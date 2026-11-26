4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: FC Nordsjaelland X Panathinaikos - 26/11/2026
37'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Hjalte Rasmussen (FC Nordsjaelland).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai Triantafyllos Tsapras, entra Cyriel Dessers.
35'
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2ºTEMPO
Gol do FC Nordsjaelland! Alexander Lind marca. Assistência de Hjalte Rasmussen.
33'
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2ºTEMPO
Gol contra! Victor Kristiansen (Panathinaikos) marca contra.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai Facundo Pellistri, entra Victor Kristiansen.
30'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
26'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai Nicklas Rojkjaer, entra Runar Robinsonn Norheim.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai Kings Kangwa, entra Imrân Louza.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai Adriano Jagusic, entra Vicente Taborda.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Panathinaikos: sai Andrews Tetteh, entra Levi García.
16'
•
2ºTEMPO
Gol do FC Nordsjaelland! Alexander Lind marca. Assistência de Ibrahim Adel.
10'
•
2ºTEMPO
Gol do Panathinaikos! Elmin Rastoder marca. Assistência de Adriano Jagusic.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai Markus Walker, entra Hjalte Rasmussen.
45'
•
1ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai Lamine Sadio, entra Mark Brink.
45'
•
1ºTEMPO
Gol do Panathinaikos! Adriano Jagusic marca. Assistência de Elmin Rastoder.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Adriano Jagusic (Panathinaikos).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: FC Nordsjaelland x Panathinaikos!
J. Olsen
TECNICO
Jacob Neestrup
TECNICO
Julian Weinberger
ÁRBITRO