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encerrado
Stade Pierre-Mauroy Lille
Lille Lille
2 × 4
Galatasaray Galatasaray

3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 21/1013h45

Minuto a Minuto: Lille X Galatasaray - 21/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

44'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Gaëtan Perrin (Lille).

bola

40'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Ismail Jakobs (Galatasaray).

bola

40'

2ºTEMPO

Substituição no Galatasaray: sai Aleksey Batrakov, entra İ. Gundogan.

bola

39'

2ºTEMPO

Substituição no Galatasaray: sai Victor Osimhen, entra D. Gul.

bola

31'

2ºTEMPO

Substituição no Galatasaray: sai Y. Akgun, entra Leroy Sané.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Galatasaray: sai Baris Alper Yilmaz, entra Eren Elmalı.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Lille: sai Nabil Bentaleb, entra Basar Onal.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Lille: sai Soriba Diaoune, entra Gaëtan Perrin.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Lille: sai Ngal'ayel Mukau, entra Olivier Giroud.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Lille: sai Maxima Goffi, entra Nianzou Tanguy Kouassi.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Lille: sai Benjamin André, entra Maurits Kjaergaard.

bola

17'

2ºTEMPO

Substituição no Galatasaray: sai Gabriel, entra Mario Lemina.

inicio

16'

2ºTEMPO

Gol do Galatasaray! Victor Osimhen marca. Assistência de Baris Alper Yilmaz.

bola

14'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Benjamin André (Lille).

bola

7'

2ºTEMPO

Gol contra! Berke Özer (Lille) marca contra.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

inicio

44'

1ºTEMPO

Gol do Galatasaray! Aleksey Batrakov marca. Assistência de Roland Sallai.

inicio

39'

1ºTEMPO

Gol do Lille! Soriba Diaoune marca. Assistência de Hákon Arnar Haraldsson.

bola

27'

1ºTEMPO

VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Galatasaray).

bola

21'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Nabil Bentaleb (Lille).

inicio

7'

1ºTEMPO

Gol do Lille! Soriba Diaoune marca. Assistência de Alexsandro.

inicio

2'

1ºTEMPO

Gol do Galatasaray! Y. Akgun marca.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Lille x Galatasaray!

Lille LIL

  • Davide Ancelotti

    TECNICO

Galatasaray GAL

  • O. Buruk

    TECNICO

  • Rade Obrenovic

    ÁRBITRO

Lille LIL
Galatasaray GAL

GOLS

Gol Soriba Diaoune
Gol Soriba Diaoune
Gol Contra Berke Özer
Y. Akgun Gol
Aleksey Batrakov Gol
Victor Osimhen Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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