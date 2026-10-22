2ª RODADA • UEFA Conference League 2026/27
Quinta-feira, 22/10•16h
Minuto a Minuto: Ajax X Atalanta - 22/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Ajax! A. Ouazane marca. Assistência de T. Arokodare.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para M. ter Stegen (Ajax).
45'
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2ºTEMPO
Substituição no Ajax: sai J. Brandt, entra D. Janse.
42'
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2ºTEMPO
Gol do Ajax! T. Arokodare marca. Assistência de Y. Baas.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para N. Zalewski (Atalanta).
36'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai E. Elmas, entra J. Rowe.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai G. Gaetano, entra M. Pasalic.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai G. Scamacca, entra N. Krstovic.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para L. Samardzic (Atalanta).
21'
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2ºTEMPO
Substituição no Ajax: sai Marcos Leonardo, entra T. Arokodare.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Ajax: sai D. Klaassen, entra A. Ouazane.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Ajax: sai O. Gloukh, entra V. Tsygankov.
17'
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2ºTEMPO
Substituição no Atalanta: sai C. De Ketelaere, entra L. Samardzic.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para S. Amrabat (Ajax).
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Ajax x Atalanta!
Antonio Nobre
ÁRBITRO