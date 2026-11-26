4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Freiburg X Twente - 26/11/2026
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Yannick Engelhardt (Freiburg).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai Sondre Holmlund Orjasaeter, entra Stav Lemkin.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai Aske Emil Berg Adelgaard, entra Lucas Vennegoor of Hesselink.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Maximilian Rosenfelder, entra Philipp Lienhart.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Vincenzo Grifo, entra Derry Lionel Scherhant.
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bart van Rooij (Twente).
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai Daouda Weidmann, entra Jordy Bawuah.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Cyriaque Irié, entra Jan-Niklas Beste.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Yuito Suzuki, entra Lucas Höler.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Christian Günter, entra Jordy Makengo.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai Daan Rots, entra Kristian Nokkvi Hlynsson.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Twente: sai Younes Taha El Idrissi, entra Marko Pjaca.
17'
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2ºTEMPO
Gol do Twente! Younes Taha El Idrissi marca.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Christian Günter (Freiburg).
11'
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1ºTEMPO
Gol do Freiburg! Cyriaque Irié marca. Assistência de Yuito Suzuki.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Freiburg x Twente!
J. Schuster
TECNICO
J. van den Brom
TECNICO
Manfredas Lukjancukas
ÁRBITRO