colocados na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Nas rodadas iniciais da competição, os Cabeças de Queijo estrearam com derrota para o Sunderland (1x0), mas se recuperaram em seguida, vencendo Hapoel Beer-Sheva (2x1) e Ararat-Armenia (4x0). O foco total da equipe é tentar emendar mais uma vitória, apoiados por seus torcedores, pra que o G-8 não escape de vista. A tarefa vai ser dura demais, mas a confiança está em alta.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Essa será a primeira vez que as duas equipes se enfrentarão na história.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no AFAS Stadion, em Alkmaar, na Holanda.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de AZ Alkmaar e Juventus, jogo válido pela 4ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 26/27. A bola começa a rolar às 17h.

AZ Alkmaar AZA

  • L. Echteld

    TECNICO

Juventus JUV

  • L. Spalletti

    TECNICO

  • Damian Sylwestrzak

    ÁRBITRO

AZ Alkmaar AZA
Juventus JUV

GOLS

Teun Koopmeiners Gol
Randal Kolo Muani Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).