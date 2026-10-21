3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•13h45
Minuto a Minuto: Lille X Galatasaray - 21/10/2026
45'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
44'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Gaëtan Perrin (Lille).
40'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Ismail Jakobs (Galatasaray).
40'
•
2ºTEMPO
Substituição no Galatasaray: sai Aleksey Batrakov, entra İ. Gundogan.
39'
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2ºTEMPO
Substituição no Galatasaray: sai Victor Osimhen, entra D. Gul.
31'
•
2ºTEMPO
Substituição no Galatasaray: sai Y. Akgun, entra Leroy Sané.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Galatasaray: sai Baris Alper Yilmaz, entra Eren Elmalı.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Nabil Bentaleb, entra Basar Onal.
30'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Soriba Diaoune, entra Gaëtan Perrin.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Ngal'ayel Mukau, entra Olivier Giroud.
18'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Maxima Goffi, entra Nianzou Tanguy Kouassi.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Lille: sai Benjamin André, entra Maurits Kjaergaard.
17'
•
2ºTEMPO
Substituição no Galatasaray: sai Gabriel, entra Mario Lemina.
16'
•
2ºTEMPO
Gol do Galatasaray! Victor Osimhen marca. Assistência de Baris Alper Yilmaz.
14'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Benjamin André (Lille).
7'
•
2ºTEMPO
Gol contra! Berke Özer (Lille) marca contra.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
44'
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1ºTEMPO
Gol do Galatasaray! Aleksey Batrakov marca. Assistência de Roland Sallai.
39'
•
1ºTEMPO
Gol do Lille! Soriba Diaoune marca. Assistência de Hákon Arnar Haraldsson.
27'
•
1ºTEMPO
VAR: lance de pênalti revisado; não houve pênalti (Galatasaray).
21'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Nabil Bentaleb (Lille).
7'
•
1ºTEMPO
Gol do Lille! Soriba Diaoune marca. Assistência de Alexsandro.
2'
•
1ºTEMPO
Gol do Galatasaray! Y. Akgun marca.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: Lille x Galatasaray!
Davide Ancelotti
TECNICO
O. Buruk
TECNICO
Rade Obrenovic
ÁRBITRO