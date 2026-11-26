4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•14h45
Minuto a Minuto: FC Iberia 1999 X Getafe - 26/11/2026
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Mario Martín Rielves, entra Orel Mangala.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Ramón Terrats, entra Enes Ünal.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai David Cordón Mancha, entra Zaid Romero.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para David Cordón Mancha (Getafe).
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Ramón Terrats (Getafe).
25'
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1ºTEMPO
Gol do FC Iberia 1999! giorgi kobuladze marca.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Oliveira Brune (FC Iberia 1999).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: FC Iberia 1999 x Getafe!
L. Korghalidze
TECNICO
Pepe Bordalás
TECNICO
Horatiu Fesnic
ÁRBITRO