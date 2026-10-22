2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Pafos X Riga - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Tonisevs (Riga).
43'
•
2ºTEMPO
Substituição no Riga: sai S. Oulad M'Hand, entra C. Saco.
42'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para K. Sema (Pafos).
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Riga: sai R. Aouani, entra A. Cernomordijs.
31'
•
2ºTEMPO
Gol do Pafos! Biel marca. Assistência de K. Sema.
26'
•
2ºTEMPO
Substituição no Pafos: sai Guga, entra K. Sema.
22'
•
2ºTEMPO
Gol do Riga! Caio Ferreira marca. Assistência de S. Oulad M'Hand.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Riga: sai Reginaldo Ramires, entra M. Badamosi.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Riga: sai M. Diop, entra Caio Ferreira.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Pafos: sai Anderson Silva, entra Lele.
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no Pafos: sai J. Correia, entra D. Quina.
4'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para I. Sunjic (Pafos).
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Pafos: sai A. Brito, entra I. Sunjic.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Pafos x Riga!
Marian Barbu
ÁRBITRO