3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 21/10•16h
Minuto a Minuto: Aston Villa X Viking-NOR - 21/10/2026
45'
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2ºTEMPO
ENCERRADO! Fim de jogo!
45'
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2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim do segundo tempo.
41'
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2ºTEMPO
Substituição no Viking-NOR: sai Herman Haugen, entra Essien Bassey.
41'
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2ºTEMPO
VAR: goal confirmed (Viking-NOR).
39'
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2ºTEMPO
Gol do Viking-NOR! Peter Christiansen marca. Assistência de Kristoffer Askildsen.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Viking-NOR: sai Zlatko Tripić, entra Vetle Auklend.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Viking-NOR: sai Jesper Daland, entra Amin Cosic.
30'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Alysson Edward Franco da Rocha, entra George Hemmings.
27'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Ibrahim Mbaye, entra Alejandro Garnacho.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai João Gomes, entra Matty Cash.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Nicolas Jackson, entra Tammy Abraham.
25'
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2ºTEMPO
Substituição no Aston Villa: sai Ross Barkley, entra Leon Goretzka.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Viking-NOR: sai Erik Botheim, entra Simen Kvia Egeskog.
18'
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2ºTEMPO
Substituição no Viking-NOR: sai Tobias Moi, entra Henrik Bjørdal.
17'
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2ºTEMPO
Gol contra! Henrik Heggheim (Viking-NOR) marca contra.
0'
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2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
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1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
37'
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1ºTEMPO
Gol de pênalti do Aston Villa! Emiliano Buendía converte.
35'
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1ºTEMPO
VAR: pênalti confirmado (Aston Villa).
23'
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1ºTEMPO
Gol do Aston Villa! Ross Barkley marca. Assistência de Ibrahim Mbaye.
0'
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1ºTEMPO
Começa o jogo: Aston Villa x Viking-NOR!
Unai Emery
TECNICO
B. Aarsheim
TECNICO
Sebastian Gishamer
ÁRBITRO