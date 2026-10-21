3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•16h
Minuto a Minuto: Sporting X Lask - 21/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Krystof Danek (Lask).
44'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Tobias Schützenauer (Lask).
44'
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2ºTEMPO
Gol do Sporting! Luis Suárez marca.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Lask: sai Kasper Jorgensen, entra Florian Flecker.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Lask: sai Sasa Kalajdzic, entra Moses Usor.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai Issa Doumbia, entra Fotis Ioannidis.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai Nestory Irankunda, entra Jesse Derry.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai Geny Catamo, entra Luís Guilherme.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Sasa Kalajdzic (Lask).
23'
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2ºTEMPO
Gol do Lask! Krystof Danek marca. Assistência de Samuel Adeniran.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Sporting: sai João Simões, entra Flávio Gonçalves.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Lask: sai Christoph Lang, entra Samuel Adeniran.
20'
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2ºTEMPO
Substituição no Lask: sai Sascha Horvath, entra Alessandro Schöpf.
20'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para João Simões (Sporting).
19'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Issa Doumbia (Sporting).
18'
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2ºTEMPO
Gol do Lask! Sasa Kalajdzic marca. Assistência de Robert Ljubicic.
7'
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2ºTEMPO
Substituição no Lask: sai Lukas Jungwirth, entra Tobias Schützenauer.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Sascha Horvath (Lask).
33'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Christoph Lang (Lask).
15'
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1ºTEMPO
Gol do Lask! Christoph Lang marca. Assistência de Kasper Jorgensen.
5'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Sporting! Luis Suárez converte.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Sporting x Lask!
Rui Borges
TECNICO
D. Kühbauer
TECNICO
Nick Walsh
ÁRBITRO