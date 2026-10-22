2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Borac Banja Luka X KuPS - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Lotjonen (KuPS).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai B. Cipetic, entra V. Rogan.
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai L. Juricic, entra S. Vranjes.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai A. Puukko, entra S. Heiskanen.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai M. Deket, entra N. Jaksic.
33'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai S. Savic, entra D. Vukovic.
33'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Herrera (Borac Banja Luka).
26'
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2ºTEMPO
Substituição no Borac Banja Luka: sai A. Roguljic, entra S. Ogrinec.
21'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai S. Touray, entra P. Pennanen.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai G. Engvall, entra J. J. Moreno Ciorciari.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai A. Aiki, entra B. Armah.
15'
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2ºTEMPO
Substituição no KuPS: sai N. Kujasalo, entra Jorginho.
5'
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2ºTEMPO
Gol do Borac Banja Luka! M. Deket marca. Assistência de L. Juricic.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
29'
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1ºTEMPO
Gol do Borac Banja Luka! S. Savic marca.
18'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Juricic (Borac Banja Luka).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Borac Banja Luka x KuPS!
Ivar Orri Kristjansson
ÁRBITRO