2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: Getafe X FC Lugano - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do FC Lugano! K. Behrens marca.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Lugano: sai M. Zanotti, entra E. Alioski.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Lugano: sai D. Dos Santos, entra B. Karimov.
29'
•
2ºTEMPO
Gol do Getafe! B. Mayoral marca.
28'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Zanotti (FC Lugano).
25'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Mai (FC Lugano).
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Lugano: sai A. Ajeti, entra K. Behrens.
21'
•
2ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai I. Azon, entra E. Unal.
14'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Lugano: sai Y. Cimignani, entra M. Marques.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Lugano: sai D. Moncada, entra E. Pihlstrom.
12'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Moncada (FC Lugano).
5'
•
2ºTEMPO
Gol do FC Lugano! U. Bislimi marca. Assistência de M. Zanotti.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Kiko Femenia, entra M. Satriano.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai A. Abqar, entra R. Terrats.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai Davinchi, entra J. Mojica.
1'
•
2ºTEMPO
Substituição no Getafe: sai A. Risco, entra N. Gudelj.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
26'
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1ºTEMPO
Gol do FC Lugano! A. Ajeti marca. Assistência de D. Moncada.
23'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para B. Mayoral (Getafe).
20'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para U. Bislimi (FC Lugano).
13'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Y. Cimignani (FC Lugano).
7'
•
1ºTEMPO
Gol do FC Lugano! Y. Cimignani marca.
3'
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1ºTEMPO
Gol do FC Lugano! A. Ajeti marca. Assistência de D. Dos Santos.
2'
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1ºTEMPO
Gol do Getafe! I. Azon marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Getafe x FC Lugano!
Atilla Karaoglan, Türkiye
ÁRBITRO