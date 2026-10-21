3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•16h
Minuto a Minuto: Real Madrid X RB Leipzig - 21/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
•
2ºTEMPO
Fim de papo! Real Madrid bate o RB Leipzig por 4x1 e mantém o 100% de aproveitamento na Champions Leangue.
45'
•
2ºTEMPO
Valverde encontra Endrik pela direita, o brasileiro cruza fechado e a bola fica nas mãos de Vandevoordt.
45'
•
2ºTEMPO
Endrick recebe pela direita e vai pra cima, Finkgräfe fecha o espaço e tira para lateral.
45'
•
2ºTEMPO
Vamos até 48!
44'
•
2ºTEMPO
Nusa vai a linha de fundo pela esquerda, cruza e a bola atravessa a área de Courtois.
43'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Jude Bellingham, entra Endrick Felipe Moreira de Sousa.
43'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Kylian Mbappé, entra Carlos Espí.
42'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! Brahim Díaz inverte para o lado esquerdo da área, Yan Diomande pega de primeira e acerta o ângulo, um golaço do marfinense!
42'
•
2ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Yan Diomande marca. Assistência de Brahim Díaz.
41'
•
2ºTEMPO
QUE PERIGO! Baku é acionado pela direita e bate de primeira, a bola passa perigosamente pela pequena área.
40'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL RB LEIPZIG!!! Gomis o passe pela direita da área e chuta cruzado, sem chance para Courtois, e diminui o placar!
40'
•
2ºTEMPO
Gol do RB Leipzig! Tidiam Gomis marca. Assistência de Christoph Baumgartner.
39'
•
2ºTEMPO
O terceiro de Kylian Mbappé na Champions.
38'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! Diomande aciona para Mbappé na entrada da área, o camisa 10 domina e bate bonito colocado para fazer o terceiro!
38'
•
2ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Kylian Mbappé marca. Assistência de Yan Diomande.
36'
•
2ºTEMPO
Leipzig vai conhecendo sua segunda derrota em três jogos da Champions.
35'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Real Madrid visita o AEK Atenas. Já o RB Leipzig recebe o Manchester City.
34'
•
2ºTEMPO
Champions, em andamento: Bayern de Munique 2x2 Arsenal.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Arda Güler, entra Brahim Díaz.
33'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Christopher Nkunku, entra Christoph Baumgartner.
31'
•
2ºTEMPO
Bellingham no passe para Cucurella e sobe a bandeira, impedimento.
30'
•
2ºTEMPO
FIRME COURTOIS! Finkgrafe dispara a bomba de canhota e o goleiro defende com segurança!
29'
•
2ºTEMPO
A vitória parcial mantém o Real Madrid com 100% de aproveitamento na Champions.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Antonio Nusa, entra Tidiam Gomis.
28'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai David Raum, entra Max Finkgräfe.
26'
•
2ºTEMPO
Yan Diomande em campo, o marfinense estava no RB Leipzig até ser a contratação mais cara da história do Real Madrid.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Álvaro Fernández Carreras, entra Marc Cucurella.
25'
•
2ºTEMPO
Substituição no Real Madrid: sai Vinícius, entra Yan Diomande.
25'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Rocco Reitz (RB Leipzig).
23'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Álvaro Fernández Carreras (Real Madrid).
22'
•
2ºTEMPO
Árbitro conversa com Carreras e vai punir o lateral.
21'
•
2ºTEMPO
Diomande é chamado por Mourinho.
20'
•
2ºTEMPO
Carreras comete a falta dura em Maksimovic.
19'
•
2ºTEMPO
Camavinga dispara o chute de fora da área e a bola vai nas mãos de Vandevoordt.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Brajan Gruda, entra Andrija Maksimović.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no RB Leipzig: sai Neil El Aynaoui, entra Rocco Reitz.
16'
•
2ºTEMPO
Vem mudanças no time alemão.
15'
•
2ºTEMPO
Champions, em andamento: Bayern de Munique 2x1 Arsenal.
14'
•
2ºTEMPO
Gruda perde a bola na direita para Carreras e depois comete a falta.
12'
•
2ºTEMPO
O chute de fora da área Arda Guller vai nas mãos de Vandevoordt.
11'
•
2ºTEMPO
Rômulo tenta o drible pela esquerda em Valverde e acaba desarmado.
10'
•
2ºTEMPO
UUHH!! Mbappé é acionado por Bellingham no contra-ataque e chuta para fora!
9'
•
2ºTEMPO
E o RB Leipzig recebe o Manchester City.
8'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada, o Real Madrid visita o AEK Atenas.
7'
•
2ºTEMPO
GOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! Mbappé recebe o cruzamento de Bellingham e cabeceia na área, a sobra fica com Arda Guller que completa para o fundo do gol.
7'
•
2ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Arda Güler marca. Assistência de Kylian Mbappé.
6'
•
2ºTEMPO
Valverde carrega pela direita e cruza fechado nas mãos de Vandevoordt.
5'
•
2ºTEMPO
Nusa despeja a cobrança na área e Huijsen corta.
4'
•
2ºTEMPO
Leipzig tem a falta no ataque e vai jogar a bola na área.
3'
•
2ºTEMPO
Mbappé demora para fazer o passe para Vini na esquerda e é desarmado.
2'
•
2ºTEMPO
ESPAAALMA!! Valverde recebe pela direita da área e chuta cruzado para mais uma defesa de Vandevoordt.
1'
•
2ºTEMPO
Sem mudança no intervalo.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Termina a primeira etapa no Bernabéu.
45'
•
1ºTEMPO
Vandevoordt! Vinicius Júnior arranca com velocidade e solta uma pancada de fora da área, o goleiro espalma a bola!
44'
•
1ºTEMPO
Um minuto de acréscimo.
43'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLL DO REAL MADRID!!! O passe aberto na direita para Valverde, que faz toca rasteiro no meio da área para finalização de Arda Guller, a bola bate na perna de Vandevoordt e sobra limpa para Bernardo Silva abrir o placar!
43'
•
1ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Bernardo Silva marca.
42'
•
1ºTEMPO
Bellingham recebe pelo lado esquerdo e despeja a bola na área, Raum tira o perigo.
41'
•
1ºTEMPO
PERDEEEUUU!!! Nkunku aparece na frente de Courtois e chuta em cima do goleiro!
40'
•
1ºTEMPO
Na divida na meia central, Huijsen isola a bola e cede o tiro de meta.
38'
•
1ºTEMPO
UUHH!! Valverde faz o passe no meio com Bellingham, ele domina e ajeita na destra para chutar sobre o gol!
37'
•
1ºTEMPO
Nusa procura por Nkunku dentro da área, Rudiger protege e o atacante não consegue dominar a bola.
36'
•
1ºTEMPO
Gruda dispara pelo lado direito, Carreras chega na marcação e rouba a bola.
35'
•
1ºTEMPO
Finalizações: Real Madrid 2x4 RB Leipzig.
34'
•
1ºTEMPO
RB Leipzig surpreende e aumenta a posse de bola nos últimos minutos.
33'
•
1ºTEMPO
Champions, em andamento: Bayern de Munique 1x1 Arsenal.
32'
•
1ºTEMPO
A bola é alçada na área espanhola, Rômulo cabeceia e Courtois defende.
31'
•
1ºTEMPO
Nusa entra na área pela esquerda, busca o chute e acaba travado por Rudiger.
30'
•
1ºTEMPO
A batida de escanteio do turco vai nas mãos do goleiro Vandervoordt.
29'
•
1ºTEMPO
Arda Guller vai fazer a cobrança de córner.
28'
•
1ºTEMPO
Mbappé manda a bola na área e Lukeba afasta para escanteio.
27'
•
1ºTEMPO
QUE DEFESA! Vinicius Júnior tem rápida resposta, vai com velocidade pela esquerda e chuta cruzado para boa interceptação de Vandervoordt!
26'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de jogada ensaiada do córner, Seiwald erra o passe.
25'
•
1ºTEMPO
Escanteio para o RB Leipzig.
24'
•
1ºTEMPO
DEFENDEU, COURTOIS! Rômulo pega a sobra dentro da área e bate forte uma defesa no reflexo do goleiro belga!
22'
•
1ºTEMPO
Arda Guller toca para Bernardo dentro da área e novamente o francês estava impedido.
21'
•
1ºTEMPO
El Aynaoui impede a passagem de Bernardo na bola e fica com a posse.
20'
•
1ºTEMPO
Vinicius atravessa da esquerda para o meio e Rômulo comete a falta.
19'
•
1ºTEMPO
POR POUCO! O cruzamento de Mbappé para Vini Jr. na área e o brasileiro quase chega na bola para finalizar.
18'
•
1ºTEMPO
A finalização de Baku vai em cima de Courtois.
17'
•
1ºTEMPO
O replay confirma a posição irregular do francês.
16'
•
1ºTEMPO
Mbappé é acionado na correria pela direita e sobe a bandeira, impedimento.
14'
•
1ºTEMPO
De novo Guller pela direita, mas no levantamento na área novamente a zaga afasta.
13'
•
1ºTEMPO
Endrick, no banco, é flagrado pelas câmeras da transmissão.
12'
•
1ºTEMPO
Mbappé abre na ponta para Guller, o turco cruza fechado e a zaga corta antes de Bernardo Silva.
11'
•
1ºTEMPO
Champions, em andamento: Bayern de Munique 0x0 Arsenal.
10'
•
1ºTEMPO
Depois de cortar o cruzamento, o zagueiro alemão deixa a bola bater por último em Seiwald para a bola sair em tiro de meta.
8'
•
1ºTEMPO
Nusa é acionado pela esquerda e cruza rasteiro, a bola desvia em Rudiger.
7'
•
1ºTEMPO
Santiago Bernabeú lotado mais uma vez para esta noite de Champions.
6'
•
1ºTEMPO
Guller encontra Mbappé entre a zaga, o francês tenta o drible e perde para Lukeba.
5'
•
1ºTEMPO
TRAVA! Raum encontra Rômulo no contra-ataque, o brasileiro carrega e na hora do chute é bloqueado por Rudiger.
4'
•
1ºTEMPO
Nkunku avança pela esquerda e faz o cruzamento, ninguém aparece para concluir.
3'
•
1ºTEMPO
Leipzig todo fechado e o Madrid com a posse de bola ofensiva.
2'
•
1ºTEMPO
Bernardo Silva erra o passe para Bellingham perto da área.
1'
•
1ºTEMPO
No apito está o romeno István Kovács.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Real Madrid x RB Leipzig!
PRÉ-JOGO
Tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Equipes em campo e perfiladas para execução do hino oficial da Liga dos Campeões da Europa.
PRÉ-JOGO
O brasileiro Rodrygo continua no departamento médico, ainda sem previsão para retornar ao time comandado por José Mourinho.
PRÉ-JOGO
O Leipzig conta com o brasileiro Rômulo no ataque. Revelado pelo Athletico-PR, o atacante de 24 anos tem ao seu lado o francês Christopher Nkunku e o norueguês Antonio Nusa.
PRÉ-JOGO
Suspenso em La Liga, Vinicius Junior está confirmado por José Mourinho e retorna ao time titular.
PRÉ-JOGO
Já o RB Leipzig tem um triunfo e uma derrota na Champions. No Campeonato Alemão, a equipe foi goleada pelo Bayern de Munique, 6x1 fora de casa.
PRÉ-JOGO
Os Merengues têm duas vitórias na competição, 100% de aproveitamento. Pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu o Sevilla no último final de semana por 4x1.
PRÉ-JOGO
Olá leitor, boa tarde! Daqui a pouco, às 16h, siga tudo de Real Madrid x RB Leipzig no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela terceira rodada da Uefa Champions League.
José Mourinho
TECNICO
Martín Demichelis
TECNICO
Istvan Kovacs
ÁRBITRO