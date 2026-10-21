Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
encerrado
Estádio José Alvalade Lisbon
Sporting Sporting
2 × 3
Lask Lask

3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 21/1016h

Minuto a Minuto: Sporting X Lask - 21/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Krystof Danek (Lask).

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Tobias Schützenauer (Lask).

inicio

44'

2ºTEMPO

Gol do Sporting! Luis Suárez marca.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Lask: sai Kasper Jorgensen, entra Florian Flecker.

bola

38'

2ºTEMPO

Substituição no Lask: sai Sasa Kalajdzic, entra Moses Usor.

bola

35'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai Issa Doumbia, entra Fotis Ioannidis.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai Nestory Irankunda, entra Jesse Derry.

bola

34'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai Geny Catamo, entra Luís Guilherme.

bola

27'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Sasa Kalajdzic (Lask).

inicio

23'

2ºTEMPO

Gol do Lask! Krystof Danek marca. Assistência de Samuel Adeniran.

bola

22'

2ºTEMPO

Substituição no Sporting: sai João Simões, entra Flávio Gonçalves.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Lask: sai Christoph Lang, entra Samuel Adeniran.

bola

20'

2ºTEMPO

Substituição no Lask: sai Sascha Horvath, entra Alessandro Schöpf.

bola

20'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para João Simões (Sporting).

bola

19'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Issa Doumbia (Sporting).

inicio

18'

2ºTEMPO

Gol do Lask! Sasa Kalajdzic marca. Assistência de Robert Ljubicic.

bola

7'

2ºTEMPO

Substituição no Lask: sai Lukas Jungwirth, entra Tobias Schützenauer.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Sascha Horvath (Lask).

bola

33'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Christoph Lang (Lask).

inicio

15'

1ºTEMPO

Gol do Lask! Christoph Lang marca. Assistência de Kasper Jorgensen.

bola

5'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Sporting! Luis Suárez converte.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Sporting x Lask!

Sporting SPT

  • Rui Borges

    TECNICO

Lask LAS

  • D. Kühbauer

    TECNICO

  • Nick Walsh

    ÁRBITRO

Sporting SPT
Lask LAS

GOLS

Gol Luis Suárez
Gol Luis Suárez
Christoph Lang Gol
Sasa Kalajdzic Gol
Krystof Danek Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).