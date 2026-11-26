4ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 26/11•17h
Minuto a Minuto: Borac Banja Luka X Atalanta - 26/11/2026
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Mario Pašalić, entra Elif Elmas.
31'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai Matej Deket, entra Siniša Saničanin.
30'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Abel Pascual (Borac Banja Luka) é expulso.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai Branimir Cipetić, entra Abel Pascual.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Giacomo Raspadori, entra Charles De Ketelaere.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Gianluca Scamacca, entra Nikola Krstović.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai Omar Sarif Sijaric, entra Viktor·Rogan.
12'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai Miloš Jojić, entra Sandi Ogrinec.
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Mario Pašalić (Atalanta).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Lorenzo Bernasconi, entra Raoul Bellanova.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai Éderson José dos Santos, entra Franck Kessié.
40'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Jonathan Rowe (Atalanta).
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Omar Sarif Sijaric (Borac Banja Luka).
29'
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1ºTEMPO
Gol do Borac Banja Luka! Matej Deket marca.
22'
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1ºTEMPO
Gol do Borac Banja Luka! Luka Juricic marca. Assistência de Omar Sarif Sijaric.
17'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Bart Meijers (Borac Banja Luka).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Borac Banja Luka x Atalanta!
Vinko Marinovic
TECNICO
M. Sarri
TECNICO
Nathan Verboomen
ÁRBITRO