2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: FC Midtjylland X St. Truiden - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai R. Vanwesemael, entra W. Janssens.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai J. Pupe, entra T. Hata.
40'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai N. Mbuku, entra A. Muja.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Midtjylland: sai J. Emefile, entra A. Ndiaye.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai F. Soelle, entra S. Bazdar.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no St. Truiden: sai R. Merlen, entra K. Matsuzawa.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Midtjylland: sai D. Martinez, entra V. Bak.
14'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para I. Sebaoui (St. Truiden).
1'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Midtjylland: sai Hong Hyun-Seok, entra S. Iheanacho.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Midtjylland: sai P. Bravo, entra Cho Gue-Sung.
1'
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2ºTEMPO
Substituição no FC Midtjylland: sai M. Rajovic, entra F. Etim.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
42'
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1ºTEMPO
Gol do St. Truiden! F. Soelle marca. Assistência de R. Vanwesemael.
22'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para P. Bravo (FC Midtjylland).
11'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para R. Vanwesemael (St. Truiden).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: FC Midtjylland x St. Truiden!
Juxhin Xhaja
ÁRBITRO