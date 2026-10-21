3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•16h
Minuto a Minuto: Inter de Milão X Shakhtar - 21/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
38'
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2ºTEMPO
Substituição no Shakhtar: sai Alisson, entra Bruno Braga Ramos.
32'
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2ºTEMPO
Gol do Inter de Milão! Carlos Augusto marca. Assistência de Henrikh Mkhitaryan.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Ange-Yoan Bonny, entra Henrikh Mkhitaryan.
28'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Petar Sučić, entra Luis Henrique.
27'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Petar Sučić (Inter de Milão).
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Shakhtar: sai Oleg Ocheretko, entra Isaque.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Shakhtar: sai Gleiker Mendoza, entra Newerton.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Shakhtar: sai Kauã Elias, entra Lassina Traore.
23'
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2ºTEMPO
Cartão vermelho! Alessandro Bastoni (Inter de Milão) é expulso.
23'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marlon Gomes (Shakhtar).
21'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Alessandro Bastoni (Inter de Milão).
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Hakan Çalhanoğlu, entra Piotr Zieliński.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Djed Spence, entra Andy Diouf.
14'
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2ºTEMPO
Substituição no Inter de Milão: sai Federico Dimarco, entra Yann Bisseck.
9'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marcus Thuram (Inter de Milão).
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
36'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Oleg Ocheretko (Shakhtar).
32'
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1ºTEMPO
Substituição no Shakhtar: sai Pedrinho, entra Egor Nazaryna.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Inter de Milão x Shakhtar!
C. Chivu
TECNICO
A. Turan
TECNICO
Harm Osmers
ÁRBITRO