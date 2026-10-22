2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Monaco X Freiburg - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Monaco! A. Fati marca. Assistência de M. Abline.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Fati (Monaco).
38'
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2ºTEMPO
Gol do Monaco! L. Camara marca.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai J. Beste, entra C. Irie.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai A. Golovin, entra Nazinho.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai P. Brunner, entra M. Abline.
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Soubeir (Monaco).
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai E. Diop, entra D. Zakaria.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai V. Grifo, entra D. Scherhant.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai J. Makengo, entra P. Treu.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai M. Detourbet, entra A. Fati.
13'
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2ºTEMPO
Substituição no Monaco: sai M. Coulibaly, entra A. Soubeir.
4'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Golovin (Monaco).
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Y. Suzuki, entra L. Holer.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Gol do Monaco! P. Brunner marca. Assistência de E. Diop.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para P. Osterhage (Freiburg).
15'
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1ºTEMPO
Substituição no Freiburg: sai Y. Engelhardt, entra P. Osterhage.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Monaco x Freiburg!
Samuel Barrott
ÁRBITRO