2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•13h45
Minuto a Minuto: FC Iberia 1999 X Mjallby AIF - 22/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para B. Kardava (FC Iberia 1999).
45'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Nielsen (Mjallby AIF).
44'
•
2ºTEMPO
Gol do Mjallby AIF! T. Pettersson marca.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mjallby AIF: sai T. Miettinen, entra T. Pettersson.
39'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mjallby AIF: sai A. Samuelsen, entra L. Tidstrand.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Iberia 1999: sai N. Dadiani, entra A. Bartishvili.
35'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Iberia 1999: sai A. Dzagania, entra I. Alhassan.
34'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para G. Kobuladze (FC Iberia 1999).
27'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Iberia 1999: sai Z. Natchkebia, entra G. Kutsia.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mjallby AIF: sai V. Gustafson, entra M. Enggaard.
20'
•
2ºTEMPO
Substituição no Mjallby AIF: sai V. Granath, entra M. Nielsen.
17'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Gustavsson (Mjallby AIF).
16'
•
2ºTEMPO
Substituição no FC Iberia 1999: sai Lucas Cafe, entra J. Tiboue.
15'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para J. Jinjolava (FC Iberia 1999).
10'
•
2ºTEMPO
Gol de pênalti do FC Iberia 1999! J. Jinjolava converte.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para V. Gustafson (Mjallby AIF).
45'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para N. Dadiani (FC Iberia 1999).
11'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Lucas Cafe (FC Iberia 1999).
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: FC Iberia 1999 x Mjallby AIF!
Lothar D'hondt
ÁRBITRO