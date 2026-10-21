3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•13h45
Minuto a Minuto: Como X Manchester United - 21/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
45'
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2ºTEMPO
Gol do Manchester United! Joshua Zirkzee marca. Assistência de Amad Diallo.
41'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Shea Lacey (Manchester United).
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Bryan Mbeumo, entra Shea Lacey.
39'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc-Oliver Kempf (Como).
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Yan Couto, entra Ivan Smolcic.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Nico Paz, entra Samuele Ricci.
35'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Maximo Perrone, entra Alberto Dossena.
34'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Matthijs De Ligt, entra Harry Amass.
31'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Jacobo Ramón marca. Assistência de Kaiki Bruno.
24'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Lucas Da Cunha, entra Kaiki Bruno.
22'
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2ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Bruno Fernandes, entra Joshua Zirkzee.
19'
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2ºTEMPO
Substituição no Como: sai Martin Baturina, entra Maxence Caqueret.
12'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Nico Paz marca.
5'
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2ºTEMPO
Cartão amarelo para Carlos Baleba (Manchester United).
4'
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2ºTEMPO
Gol do Como! Anastasios Douvikas marca. Assistência de Nico Paz.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Andrey Santos, entra Carlos Baleba.
45'
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1ºTEMPO
Substituição no Manchester United: sai Matheus Cunha, entra Amad Diallo.
25'
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1ºTEMPO
Cartão amarelo para Andrey Santos (Manchester United).
2'
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1ºTEMPO
Gol do Como! Nico Paz marca. Assistência de Lucas Da Cunha.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Como x Manchester United!
Cesc Fàbregas
TECNICO
M. Carrick
TECNICO
Sven Jablonski
ÁRBITRO