5ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Terça-feira, 24/11•17h
Minuto a Minuto: Real Madrid X PSV - 24/11/2026
35'
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1ºTEMPO
Kylian Mbappé chuta de fora da área e bola sai à direita, sem nenhum perigo.
34'
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1ºTEMPO
Ivan Perišić vai ao fundo pela esquerda de ataque e cruza. Zaga mandante afasta.
33'
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1ºTEMPO
Real Madrid precisa mudar de postura em campo se não quiser perder sua série invicta.
32'
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1ºTEMPO
GOOOLLL DO PSV!!! PERISIC! Batida firme no canto esquerdo de Courtois, que salta para o lado oposto e nem sai na foto. PSV na frente.
32'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do PSV! I. Perisic converte.
31'
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1ºTEMPO
PÊNALTI PARA O PSV! Após checagem do lance no monitor, juiz marca pênalti de Tchouaméni em Mijnans. Pisão, Amarelo pra ele.
30'
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1ºTEMPO
VAR! Juizão é chamado ao monitor pra analisar a jogada.
30'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para A. Tchouameni (Real Madrid).
29'
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1ºTEMPO
Reclamção do PSV e pedido de pênalti. Possível pênalti de Tchouaméni em Mijnans.
28'
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1ºTEMPO
UHHH! Sano chuta de fora da área. Bola passa perto da trave direita de Courtois.
27'
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1ºTEMPO
Sobe as linhas a equipe neerlandesa, se sentindo confiante na partida. Time sabe que precisa pontuar na competição.
26'
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1ºTEMPO
Mbappé prende demais a bola no meio de campo e acaba desarmado por Obispo.
25'
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1ºTEMPO
Sergiño Dest reclama de empurrão de Rüdiger no meio de campo, mas juiz manda seguir.
24'
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1ºTEMPO
Espanhóis atuam abaixo da média das últimas partidas.
23'
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1ºTEMPO
Até o momento, PSV se mantém seguro em campo e jogo fica equilibrado.
22'
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1ºTEMPO
Mais um erro de Yan Diomande. Dessa vez ele força o passe pelo meio de campo em direção ao ataque.
21'
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1ºTEMPO
Yan Diomande tenta finta pela direita de ataque e acaba desarmado.
20'
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1ºTEMPO
Marcação do Real Madrid é justa, mas mesmo ainda adversários encontram espaços pra jogar.
19'
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1ºTEMPO
PSV troca bons passes no meio de campo, mas peca no terço final de campo.
18'
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1ºTEMPO
Van Bommel tenta jogada pela esquerda de ataque. Éder Militão rasga no carrinho e joga pra lateral.
17'
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1ºTEMPO
Obispo lança do meio de campo em direção a direita de ataque. De graça pra Cucurella.
16'
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1ºTEMPO
Sergiño Dest pedala e bate de canhota de fora da área. Direto pra linha de fundo.
15'
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1ºTEMPO
Erro de passe de Diomande dentro da área visitante.
14'
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1ºTEMPO
Arda Güler erra passe no meio de campo e Van Bommel parte para o ataque. Valverde dá carrinho preciso e faz o desarme.
13'
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1ºTEMPO
Yan Diomande recebe na área neerlandesa e chuta. Bola explode na marcação.
12'
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1ºTEMPO
PSV, sem medo, tenta chegar ao ataque.
11'
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1ºTEMPO
NA QUINA! Vinícius Júnior recebe na esquerda de ataque, carrega para o meio e bate chapado. Bola trisca na quina esquerda de Matěj Kovář e sai.
10'
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1ºTEMPO
Apesar da maior posse de bola ser do Real Madrid, PSV é quem cria as melhores oportunidades nesses minutos iniciais de partida.
9'
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1ºTEMPO
QUASE! Arrancada boa de Sergiño Dest pela direita de ataque. Ele entra na área mandante e chuta na rede pelo lado de fora.
8'
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1ºTEMPO
PSV recua e se fecha na defesa, apostando somente nos contra ataques.
7'
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1ºTEMPO
Troca passes pela faixa central de campo o time do Real Madrid.
6'
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1ºTEMPO
Vinícius Júnior pedala pra cima da marcação pela esquerda de ataque e sai com bola e tudo.
5'
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1ºTEMPO
Mbappé tenta arrancada pela esquerda de ataque. Geertruida corta e joga pra linha lateral.
4'
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1ºTEMPO
PRA FORA! Ruben van Bommel recebe no comando de ataque, completamente livre. Ele bate da entrada da área mandante e joga à direita, muito perto. Não pode perder.
3'
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1ºTEMPO
Perišić recebe de Dest na área espanhola pela direita. Ele cruza e Mijnans manda de cabeça pra fora. Boa chegada.
2'
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1ºTEMPO
Bonita festa da torcida do Madrid, feliz da vida com a boa fase da equipe.
1'
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1ºTEMPO
O Real Madrid joga todo de branco. O PSV vem a campo todo de azul.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Real Madrid x PSV!
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino da UEFA Champions League sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Espen Eskås (NOR), auxiliado por Jan Erik Engan (NOR) e Alf Olav Rossland (NOR).
PRÉ-JOGO
PSV definido por Peter Bosz: Kovář; Dest, Geertruida, Obispo e Kostić; Wanner, Sano, Perišić, Mijnans e Van Bommel; Til.
PRÉ-JOGO
Real Madrid escalado por José Mourinho: Courtois; Valverde, Éder Militão, Rüdiger e Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva e Arda Güler; Yan Diomande, Vinícius Júnior e Mbappé.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Asencio, Endrick, Mendy e Rodrygo, lesionados. Os visitantes não contarão com Mauro Júnior, Nagalo, Ouaissa, Plea e Schouten, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Regulamento: a UEFA Champions League 26/27 traz um formato de liga, que é disputada por 36 equipes. Cada time jogará 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).
PRÉ-JOGO
Pelo lado neerlandês, embora esteja na liderança da Eredivisie, a equipe tem apenas uma vitória em quatro jogos na Champions. O foco total é pontuar pra tentar se manter ao menos entre as equipes que disputarão os playoffs.
PRÉ-JOGO
Os espanhóis vivem um ótimo momento na temporada. São nove vitórias consecutivas em partidas oficiais e o foco é emendar a décima, pra tentar roubar a liderança da Champions do PSG, que tem a mesma pontuação, mas melhor saldo. Em LaLiga, o time também está em segundo lugar, três pontos atrás do rival Barcelona, mas mais embalado e motivado do que nunca.
PRÉ-JOGO
Nas últimas partidas das equipes na competição, os Merengues, que ocupam a 2ª posição na tabela, com 12 pontos, visitaram o AEK e venceram por 3x2, enquanto os Camponeses, que estão na 24ª colocação, com 4 pontos, receberam o Club Brugge e foram derrotados por 2x1.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 8 partidas entre as duas equipes. O Real Madrid venceu 3, o PSV levou a melhor em 1 oportunidade, além de 4 empates.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Bernabéu, em Madrid, na Espanha.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Real Madrid e PSV, jogo válido pela 5ª rodada da fase de liga da UEFA Champions League 26/27. A bola começa a rolar às 17h.
Espen Eskas
ÁRBITRO