2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Kauno Žalgiris X Brann Bergen - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Hernandez (Kauno Žalgiris).
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Brann Bergen: sai E. Gudmundsson, entra B. Finne.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Brann Bergen: sai N. Castro, entra J. Laegreid.
40'
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2ºTEMPO
Gol do Brann Bergen! N. Holm marca. Assistência de K. Eriksen.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Kauno Žalgiris: sai Renan Oliveira, entra G. Debeljuh.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Brann Bergen: sai J. Torsvik, entra T. Pedersen.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Brann Bergen: sai J. Soltvedt, entra V. Dragsnes.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Brann Bergen: sai S. Magnusson, entra K. Eriksen.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para E. Gudmundsson (Brann Bergen).
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Kauno Žalgiris: sai F. Ourega, entra M. Burba.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para N. Iyobosa Edokpolor (Kauno Žalgiris).
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Kauno Žalgiris: sai I. Fiolic, entra V. Slivka.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Kauno Žalgiris: sai R. Lekiatas, entra A. Hernandez.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Kauno Žalgiris: sai Leo Ribeiro, entra L. Krekovic.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para F. Ourega (Kauno Žalgiris).
40'
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1ºTEMPO
Gol do Brann Bergen! N. Holm marca. Assistência de E. Gudmundsson.
37'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Leo Ribeiro (Kauno Žalgiris).
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para I. Fiolic (Kauno Žalgiris).
25'
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1ºTEMPO
Gol do Brann Bergen! N. Holm marca. Assistência de J. Soltvedt.
12'
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1ºTEMPO
Gol do Kauno Žalgiris! Renan Oliveira marca.
7'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Brann Bergen! N. Castro converte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Kauno Žalgiris x Brann Bergen!
Pavle Ilic
ÁRBITRO