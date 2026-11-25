5ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 25/11•14h45
Minuto a Minuto: Sabah X Barcelona - 25/11/2026
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Acaba o primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos um minuto de acréscimo.
44'
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1ºTEMPO
Aliyev arranca pela ala esquerda de campo e é agarrado por Gavi. Falta assinalada.
43'
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1ºTEMPO
Roda a bola no ataque o Barcelona, tentando abrir a defesa mandante.
42'
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1ºTEMPO
QUASE! Koundé vai ao fundo pela direita de ataque e toca para o meio. Adeuemi chuta de primeira e joga pra fora.
41'
•
1ºTEMPO
Falta de Gordon em Zedadka no meio de campo.
40'
•
1ºTEMPO
Bom contra ataque do Sabah, mas Aliyev erra o passe pra Du Queiroz na frente da área espanhola e perde grande oportunidade.
39'
•
1ºTEMPO
Fermín López recebe na direita de ataque e cruza. Solvet manda um bico e joga pra escanteio.
38'
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1ºTEMPO
Saída errada da defesa da casa. Gordon domina e tenta passe pra Adeyemi, que não aproveita.
37'
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1ºTEMPO
Fermín López força no passe do meio de campo pra Adeyemi no ataque. Tiro de meta para o Sabah.
36'
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1ºTEMPO
Gordon vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. Zaga rebate e Pedro chuta em cima da marcação.
35'
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1ºTEMPO
Em ritmo de treino, Barcelona segue mandando no jogo com boas trocas de passes.
34'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de não se desesperar e respirar, Sabah começa a cometer muitos erros de passes.
33'
•
1ºTEMPO
NÃO VALE! Gabriel Jesus recebe em posição irregular no ataque, pela direita. Ele passa pra Fermín López, que cruza e Gordon manda pra rede novamente. Impedimento confirmado pelo VAR.
32'
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1ºTEMPO
Time da casa consegue se segurar por meia hora, mas Barcelona começa a efetivamente mostrar sua força.
31'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO BARCELONA!!! GORDON! Adeyemi faz boa jogada pela direita de ataque, vai ao fundo e bate cruzado. Pokatilov se estica e faz a defesa parcial, mas Gordon pega o rebote e manda pra rede. Barça na frente.
31'
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1ºTEMPO
Gol do Barcelona! Anthony Gordon marca.
30'
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1ºTEMPO
Se reorganiza em campo o time do Barça, trabalhando a bola no meio de campo.
29'
•
1ºTEMPO
Aliyev arranca para o ataque, mas se enrola com a bola e perde pra Balde.
28'
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1ºTEMPO
Torcida da casa se empolga e canta alto nas arquibancadas.
27'
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1ºTEMPO
Apesar de controlar a partida, Barcelona sofre com os contra ataques do Sabah.
26'
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1ºTEMPO
NO TRAVESSÃO! Puchacz cobra escanteio pela esquerda. Joan García afasta no soco, mas bola sobra com Lepinjica, que finaliza no travessão.
25'
•
1ºTEMPO
Nwachukwu recebe de Aliyev na área do Barça, pela esquerda. Antes de definir a jogada, De Jong corta pra escanteio.
24'
•
1ºTEMPO
Aliyev é lançado na esquerda de ataque. Bola corre demais e sai pela linha lateral.
23'
•
1ºTEMPO
Roda a bola no ataque o time do Barcelona, buscando alguma brecha na defesa adversária.
22'
•
1ºTEMPO
Sabah mantém sua estratégia, ficando inteiro fechado na defesa.
21'
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1ºTEMPO
Primeiro arremate realmente perigoso da equipe espanhola.
20'
•
1ºTEMPO
POKATILOOOV! Pedri pega sobra e bate de primeira de fora da área. Pokatilov voa no canto esquerdo e espalma.
19'
•
1ºTEMPO
Chute de fora da área de Gabriel Jesus. Mal demais. Tiro de meta pra Pokatilov bater.
18'
•
1ºTEMPO
Koundé vai ao fundo pela direita de ataque e cruza. Na rede pelo lado de fora.
17'
•
1ºTEMPO
PRA FORA! Du Queiroz pega sobra na área visitante, completamente livre. Ele chuta de chapa e isola.
16'
•
1ºTEMPO
Gabriel Jesus recebe no comando de ataque, em posição irregular.
15'
•
1ºTEMPO
Gordon arrisca de fora da área e manda direto pra linha de fundo.
14'
•
1ºTEMPO
Pedri erra passe no meio de campo, mas Barça retoma rapidamente a posse de bola.
13'
•
1ºTEMPO
Bola com Fermín López na entrada da área mandante. Ele erra o domínio e zaga afasta parcialmente.
12'
•
1ºTEMPO
Aliyev é acionado no ataque, pela direita. Gerard Martín antecipa bem e faz o corte pra lateral.
11'
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1ºTEMPO
Zedadka cruza pela direita de ataque. Koundé recua com o peito, na categoria, e Joan García fica com ela.
10'
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1ºTEMPO
Barça marca alto e dificulta a saída de bola do time da casa.
9'
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1ºTEMPO
Fermín López cruza com desvio pela direita de ataque e bola fica com Pokatilov.
8'
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1ºTEMPO
IMPEDIDO! Aliyev recebe de Du Queiroz na área espanhola e chuta. Joan García faz a defesa no meio do gol. Bandeira aponta impedimento no lance, de forma equivocada.
7'
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1ºTEMPO
Equipe do Sabah se fecha no campo de defesa, apostando somente nos contra ataques.
6'
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1ºTEMPO
Du Queiroz derruba Gabriel Jesus no meio de campo. Falta marcada.
5'
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1ºTEMPO
No seu melhor estilo, Barcelona controla o jogo com trocas rápidas de passes.
4'
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1ºTEMPO
Gordon tenta a finta pela esquerda de ataque e cai pedindo falta. Nada. Segue o jogo.
3'
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1ºTEMPO
Nwachukwu tenta jogada pela esquerda de ataque, se enrola sozinho com a bola, mas fica com o arremesso lateral.
2'
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1ºTEMPO
Troca passes na faixa central de campo o time do Barcelona.
1'
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1ºTEMPO
O Sabah joga todo de azul marinho. O Barcelona vem a campo todo de verde-água.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Sabah x Barcelona!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino da UEFA Champions League sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Nicholas Walsh (ESC), auxiliado por Francis Connor (ESC) e Daniel McFarlane (ESC).
PRÉ-JOGO
Barcelona definido por Hansi Flick: Joan García; Koundé, De Jong, Gerard Martín e Balde; Gavi, Fermín e Pedri; Adeyemi, Gabriel Jesus e Gordon.
PRÉ-JOGO
Sabah escalado por Valdas Dambrauskas: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Júnior Almeida e Puchacz; Rakhmonaliev, Lepinjica e Du Queiroz; Severina, Nwachukwu e Aliyev.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão o desfalque de McCarthy, suspenso. Os visitantes não contarão com Abdelkarim, Bardghji, Christensen, Espart, Lamine Yamal e Rodri, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Regulamento: a UEFA Champions League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time jogará 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).
PRÉ-JOGO
Pelo lado espanhol, o foco total é na vitória. O time quer vencer pra permanecer entre os oito que avançarão de forma direta para as oitavas, além de seguir na disputa pela liderança dessa fase da competição.
PRÉ-JOGO
Os azerbaijanos têm uma missão duríssima e histórica pela frente. Será a primeira vez que o Sabah enfrentará uma equipe espanhola e também o primeiro jogo oficial do Barcelona contra um time do Azerbaijão. A mobilização e a motivação são enormes pra que esse duelo fique marcado para sempre na história da equipe, além da enorme necessidade de pontuar, se posicionando entre os clubes que jogarão os playoffs.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes na competição, as Corujas, que ocupam a 30ª posição na tabela, com 3 pontos, visitaram o Viking e perderam por 4x1, enquanto o Barça, que está na 8ª colocação, com 9 pontos, recebeu o Aston Villa e levou a melhor, vencendo por 3x0.
PRÉ-JOGO
Essa será a primeira vez que as duas equipes se enfrentarão na história.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Baku Olympic Stadium, em Baku, no Azerbaijão.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Sabah e Barcelona, jogo válido pela 5ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 26/27. A bola começa a rolar às 14h45min.
V. Dambrauskas
TECNICO
H. Flick
TECNICO
Nick Walsh
ÁRBITRO