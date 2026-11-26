4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: CSKA Sofia X Trabzonspor - 26/11/2026
36'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ozan Tufan (Trabzonspor).
33'
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2ºTEMPO
Substituição no CSKA Sofia: sai Joel·Zwarts, entra Ioannis Pittas.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no CSKA Sofia: sai Max Ebong, entra James Eto'o.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai Batista Mendy, entra Ozan Tufan.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai Melih Kabasakal, entra Fabio Henrique Tavares.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Trabzonspor: sai Benjamin Bouchouari, entra Mustafa Eskihellaç.
24'
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2ºTEMPO
Gol do Trabzonspor! Mohamed Salah marca. Assistência de Batista Mendy.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Stefano Sensi (CSKA Sofia).
7'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Bruno Jordão (CSKA Sofia).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
39'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Noah Saviolo (Trabzonspor).
32'
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1ºTEMPO
Gol contra! Sidny Lopes Cabral (Trabzonspor) marca contra.
10'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Tamimou Ouorou (CSKA Sofia).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: CSKA Sofia x Trabzonspor!
Markus Gisdol
TECNICO
T. Reis
TECNICO
Jeremie Pignard
ÁRBITRO