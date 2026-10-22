2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: FK Jablonec X Brighton and Hove - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Jablonec: sai R. Sedlacek, entra D. Soucek.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Jablonec: sai N. Okeke, entra J. Chramosta.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai J. Hadjam, entra F. Kadioglu.
40'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Cedidla (FK Jablonec).
32'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Pavlovic (FK Jablonec).
29'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Jablonec: sai A. Rusek, entra D. Holly.
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Rusek (FK Jablonec).
25'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Costinha (Brighton and Hove).
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai M. O'Riley, entra Y. Ayari.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai J. Hinshelwood, entra P. David.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai O. Boscagli, entra L. Vuskovic.
23'
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2ºTEMPO
Substituição no Brighton and Hove: sai P. Gross, entra C. Andres.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Nebyla (FK Jablonec).
17'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Jablonec: sai S. Alioum, entra G. Kuol.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no FK Jablonec: sai M. Polidar, entra S. Nebyla.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: FK Jablonec x Brighton and Hove!
Sigurd Smehus Kringstad
ÁRBITRO