5ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 25/11•17h
Minuto a Minuto: Paris Saint-Germain X Roma - 25/11/2026
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Nuno Mendes desce pela esquerda, divide com o marcador e cede tiro de meta.
45'
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1ºTEMPO
Mais um minuto de acréscimo nesta etapa inicial.
44'
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1ºTEMPO
Hakimi acelera pela direita e rola mal dentro da área. Hermoso sai jogando.
43'
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1ºTEMPO
Molina cruza da direita na área e defesa francesa corta.
42'
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1ºTEMPO
Castro sofre falta dura de Pacho na intermediária.
41'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Gianluca Mancini (Roma).
40'
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1ºTEMPO
Jogos da Champions em andamento: Sporting 1x0 Manchester United, Club Brugge 0x1 Liverpool, Lille 0x1 Bayern de Munique, Atlético de Madrid 2x0 Viking, Inter de Milão 0x0 Stuttgart e Shakhtar Donetsk 0x0 Fenerbahçe.
39'
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1ºTEMPO
QUASE! Escanteio da esquerda na área do PSG, Ndicka sobe mais que a marcação e cabeceia à esquerda de Safonov!
38'
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1ºTEMPO
Mancini avança pela direita, joga no meio da área e zaga tira.
37'
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1ºTEMPO
Castro sofre falta por trás de Nuno Mendes no meio-campo.
36'
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1ºTEMPO
Vitinha bate falta no meio da área e Ndicka afasta pelo alto.
35'
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1ºTEMPO
Mayulu é parado com falta de Koné na intermediária.
33'
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1ºTEMPO
Nuno Mendes encara a marcação pela direita, chuta rasteiro e Svilar defende em dois tempos.
32'
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1ºTEMPO
Primeiro gol de Zabarnyi na Champions.
31'
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1ºTEMPO
GOOOOOOL DO PARIS SAINT-GERMAIN!!! ILLIA ZABARNYI!!! Mayulu cobra escanteio da direita na primeira trave e zagueiro desvia de cabeça para o fundo das redes!
31'
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1ºTEMPO
Gol do Paris Saint-Germain! Ilya Zabarnyi marca. Assistência de Senny Mayulu.
30'
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1ºTEMPO
Posse de bola: PSG 72% x 28% Roma.
28'
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1ºTEMPO
Akliouche carrega pela direita, toca na entrada da área e Hakimi acaba desarmado.
27'
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1ºTEMPO
Castro chega atrasado e acerta solada com falta em Nuno Mendes.
26'
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1ºTEMPO
Mayulu corre pela esquerda, rola na entrada da área e Ndicka tira.
25'
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1ºTEMPO
Jogos da Champions encerrados: Sabah 1x4 Barcelona, Real Madrid 5x1 PSV, Como 1x0 AEK, Real Madrid 0x2 Betis, Arsenal 1x1 Borussia Dortmund, Manchester City 2x2 Napoli, Galatasaray 1x0 Aston Villa, Slavia Praga 0x1 Villarreal e RB Leipzig 3x1 Lens.
24'
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1ºTEMPO
Time mandante troca passes no campo de ataque e busca o gol de empate.
23'
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1ºTEMPO
Wesley pressiona no campo de ataque e faz falta em Hakimi.
21'
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1ºTEMPO
Chuva fica mais forte em Paris.
20'
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1ºTEMPO
Mayulu carrega pelo meio, chega na entrada da área e finaliza com desvio. Svilar defende.
19'
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1ºTEMPO
Hermoso arrisca do meio da rua e Safonov encaixa.
18'
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1ºTEMPO
Akliouche desce pela direita, divide com Wesley e cede tiro de meta.
17'
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1ºTEMPO
Mancini derruba Mayulu com falta dura no centro do campo.
16'
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1ºTEMPO
Soulé cruza de canhota da direita e Hakimi afasta de cabeça antes da chegada de Castro!
15'
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1ºTEMPO
Koné é derrubado com falta de João Neves na intermediária.
14'
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1ºTEMPO
Hakimi sobe pela direita, invade a área e é bloqueado.
13'
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1ºTEMPO
Passe forte na direita para Mancini que não aproveita.
12'
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1ºTEMPO
Castro corre pelo meio, passa na frente dentro da área para Soulé, mas Vitinho faz o corte.
11'
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1ºTEMPO
Nuno Mendes levanta da esquerda na área e Wesley tira de cabeça.
10'
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1ºTEMPO
Ferran Torres abre mal na direita e João Neves não aproveita.
9'
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1ºTEMPO
Wesley é acionado na frente pela esquerda, toca fraco na área, Safonov sai da área e segura.
7'
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1ºTEMPO
Akliouche faz boa jogada pelo meio, finaliza de bico da entrada da área e Svilar pega.
6'
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1ºTEMPO
Foi o segundo gol de Hermoso nesta Champions.
5'
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1ºTEMPO
GOOOOOOL DA ROMA!!! MARIO HERMOSO!!! Soulé faz linda jogada pela esquerda, chega no fundo e toca no meio da área. Sozinho, camisa 22 empurra para o fundo das rede!
5'
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1ºTEMPO
Gol do Roma! Mario Hermoso marca. Assistência de Matias Soule.
4'
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1ºTEMPO
João Neves pressiona no meio-campo e faz falta em Koné.
3'
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1ºTEMPO
BOA CHANCE! Mayulu recebe sozinho na esquerda dentro da área, rola no meio e Ferran Torres não alcança!
2'
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1ºTEMPO
Akliouche busca jogada individual pelo meio e acaba desarmado.
1'
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1ºTEMPO
Time mandante joga com o uniforme todo preto, enquanto visitantes usam vestimenta toda branca.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Paris Saint-Germain x Roma!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do Parque dos Príncipes.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Suécia. Glenn Nyberg é o árbitro, Mahbod Beigi e Andreas Soderkvist são os auxiliares. Alemão Bastian Dankert comanda o VAR e terá como assistente o polonês Tomasz Kwiatkowski.
PRÉ-JOGO
De Marzi, Gollini, Koulierakis, Cristante, Malen, Dybala, Balerdi, Lulli, Rodrigo Mora e Ghilardi são os reservas.
PRÉ-JOGO
Roma está escalada com Svilar; Mancini, N'Dicka e Hermoso; Molina, De Roon, Koné e Wesley; Pisilli, Castro e Soulé.
PRÉ-JOGO
Rensch e Pellegrini estão no departamento médico e não jogam pelo clube italiano.
PRÉ-JOGO
Já os Giallorossi ocupam a 23ª posição com quatro pontos.
PRÉ-JOGO
No banco estão Chevalier, Bar, Beraldo, Marquinhos, Dembélé, Digne, Lucas Hernández, Godts, Dro Fernández, Zaïre-Emery, Boly e Ndjantou.
PRÉ-JOGO
PSG vai a campo com Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos e Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha e João Neves; Akliouche, Ferran Torres e Mayulu.
PRÉ-JOGO
Kvaratskhelia e Doué são desfalques no time da casa.
PRÉ-JOGO
Equipe da França tem 100% de aproveitamento na competição: venceu os quatro jogos disputados, soma 12 pontos e ocupa a segunda colocação. Está a três pontos do líder Real Madrid, que já entrou em campo nesta rodada.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado no Parque dos Príncipes em Paris. O tempo está nublado no capital francesa, os termômetros marcam cerca de 5°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre Paris Saint-Germain e Roma em partida válida pela 5ª rodada da UEFA Champions League.
Luis Enrique
TECNICO
G. Gasperini
TECNICO
Glenn Nyberg
ÁRBITRO