4ª RODADA • UEFA Europa League 2026/27
Quinta-feira, 05/11•17h
Minuto a Minuto: AZ Alkmaar X Juventus - 05/11/2026
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos um minuto de acréscimo.
44'
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1ºTEMPO
Peer Koopmeiners recebe cruzamento da direita de ataque e finaliza de cabeça pra fora.
43'
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1ºTEMPO
Sarr derruba Byskov no meio de campo. Falta marcada.
42'
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1ºTEMPO
Roda a bola lentamente pelo meio de campo a Juventus.
41'
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1ºTEMPO
Bola não para e torcida vaia a não marcação da penalidade. Jogo segue sem nenhuma intervenção do VAR.
40'
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1ºTEMPO
Daal disputa na área visitante e desaba pedindo pênalti. Juiz manda seguir.
39'
•
1ºTEMPO
Torcida segue cantanto e time buscando o ataque.
38'
•
1ºTEMPO
No momento em que o gol do AZ Alkmaar começava a amadurecer, Juventus chega ao ataque e marca o segundo, jogando uma ducha de água fria nos mandantes.
37'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! KOLO MUANI! Woltemade briga no ataque e deixa com Kolo Muani na área holandesa. Ele ganha no corpo da zaga e bate de canhota pra ampliar.
37'
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1ºTEMPO
Gol do Juventus! Randal Kolo Muani marca. Assistência de Nick Woltemade.
36'
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1ºTEMPO
Chute de fora da área de Kwakman. Bola desvia no meio do caminho e chega fraquinha até as mãos de Vicario.
35'
•
1ºTEMPO
Juventus se fecha inteira na defesa, jogando somente na base dos contra ataques nesse momento. AZ pressiona.
34'
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1ºTEMPO
De Wit vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Zaga italiana rebate e bola sobra com Kwakman, mas ele fura.
33'
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1ºTEMPO
Kasius cruza pela direita de ataque, exagera na força e bola sai pela linha de fundo do lado oposto.
32'
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1ºTEMPO
AZ Alkmaar começa a comandar as ações da partida nesse momento, mas ainda sem levar perigo real ao gol de Vicario.
31'
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1ºTEMPO
Byskov cobra a falta e carimba a barreira.
30'
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1ºTEMPO
Daal recebe na entrada da área adversária, limpa o lance e tenta bater. Teun Koopmeiners cutuca o pé dele por trás e faz a falta.
29'
•
1ºTEMPO
Kolo Muani arranca pela direita de ataque e leva uma trombada de Hoedt. Mais uma falta do defensor e dessa vez ele ganha o amarelinho.
28'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Wesley Hoedt (AZ Alkmaar).
27'
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1ºTEMPO
Juventus monta um paredão quando se defende, complicando a vida do AZ.
26'
•
1ºTEMPO
Woltemade carrega pelo meio de campo. Hoedt, que acabou de entrar, rasga no carrinho e comete a falta.
25'
•
1ºTEMPO
Daal chama a tabela no ataque, mas Lucumí intercepta bem.
24'
•
1ºTEMPO
E não vai dar mais pra ele. Mexe o AZ. Schouten sai de campo lesionado.
23'
•
1ºTEMPO
Substituição no AZ Alkmaar: sai Lewis Schouten, entra Wesley Hoedt.
22'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Schouten sente lesão e recebe atendimento médico em campo.
22'
•
1ºTEMPO
R. Kolo Muani vem trocar de chuteiras à beira de campo.
21'
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1ºTEMPO
AZ agora precisa correr atrás do prejuízo.
20'
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1ºTEMPO
A lei do ex não falha. Teun Koopmeiners ignora seu ex clube e seu irmão Peer Koopmeiners, jogando do lado oposto.
19'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DA JUVENTUS!!! TEUN KOOPMEINERS! R. Kolo Muani dá um chapéu em de Wit pela direita de ataque e cruza rasteiro. Teun Koopmeiners chapa de primeira da entrada da área mandante e abre a contagem para a Juve.
19'
•
1ºTEMPO
Gol do Juventus! Teun Koopmeiners marca. Assistência de Randal Kolo Muani.
18'
•
1ºTEMPO
Ensaia uma pressão a equipe visitante.
17'
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1ºTEMPO
Com tranquilidade, Juventus roda a bola no campo ofensivo.
16'
•
1ºTEMPO
Meerdink é lançado no comando de ataque. Gatti intercepta bem de carrinho e sai jogando.
15'
•
1ºTEMPO
Marcação italiana bem ajustada, não cedendo muitos espaços.
14'
•
1ºTEMPO
AZ tenta equilibrar as ações da partida.
13'
•
1ºTEMPO
Meerdink recebe no ataque, erra domínio e toca a mão na bola. Infração é apontada.
12'
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1ºTEMPO
Alajbegovic cruza pela esquerda de ataque. De Wit sobe bem e afasta de cabeça.
11'
•
1ºTEMPO
Ritmo da partida desses minutos iniciais é lento demais.
10'
•
1ºTEMPO
Independentemente do que acontece em campo, nada abala a empolgação da torcida do AZ Alkmaar, que canta sem parar.
9'
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1ºTEMPO
Italianos começam a se impôr na partida, forçando holandeses a recuarem.
8'
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1ºTEMPO
Jogada de ataque da Juve pela direita. Gatti descola um escanteio.
7'
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1ºTEMPO
Juventus marca alto e tenta apertar a saída de jogo do AZ.
6'
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1ºTEMPO
As duas equipes ainda estão em fase de estudos, mas espaços começam a surgir.
5'
•
1ºTEMPO
UHHH! Woltemade descola bom passe pra Kolo Muani no ataque. Ele chuta firme de dentro da área mandante, mas bola sai à direita.
4'
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1ºTEMPO
Agora é a vez da Juventus trabalhar a bola pelo meio de campo.
3'
•
1ºTEMPO
Kasius escapa pela direita de ataque, entra na área italiana e cruza rasteiro. Pra ninguém.
2'
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1ºTEMPO
Roda a bola pela faixa central o time da casa, apoiado por seus torcedores.
1'
•
1ºTEMPO
O AZ Alkmaar joga de camisas vermelhas e calções e meiões brancos. A Juventus vem a campo toda de preto.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: AZ Alkmaar x Juventus!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino da UEFA Europa League sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Damian Sylwestrzak (POL), auxiliado por Bartosz Heinig (POL) e Adam Karasewicz (POL).
PRÉ-JOGO
Juventus definida por Luciano Spalletti: Vicario; Gatti, Lucumí e Kelly; Kalulu, Sarr, Koopmeiners e Cambiaso; Kolo Muani, Alajbegovic e Woltemade.
PRÉ-JOGO
AZ Alkmaar escalado por Lee-Roy Echteld: De Busser; Maikuma, Goes, Schouten e de Wit; Kwakman, Byskov e Koopmeiners; Stengs, Meerdink e Daal.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Hornkamp, Resink e Zoet, lesionados. Os visitantes não contarão com Celik, Conceição, González, Grabara, Locatelli, McKennie, Milik, Thuram e Yildiz, entregues ao departamento médico. Rugani e Zhegrova, fora da lista, também são ausências confirmadas.
PRÉ-JOGO
Regulamento: a UEFA Europa League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time joga 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).
PRÉ-JOGO
Já a Velha Senhora iniciou com tudo, vencendo o NEC Nijmegen (5x0) e Celta de Vigo (2x1), mas tropeçou na última rodada, empatando em casa com o Rennes (2x2). Mesmo jogando fora de casa, o objetivo é vencer e se manter entre os primeiros colocados na tabela.
PRÉ-JOGO
Nas rodadas iniciais da competição, os Cabeças de Queijo estrearam com derrota para o Sunderland (1x0), mas se recuperaram em seguida, vencendo Hapoel Beer-Sheva (2x1) e Ararat-Armenia (4x0). O foco total da equipe é tentar emendar mais uma vitória, apoiados por seus torcedores, pra que o G-8 não escape de vista. A tarefa vai ser dura demais, mas a confiança está em alta.
PRÉ-JOGO
Essa será a primeira vez que as duas equipes se enfrentarão na história.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no AFAS Stadion, em Alkmaar, na Holanda.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de AZ Alkmaar e Juventus, jogo válido pela 4ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 26/27. A bola começa a rolar às 17h.
L. Echteld
TECNICO
L. Spalletti
TECNICO
Damian Sylwestrzak
ÁRBITRO