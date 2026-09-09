1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 09/09•16h
Minuto a Minuto: Napoli X Arsenal - 09/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! ACABA O JOGO! Arsenal começa a UEFA Champions League 26/27 com o pé direito e vence o Napoli por 1x0, fora de casa.
48'
•
2ºTEMPO
Prende a bola no meio de campo o Arsenal, somente aguardando o apito final.
47'
•
2ºTEMPO
NÃO VALE! Havertz recebe no meio da área italiana e toca pra rede. Bandeira aponta impedimento na jogada.
46'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! David Neres vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Zubimendi. Cartão amarelo pra ele.
45'
•
2ºTEMPO
Teremos quatro minutos de acréscimos.
44'
•
2ºTEMPO
Vergara dá lindo passe pra De Bruyne, livre na área inglesa pela esquerda. Ao invés de chutar, ele tenta passe pra Lorenzo Lucca no meio e bola passa direto.
43'
•
2ºTEMPO
David Neres é acionado no comando de ataque por De Bruyne. Passe é forte demais e Raya fica com ela.
42'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo pra Lorenzo Lucca por falta no meio de campo.
41'
•
2ºTEMPO
Perde grande chance de liquidar a fatura a equipe inglesa.
40'
•
2ºTEMPO
MILINKOVIC-SAVIIIC! Madueke recebe completamente livre no ataque, de cara com o goleiro adversário. Ele chuta e Milinkovic-Savic fecha bem o ângulo, fazendo grande defesa.
39'
•
2ºTEMPO
Favasuli arranca pela ponta direita de ataque. Hincapié rasga no carrinho e corta pra linha lateral.
38'
•
2ºTEMPO
Trabalha a bola pela faixa central de campo o Napoli, encontrando dificuldades em furar a marcação adversária.
37'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe pela última vez o Arsenal. Sai Ben White e entra Zubimendi.
36'
•
2ºTEMPO
Bruno Guimarães chuta de fora da área e manda pra fora.
35'
•
2ºTEMPO
Com a necessidade de buscar o ataque, Napoli cede espaços e Arsenal tenta aproveitar pra matar o jogo.
34'
•
2ºTEMPO
Cama de gato de Favasuli em Hincapié pela ponta direita do ataque dos Gli Azzurri. Falta marcada.
33'
•
2ºTEMPO
Napoli sobe suas linhas e agora tenta correr atrás do prejuízo. Arsenal mantem a postura.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Hojlund vai descansar e vem David Neres no seu lugar.
32'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Últimas duas mudanças no Napoli. Sai Lobotka e entra Lorenzo Lucca.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO ARSENAL!!! ODEGAARD! Uma pancada de canhota de fora da área. Bola bate no poste direito de Milinkovic-Savic e sacode a rede do Napoli. Arsenal, depois de tanto pressionar, abre o placar.
31'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DO ARSENAL!!!
30'
•
2ºTEMPO
Muitas vaias para a troca de passes dos Gunners no campo de ataque.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Saka também deixa o jogo para a entrada de Madueke.
29'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas no Arsenal. Sai Gyokeres e entra Havertz.
28'
•
2ºTEMPO
Declan Rice derruba Mathías Olivera no meio de campo. Falta assinalada.
27'
•
2ºTEMPO
Arsenal é quem mais tenta e busca o ataque, mas sem levar perigo real ao gol de Milinkovic-Savic.
26'
•
2ºTEMPO
Odegaard tenta o chute de fora da área. Bola carimba a defesa mandante.
25'
•
2ºTEMPO
NA LUA! Bola sobra limpa no meio da área do Napoli. Tzolis enche o pé e isola completamente.
24'
•
2ºTEMPO
Torcedor napolitano aumenta o volume nas arquibancadas, ainda acreditando na vitória.
23'
•
2ºTEMPO
Ben White tenta sair jogando pela direita de sua defesa e é derrubado por De Bruyne. Falta.
22'
•
2ºTEMPO
Jogo muito truncado pelo meio de campo. As duas equipes encontram dificuldades no último terço.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Eze também sai para a entrada de Tzolis.
21'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mudanças no Arsenal. Sai Merino e entra Bruno Guimarães.
20'
•
2ºTEMPO
De Bruyne tenta abertura do meio de campo pra Favasuli na direita de ataque, mas manda direto para a placa de publicidade.
19'
•
2ºTEMPO
Declan Rice chuta de fora da área e manda direto para a linha de fundo.
18'
•
2ºTEMPO
Saka vai ao fundo pela direita de ataque e busca o cruzamento. Lobotka bloqueia bem e sai jogando.
17'
•
2ºTEMPO
Hojlund entra na área inglesa pela esquerda, tenta uma pedalada pra bater, mas é travado por Konsa.
16'
•
2ºTEMPO
Odegaard força no passe pra Saka na área mandante. Milinkovic-Savic fica com ela.
15'
•
2ºTEMPO
Vergara puxa contra ataque pela esquerda e cruza. Raya fica com ela.
14'
•
2ºTEMPO
Arsenal mantém seu estilo, focado na paciência e rodando a bola no campo ofensivo.
13'
•
2ºTEMPO
Com as mudanças de dois dos seus homens de frente, Napoli tenta sair do sufoco e buscar o ataque.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Alisson Santos também sai, lesionado, para a entrada de Vergara.
12'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mexe o Napoli. Sai Politano e entra Favasuli.
11'
•
2ºTEMPO
Jogo parado. Alisson Santos sente lesão e recebe atendimento médico.
10'
•
2ºTEMPO
Merino arrisca o chute de longe. Fácil pra Milinkovic-Savic fazer a defesa.
9'
•
2ºTEMPO
Alisson Santos deixa com De Bruyne na entrada da área adversária. O belga tenta enfiada pra Hpjlund, mas defesa consegue interceptar.
8'
•
2ºTEMPO
Gabriel Magalhães derruba De Bruyne no meio de campo. Falta apontada.
7'
•
2ºTEMPO
Segue girando a bola no campo de ataque o time inglês. Napoli inteiro na defesa.
6'
•
2ºTEMPO
Odegaard lança do meio de campo pra Merino na área adversária. Forte demais.
5'
•
2ºTEMPO
Arsenal controla a partida nesses instantes iniciais de segundo tempo.
4'
•
2ºTEMPO
Ben White tenta cruzar pela direita de ataque. Alisson Santos ajuda a defesa e bloqueia. Bola sai pela linha lateral.
3'
•
2ºTEMPO
Ao som de vaias, Arsenal roda a bola no campo de ataque.
2'
•
2ºTEMPO
Politano é acionado na linha de fundo pela direita de ataque. Bola corre demais e sai.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Napoli volta com uma mudança. Meret, que havia sentido a coxa esquerda no primeiro tempo, deixa o jogo para a entrada de Milinkovic-Savic.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para a etapa complementar.
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Acaba o primeiro tempo.
46'
•
1ºTEMPO
Konsa vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Bola bate na marcação e sai em escanteio.
45'
•
1ºTEMPO
Teremos dois minutos de acréscimos.
44'
•
1ºTEMPO
INCRÍVEL! Odegaard descola um passe sensacional pra Saka, que aparece completamente livre e de frente pra Meret na área italiana. Ele chapa forte demais e manda por cima.
43'
•
1ºTEMPO
Merino disputa pelo alto com Di Lorenzo na área do Napoli e derruba o adversário. Falta marcada.
42'
•
1ºTEMPO
Odegaard levanta pela direita de ataque. Meret sai no soco e afasta o perigo.
41'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Eze arranca pelo meio e é derrubado na entrada da área do Napoli por Gilmour. Falta marcada e cartão amarelo para o escocês.
40'
•
1ºTEMPO
Alisson Santos vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar. Konsa trava, rouba a bola e sai jogando com estilo.
39'
•
1ºTEMPO
Politano chuta de fora da área. Raya agarra firme no meio do gol.
38'
•
1ºTEMPO
Arsenal marca de perto a saída de bola do Napoli, que precisa de bastante movimentação pra avançar.
37'
•
1ºTEMPO
Tudo certo com o goleiro do Napoli, pelo menos por enquanto. Bola volta a rolar.
36'
•
1ºTEMPO
Jogo parado. Meret sente a coxa esquerda e recebe atendimento médico em campo.
35'
•
1ºTEMPO
Declan Rice chuta forte de fora da área, mas erra o alvo. Tiro de meta para o Napoli.
34'
•
1ºTEMPO
Odegaard força demais no passe do meio de campo em direção ao ataque. Meret fica com ela.
33'
•
1ºTEMPO
Hojlund é acionado no ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.
32'
•
1ºTEMPO
Partida bastante equilibrada até aqui, mas sem chances realmente claras de gol para ambos os lados.
31'
•
1ºTEMPO
Hincapié recebe na esquerda de ataque e cruza forte na direção do gol. Meret é obrigado a fazer a intervenção.
30'
•
1ºTEMPO
Saka chama a tabela no ataque e finaliza de dentro da área mandante. Mascado e torto. Tiro de meta.
29'
•
1ºTEMPO
Ritmo da partida diminui nesse momento.
28'
•
1ºTEMPO
Eze limpa a jogada e chuta de fora da área. À direita do gol de Meret.
27'
•
1ºTEMPO
Merino derruba De Bruyne na entrada da área do Napoli e juiz aponta falta.
26'
•
1ºTEMPO
No seu melhor estilo, Arsenal trabalha com calma, esperando o momento certo de agir.
25'
•
1ºTEMPO
Politano tenta cruzar pela direita de ataque. Hincapié bloqueia e joga pra linha lateral.
24'
•
1ºTEMPO
Vem pra cima o Napoli. Arsenal se fecha na defesa, posicionado para contra atacar.
23'
•
1ºTEMPO
Alisson Santos recebe na área adversária pela esquerda, ajeita e chuta. Bola carimba a marcação.
22'
•
1ºTEMPO
MEREEET! Eze arruma de cabeça dentro da área italiana. Merino, também de cabeça e praticamente na pequena área, finaliza com força. Metet espalma pra escanteio.
21'
•
1ºTEMPO
Falta no meio de campo de Hojlund em Merino.
20'
•
1ºTEMPO
Hojlund é lançado no comando de ataque, com liberdade. Raya deixa sua grande área pra antecipar a jogada e fazer o corte.
19'
•
1ºTEMPO
De Bruyne tenta arrancar pelo meio de campo e é derrubado por Eze. Falta, mas nada de cartão pra ele, apesar das reclamações.
18'
•
1ºTEMPO
Napoli se solta na partida e começa a dominar as ações pelo meio de campo.
17'
•
1ºTEMPO
Saka cruza pela direita de ataque, exagera na força e joga a bola pela linha de fundo do lado oposto.
16'
•
1ºTEMPO
Politano recebe na direita de ataque, arruma para o meio e chuta. Raya faz mais uma intervenção. Dessa vez ele agarra firme.
15'
•
1ºTEMPO
QUE PANCADA! De Bruyne ajeita e chuta forte de fora da área. Bola vem quente e Raya bate roupa, mas faz a defesa.
14'
•
1ºTEMPO
Na tentativa de esfriar o jogo e se reorganizar, Napoli roda a bola lentamente no meio de campo.
13'
•
1ºTEMPO
Odegaard manda balãozinho do meio de campo, em cobrança de falta, direto para a área italiana. Defesa rebate e Gabriel Magalhães finaliza. Bola explode na marcação.
12'
•
1ºTEMPO
Di Lorenzo derruba Eze no meio de campo. Falta marcada.
11'
•
1ºTEMPO
Time visitante ensaia uma pressão e obriga Napoli a recuar e se fechar na defesa.
10'
•
1ºTEMPO
Em contra ataque rápido do Napoli, Alisson Santos recebe na área inglesa pela esquerda e finaliza mal demais. Tiro de meta pra Raya cobrar.
9'
•
1ºTEMPO
Declan Rice cobra escanteio pela esquerda. Rrahmani sobe de cabeça e cede novo escanteio.
8'
•
1ºTEMPO
Eze arrisca de fora da área. Bola desvia em Di Lorenzo no meio do caminho e sai em escanteio.
7'
•
1ºTEMPO
Ben White chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Meret fica com ela.
6'
•
1ºTEMPO
Rrahmani é puxado por Eze na entrada da sua grande área. Falta apontada.
5'
•
1ºTEMPO
Arsenal troca passes no campo de ataque, ao som de muitas vaias da torcida da casa.
4'
•
1ºTEMPO
De Bruyne cruza pela direita de ataque. Raya sai bem e fica com ela.
3'
•
1ºTEMPO
Roda a bola pela faixa central de campo o time da casa. Arsenal marca alto e tenta dificultar as coisas.
2'
•
1ºTEMPO
Torcida do Napoli começa animada e jogando junto com a equipe.
1'
•
1ºTEMPO
O Napoli joga de camisas e meiões azuis e calções brancos. O Arsenal vem a campo todo de vermelho.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Diego Armando Maradona.
PRÉ-JOGO
A bola vai começar a rolar em instantes.
PRÉ-JOGO
Hino da UEFA Champions League sendo executado nesse momento.
PRÉ-JOGO
Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.
PRÉ-JOGO
A arbitragem será de Glenn Nyberg (SUE), auxiliado por Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Soderkvist (SUE).
PRÉ-JOGO
Arsenal definido por Mikel Arteta: David Raya; Ben White, Konsa, Gabriel Magalhães e Hincapié; Declan Rice, Merino e Odegaard; Saka, Eze e Gyokeres.
PRÉ-JOGO
Napoli escalado por Massiminiano Allegri: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera; Lobotka, Gilmour e De Bruyne; Politano, Alisson Santos e Hojlund.
PRÉ-JOGO
Os mandantes terão os desfalques de Anguissa, Buongiorno, Giovane e Marianucci, lesionados. McTominay, que passou por uma cirurgia cardíaca, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Mosquera e Saliba, entregues ao departamento médico.
PRÉ-JOGO
Regulamento: a UEFA Champions League 26/27 trará um formato de liga, que será disputada por 36 equipes. Cada time jogará 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).
PRÉ-JOGO
Já os Gunners não levaram a orelhuda por muito pouco. O time terminou a fase de liga em primeiro lugar e com 100% de aproveitamento. Nas oitavas, deixou pra trás o Leverkusen, nas quartas o Sporting e, na semi, o Atlético de Madrid. A dolorosa queda veio somente na grande decisão, diante do PSG, e nas cobranças de pênaltis. A equipe quer apagar esse amargo vice da temporada anterior brigando pela conquista.
PRÉ-JOGO
Na temporada passada, os Gli Azzurri fizeram feio na competição, sendo eliminados na fase de liga, terminando na 30ª colocação, somando apenas 8 pontos. O foco total é realizar uma boa campanha, passando ao menos para os playoffs. O time inicia a jornada em casa, diante dos seus torcedores, que prometem apoio massivo para que o começo seja com o pé direito.
PRÉ-JOGO
Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Napoli venceu 1 e o Arsenal levou a melhor em 3 oportunidades.
PRÉ-JOGO
A partida será disputada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! Acompanhe os lances de Napoli e Arsenal, jogo de estreia das equipes na UEFA Champions League 26/27. A bola começa a rolar às 16h.
Massimiliano Allegri
TECNICO
Alex Meret
Goleiro
Vanja Milinkovic-Savic
Goleiro
Giovanni Di Lorenzo
Defesa
Amir Rrahmani
Defesa
Rafa Marín
Defesa
Mathias Olivera
Defesa
Stanislav Lobotka
Meio-Campo
Lorenzo Lucca
Atacante
Billy Gilmour
Meio-Campo
Kevin De Bruyne
Meio-Campo
Matteo Politano
Atacante
Costantino Favasuli
Meio-Campo
Alisson Santos
Atacante
Antonio Vergara
Meio-Campo
Rasmus Hojlund
Atacante
David Neres
Atacante
Mikel Arteta
TECNICO
David Raya
Goleiro
Ben White
Defesa
Martín Zubimendi
Meio-Campo
Ezri Konsa
Defesa
Gabriel Magalhães
Defesa
Piero Hincapié
Defesa
Declan Rice
Meio-Campo
Mikel Merino
Meio-Campo
Bruno Guimarães
Meio-Campo
Martin Odegaard
Meio-Campo
Bukayo Saka
Atacante
Noni Madueke
Atacante
Eberechi Eze
Atacante
Christos Tzolis
Atacante
Viktor Gyokeres
Atacante
Kai Havertz
Atacante
Glenn Nyberg (SUE)
ÁRBITRO
Mahbod Beigi (SUE)
ASSISTENTE
Andreas Soderkvist (SUE)
ASSISTENTE
Adam Ladeback (SUE)
QUARTO ÁRBITRO