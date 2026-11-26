4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: HNK Hajduk Split X St. Truiden - 26/11/2026
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Adam Huram (HNK Hajduk Split).
34'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai Samed Baždar, entra Oumar Diouf.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai Ilias Sebaoui, entra Ryan Merlen.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai Alberto del Moral, entra Adam Huram.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai Joedrick Pupe, entra Arbnor Muja.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai Shion Shinkawa, entra Kaito Matsuzawa.
6'
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2ºTEMPO
Gol do St. Truiden! Shion Shinkawa marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do St. Truiden! Samed Baždar marca. Assistência de Nelson Ishiwatari.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai Dalisson De Almeida Leite, entra Adrion Pajaziti.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai Marin Šotiček, entra Leander Dendoncker.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai Carlos Martín Domínguez, entra Michele Šego.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Dalisson De Almeida Leite (HNK Hajduk Split).
9'
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1ºTEMPO
VAR: gol anulado (St. Truiden).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: HNK Hajduk Split x St. Truiden!
Gonzalo García
TECNICO
J. De Roeck
TECNICO
Matteo Marchetti
ÁRBITRO