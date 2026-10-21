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encerrado
Villa Park Birmingham, Inglaterra
Aston Villa Aston Villa
3 × 1
Viking-NOR Viking-NOR

3ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 21/1016h

Minuto a Minuto: Aston Villa X Viking-NOR - 21/10/2026

fim

45'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Fim de jogo!

fim

45'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim do segundo tempo.

bola

41'

2ºTEMPO

Substituição no Viking-NOR: sai Herman Haugen, entra Essien Bassey.

bola

41'

2ºTEMPO

VAR: goal confirmed (Viking-NOR).

inicio

39'

2ºTEMPO

Gol do Viking-NOR! Peter Christiansen marca. Assistência de Kristoffer Askildsen.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Viking-NOR: sai Zlatko Tripić, entra Vetle Auklend.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Viking-NOR: sai Jesper Daland, entra Amin Cosic.

bola

30'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Alysson Edward Franco da Rocha, entra George Hemmings.

bola

27'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Ibrahim Mbaye, entra Alejandro Garnacho.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai João Gomes, entra Matty Cash.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Nicolas Jackson, entra Tammy Abraham.

bola

25'

2ºTEMPO

Substituição no Aston Villa: sai Ross Barkley, entra Leon Goretzka.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Viking-NOR: sai Erik Botheim, entra Simen Kvia Egeskog.

bola

18'

2ºTEMPO

Substituição no Viking-NOR: sai Tobias Moi, entra Henrik Bjørdal.

bola

17'

2ºTEMPO

Gol contra! Henrik Heggheim (Viking-NOR) marca contra.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

37'

1ºTEMPO

Gol de pênalti do Aston Villa! Emiliano Buendía converte.

bola

35'

1ºTEMPO

VAR: pênalti confirmado (Aston Villa).

inicio

23'

1ºTEMPO

Gol do Aston Villa! Ross Barkley marca. Assistência de Ibrahim Mbaye.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: Aston Villa x Viking-NOR!

Aston Villa AVI

  • Unai Emery

    TECNICO

Viking-NOR VKG

  • B. Aarsheim

    TECNICO

  • Sebastian Gishamer

    ÁRBITRO

Aston Villa AVI
Viking-NOR VKG

GOLS

Gol Ross Barkley
Gol Emiliano Buendía
Henrik Heggheim Gol Contra
Peter Christiansen Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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