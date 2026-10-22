2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Braga X Gent - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai A. Barisic, entra Sergio Barcia.
44'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai R. Horta, entra D. Huseinbasic.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Gent: sai M. Paskotsi, entra K. Wilson.
37'
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2ºTEMPO
Substituição no Gent: sai M. Sonko, entra G. De Meyer.
31'
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2ºTEMPO
Gol do Braga! G. Martinez marca. Assistência de V. Gomez.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Gorby, entra D. E. Tiknaz.
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai Gabriel Silva, entra G. Martinez.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Gent: sai M. Delorge, entra L. Lopes.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Gent: sai H. Goore, entra E. H. Seck.
16'
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2ºTEMPO
Substituição no Braga: sai J. Milosevic, entra M. Dorgeles.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
41'
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1ºTEMPO
Substituição no Gent: sai M. Balikwisha, entra L. Benes.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para T. Sa (Braga).
32'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para M. Paskotsi (Gent).
27'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Barisic (Braga).
3'
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1ºTEMPO
Gol do Braga! V. Gomez marca. Assistência de Gorby.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Braga x Gent!
Andris Treimanis
ÁRBITRO