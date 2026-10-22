2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: FC Nordsjaelland X CSKA Sofia - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para N. Markmann (FC Nordsjaelland).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para B. Jordao (CSKA Sofia).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para I. Solet (CSKA Sofia).
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Hansen (FC Nordsjaelland).
43'
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2ºTEMPO
Gol do CSKA Sofia! L. Godoy marca.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no CSKA Sofia: sai Pastor, entra J. Eto'o.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para T. Ivanov (CSKA Sofia).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai J. Lahteenmaki, entra M. Walker.
36'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai I. Adel, entra M. Brink.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no CSKA Sofia: sai M. Ebong, entra T. Ivanov.
32'
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2ºTEMPO
Substituição no CSKA Sofia: sai D. Almeida, entra I. Solet.
31'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! J. Janssen (FC Nordsjaelland) é expulso.
31'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Janssen (FC Nordsjaelland).
22'
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2ºTEMPO
Gol do FC Nordsjaelland! I. Adel marca. Assistência de A. Lind.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no CSKA Sofia: sai P. Panayotov, entra C. Itu.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai V. Berthelsen, entra H. Rasmussen.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai N. Rojkjaer, entra M. Heyde.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Janssen (FC Nordsjaelland).
10'
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2ºTEMPO
Gol do FC Nordsjaelland! I. Adel marca. Assistência de N. Markmann.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Olsen (FC Nordsjaelland).
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Acquah (FC Nordsjaelland).
30'
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1ºTEMPO
Substituição no FC Nordsjaelland: sai V. Nelsson, entra T. Salquist.
20'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para D. Almeida (CSKA Sofia).
8'
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1ºTEMPO
Gol do CSKA Sofia! L. Godoy marca. Assistência de S. Sensi.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: FC Nordsjaelland x CSKA Sofia!
Robert Jones
ÁRBITRO