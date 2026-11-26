4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Braga X KuPS - 26/11/2026
37'
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2ºTEMPO
Gol do Braga! Jovan Milosevic marca.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai Jaime Moreno, entra Piotr Parzyszek.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Gabriel Martínez Aguilera, entra Flinto Augusto Patrão Da Costa.
26'
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2ºTEMPO
Gol do Braga! Mario Dorgeles marca. Assistência de Pau Victor.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai Samuel Pasanen, entra Joslyn Lutumba Luyeye.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai Petteri Pennanen, entra Tommi Jyry.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Adrian Barisic, entra Bright Arrey Mbi.
18'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Valentin Gasc (KuPS).
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai João Moutinho, entra Tommy Marqués.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Fra Navarro, entra Jovan Milosevic.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai Julius Eskesen, entra Gustav Engvall.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Jean-Baptiste Gorby, entra Demir Ege Tıknaz.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai Niilo Kujasalo, entra Ricardo Jorge Silva Araújo.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Samuel Pasanen (KuPS).
31'
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1ºTEMPO
Gol do Braga! Fra Navarro marca. Assistência de Pau Victor.
18'
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1ºTEMPO
Gol do Braga! Pau Victor marca. Assistência de Gabriel Martínez Aguilera.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Braga x KuPS!
Franclim Carvalho
TECNICO
M. Nuutinen
TECNICO
Oleksiy Derevinskiy
ÁRBITRO