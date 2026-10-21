Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
encerrado
Santiago Bernabéu Madri, Espanha
Real Madrid Real Madrid
4 × 1
RB Leipzig RB Leipzig

3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 21/1016h

Minuto a Minuto: Real Madrid X RB Leipzig - 21/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

45'

2ºTEMPO

Fim de papo! Real Madrid bate o RB Leipzig por 4x1 e mantém o 100% de aproveitamento na Champions Leangue.

bola

45'

2ºTEMPO

Valverde encontra Endrik pela direita, o brasileiro cruza fechado e a bola fica nas mãos de Vandevoordt.

bola

45'

2ºTEMPO

Endrick recebe pela direita e vai pra cima, Finkgräfe fecha o espaço e tira para lateral.

bola

45'

2ºTEMPO

Vamos até 48!

bola

44'

2ºTEMPO

Nusa vai a linha de fundo pela esquerda, cruza e a bola atravessa a área de Courtois.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Jude Bellingham, entra Endrick Felipe Moreira de Sousa.

bola

43'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Kylian Mbappé, entra Carlos Espí.

bola

42'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! Brahim Díaz inverte para o lado esquerdo da área, Yan Diomande pega de primeira e acerta o ângulo, um golaço do marfinense!

inicio

42'

2ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Yan Diomande marca. Assistência de Brahim Díaz.

bola

41'

2ºTEMPO

QUE PERIGO! Baku é acionado pela direita e bate de primeira, a bola passa perigosamente pela pequena área.

bola

40'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL RB LEIPZIG!!! Gomis o passe pela direita da área e chuta cruzado, sem chance para Courtois, e diminui o placar!

inicio

40'

2ºTEMPO

Gol do RB Leipzig! Tidiam Gomis marca. Assistência de Christoph Baumgartner.

bola

39'

2ºTEMPO

O terceiro de Kylian Mbappé na Champions.

bola

38'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! Diomande aciona para Mbappé na entrada da área, o camisa 10 domina e bate bonito colocado para fazer o terceiro!

inicio

38'

2ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Kylian Mbappé marca. Assistência de Yan Diomande.

bola

36'

2ºTEMPO

Leipzig vai conhecendo sua segunda derrota em três jogos da Champions.

bola

35'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o AEK Atenas. Já o RB Leipzig recebe o Manchester City.

bola

34'

2ºTEMPO

Champions, em andamento: Bayern de Munique 2x2 Arsenal.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Arda Güler, entra Brahim Díaz.

bola

33'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Christopher Nkunku, entra Christoph Baumgartner.

bola

31'

2ºTEMPO

Bellingham no passe para Cucurella e sobe a bandeira, impedimento.

bola

30'

2ºTEMPO

FIRME COURTOIS! Finkgrafe dispara a bomba de canhota e o goleiro defende com segurança!

bola

29'

2ºTEMPO

A vitória parcial mantém o Real Madrid com 100% de aproveitamento na Champions.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Antonio Nusa, entra Tidiam Gomis.

bola

28'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai David Raum, entra Max Finkgräfe.

bola

26'

2ºTEMPO

Yan Diomande em campo, o marfinense estava no RB Leipzig até ser a contratação mais cara da história do Real Madrid.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Álvaro Fernández Carreras, entra Marc Cucurella.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Real Madrid: sai Vinícius, entra Yan Diomande.

bola

25'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Rocco Reitz (RB Leipzig).

bola

23'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Álvaro Fernández Carreras (Real Madrid).

bola

22'

2ºTEMPO

Árbitro conversa com Carreras e vai punir o lateral.

bola

21'

2ºTEMPO

Diomande é chamado por Mourinho.

bola

20'

2ºTEMPO

Carreras comete a falta dura em Maksimovic.

bola

19'

2ºTEMPO

Camavinga dispara o chute de fora da área e a bola vai nas mãos de Vandevoordt.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Brajan Gruda, entra Andrija Maksimović.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no RB Leipzig: sai Neil El Aynaoui, entra Rocco Reitz.

bola

16'

2ºTEMPO

Vem mudanças no time alemão.

bola

15'

2ºTEMPO

Champions, em andamento: Bayern de Munique 2x1 Arsenal.

bola

14'

2ºTEMPO

Gruda perde a bola na direita para Carreras e depois comete a falta.

bola

12'

2ºTEMPO

O chute de fora da área Arda Guller vai nas mãos de Vandevoordt.

bola

11'

2ºTEMPO

Rômulo tenta o drible pela esquerda em Valverde e acaba desarmado.

bola

10'

2ºTEMPO

UUHH!! Mbappé é acionado por Bellingham no contra-ataque e chuta para fora!

bola

9'

2ºTEMPO

E o RB Leipzig recebe o Manchester City.

bola

8'

2ºTEMPO

Na próxima rodada, o Real Madrid visita o AEK Atenas.

bola

7'

2ºTEMPO

GOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! Mbappé recebe o cruzamento de Bellingham e cabeceia na área, a sobra fica com Arda Guller que completa para o fundo do gol.

inicio

7'

2ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Arda Güler marca. Assistência de Kylian Mbappé.

bola

6'

2ºTEMPO

Valverde carrega pela direita e cruza fechado nas mãos de Vandevoordt.

bola

5'

2ºTEMPO

Nusa despeja a cobrança na área e Huijsen corta.

bola

4'

2ºTEMPO

Leipzig tem a falta no ataque e vai jogar a bola na área.

bola

3'

2ºTEMPO

Mbappé demora para fazer o passe para Vini na esquerda e é desarmado.

bola

2'

2ºTEMPO

ESPAAALMA!! Valverde recebe pela direita da área e chuta cruzado para mais uma defesa de Vandevoordt.

bola

1'

2ºTEMPO

Sem mudança no intervalo.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Termina a primeira etapa no Bernabéu.

bola

45'

1ºTEMPO

Vandevoordt! Vinicius Júnior arranca com velocidade e solta uma pancada de fora da área, o goleiro espalma a bola!

bola

44'

1ºTEMPO

Um minuto de acréscimo.

bola

43'

1ºTEMPO

GOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! O passe aberto na direita para Valverde, que faz toca rasteiro no meio da área para finalização de Arda Guller, a bola bate na perna de Vandevoordt e sobra limpa para Bernardo Silva abrir o placar!

inicio

43'

1ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Bernardo Silva marca.

bola

42'

1ºTEMPO

Bellingham recebe pelo lado esquerdo e despeja a bola na área, Raum tira o perigo.

bola

41'

1ºTEMPO

PERDEEEUUU!!! Nkunku aparece na frente de Courtois e chuta em cima do goleiro!

bola

40'

1ºTEMPO

Na divida na meia central, Huijsen isola a bola e cede o tiro de meta.

bola

38'

1ºTEMPO

UUHH!! Valverde faz o passe no meio com Bellingham, ele domina e ajeita na destra para chutar sobre o gol!

bola

37'

1ºTEMPO

Nusa procura por Nkunku dentro da área, Rudiger protege e o atacante não consegue dominar a bola.

bola

36'

1ºTEMPO

Gruda dispara pelo lado direito, Carreras chega na marcação e rouba a bola.

bola

35'

1ºTEMPO

Finalizações: Real Madrid 2x4 RB Leipzig.

bola

34'

1ºTEMPO

RB Leipzig surpreende e aumenta a posse de bola nos últimos minutos.

bola

33'

1ºTEMPO

Champions, em andamento: Bayern de Munique 1x1 Arsenal.

bola

32'

1ºTEMPO

A bola é alçada na área espanhola, Rômulo cabeceia e Courtois defende.

bola

31'

1ºTEMPO

Nusa entra na área pela esquerda, busca o chute e acaba travado por Rudiger.

bola

30'

1ºTEMPO

A batida de escanteio do turco vai nas mãos do goleiro Vandervoordt.

bola

29'

1ºTEMPO

Arda Guller vai fazer a cobrança de córner.

bola

28'

1ºTEMPO

Mbappé manda a bola na área e Lukeba afasta para escanteio.

bola

27'

1ºTEMPO

QUE DEFESA! Vinicius Júnior tem rápida resposta, vai com velocidade pela esquerda e chuta cruzado para boa interceptação de Vandervoordt!

bola

26'

1ºTEMPO

Na tentativa de jogada ensaiada do córner, Seiwald erra o passe.

bola

25'

1ºTEMPO

Escanteio para o RB Leipzig.

bola

24'

1ºTEMPO

DEFENDEU, COURTOIS! Rômulo pega a sobra dentro da área e bate forte uma defesa no reflexo do goleiro belga!

bola

22'

1ºTEMPO

Arda Guller toca para Bernardo dentro da área e novamente o francês estava impedido.

bola

21'

1ºTEMPO

El Aynaoui impede a passagem de Bernardo na bola e fica com a posse.

bola

20'

1ºTEMPO

Vinicius atravessa da esquerda para o meio e Rômulo comete a falta.

bola

19'

1ºTEMPO

POR POUCO! O cruzamento de Mbappé para Vini Jr. na área e o brasileiro quase chega na bola para finalizar.

bola

18'

1ºTEMPO

A finalização de Baku vai em cima de Courtois.

bola

17'

1ºTEMPO

O replay confirma a posição irregular do francês.

bola

16'

1ºTEMPO

Mbappé é acionado na correria pela direita e sobe a bandeira, impedimento.

bola

14'

1ºTEMPO

De novo Guller pela direita, mas no levantamento na área novamente a zaga afasta.

bola

13'

1ºTEMPO

Endrick, no banco, é flagrado pelas câmeras da transmissão.

bola

12'

1ºTEMPO

Mbappé abre na ponta para Guller, o turco cruza fechado e a zaga corta antes de Bernardo Silva.

bola

11'

1ºTEMPO

Champions, em andamento: Bayern de Munique 0x0 Arsenal.

bola

10'

1ºTEMPO

Depois de cortar o cruzamento, o zagueiro alemão deixa a bola bater por último em Seiwald para a bola sair em tiro de meta.

bola

8'

1ºTEMPO

Nusa é acionado pela esquerda e cruza rasteiro, a bola desvia em Rudiger.

bola

7'

1ºTEMPO

Santiago Bernabeú lotado mais uma vez para esta noite de Champions.

bola

6'

1ºTEMPO

Guller encontra Mbappé entre a zaga, o francês tenta o drible e perde para Lukeba.

bola

5'

1ºTEMPO

TRAVA! Raum encontra Rômulo no contra-ataque, o brasileiro carrega e na hora do chute é bloqueado por Rudiger.

bola

4'

1ºTEMPO

Nkunku avança pela esquerda e faz o cruzamento, ninguém aparece para concluir.

bola

3'

1ºTEMPO

Leipzig todo fechado e o Madrid com a posse de bola ofensiva.

bola

2'

1ºTEMPO

Bernardo Silva erra o passe para Bellingham perto da área.

bola

1'

1ºTEMPO

No apito está o romeno István Kovács.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Real Madrid x RB Leipzig!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Equipes em campo e perfiladas para execução do hino oficial da Liga dos Campeões da Europa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O brasileiro Rodrygo continua no departamento médico, ainda sem previsão para retornar ao time comandado por José Mourinho.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Leipzig conta com o brasileiro Rômulo no ataque. Revelado pelo Athletico-PR, o atacante de 24 anos tem ao seu lado o francês Christopher Nkunku e o norueguês Antonio Nusa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Suspenso em La Liga, Vinicius Junior está confirmado por José Mourinho e retorna ao time titular.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já o RB Leipzig tem um triunfo e uma derrota na Champions. No Campeonato Alemão, a equipe foi goleada pelo Bayern de Munique, 6x1 fora de casa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os Merengues têm duas vitórias na competição, 100% de aproveitamento. Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu o Sevilla no último final de semana por 4x1.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá leitor, boa tarde! Daqui a pouco, às 16h, siga tudo de Real Madrid x RB Leipzig no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela terceira rodada da Uefa Champions League.

Real Madrid RMA

  • José Mourinho

    TECNICO

RB Leipzig RBL

  • Martín Demichelis

    TECNICO

  • Istvan Kovacs

    ÁRBITRO

Real Madrid RMA
RB Leipzig RBL

GOLS

Gol Bernardo Silva
Gol Arda Güler
Gol Kylian Mbappé
Gol Yan Diomande
Tidiam Gomis Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).