2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: FC Thun X HNK Hajduk Split - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai K. Fayad, entra A. Van Hoorenbeeck.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai A. Sanyang, entra C. Martin.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Thun: sai N. Reichmuth, entra S. Lengen.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai A. del Moral, entra L. Dendoncker.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai M. Sego, entra M. Livaja.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Thun: sai B. Labeau, entra R. Braschi.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Thun: sai J. Roth, entra D. Derbaci.
28'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para N. Reichmuth (FC Thun).
25'
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2ºTEMPO
Substituição no HNK Hajduk Split: sai M. Soticek, entra D. Melnjak.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Thun: sai N. Maier, entra N. Zoukit.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Thun: sai F. Dursun, entra N. Christoffersson.
22'
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2ºTEMPO
M. Sego (HNK Hajduk Split) desperdiça o pênalti!
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Maresic (HNK Hajduk Split).
11'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Roth (FC Thun).
2'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. del Moral (HNK Hajduk Split).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
17'
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1ºTEMPO
Gol do HNK Hajduk Split! D. de Almeida marca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: FC Thun x HNK Hajduk Split!
Jarred Gillett
ÁRBITRO