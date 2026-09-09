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encerrado
Diego Armando Maradona Nápoles, Itália
Napoli Napoli
0 × 1
Arsenal Arsenal

1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 09/0916h

Minuto a Minuto: Napoli X Arsenal - 09/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
ACABA O JOGO! Arsenal começa a UEFA Champions League 26/27 com o pé direito e vence o Napoli por 1x0, fora de casa.

bola

48'

2ºTEMPO

Prende a bola no meio de campo o Arsenal, somente aguardando o apito final.

bola

47'

2ºTEMPO

NÃO VALE! Havertz recebe no meio da área italiana e toca pra rede. Bandeira aponta impedimento na jogada.

amarelo

46'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
David Neres vem buscar jogo no meio de campo e sofre falta de Zubimendi. Cartão amarelo pra ele.

bola

45'

2ºTEMPO

Teremos quatro minutos de acréscimos.

bola

44'

2ºTEMPO

Vergara dá lindo passe pra De Bruyne, livre na área inglesa pela esquerda. Ao invés de chutar, ele tenta passe pra Lorenzo Lucca no meio e bola passa direto.

bola

43'

2ºTEMPO

David Neres é acionado no comando de ataque por De Bruyne. Passe é forte demais e Raya fica com ela.

amarelo

42'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo pra Lorenzo Lucca por falta no meio de campo.

bola

41'

2ºTEMPO

Perde grande chance de liquidar a fatura a equipe inglesa.

bola

40'

2ºTEMPO

MILINKOVIC-SAVIIIC! Madueke recebe completamente livre no ataque, de cara com o goleiro adversário. Ele chuta e Milinkovic-Savic fecha bem o ângulo, fazendo grande defesa.

bola

39'

2ºTEMPO

Favasuli arranca pela ponta direita de ataque. Hincapié rasga no carrinho e corta pra linha lateral.

bola

38'

2ºTEMPO

Trabalha a bola pela faixa central de campo o Napoli, encontrando dificuldades em furar a marcação adversária.

substituicao

37'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe pela última vez o Arsenal. Sai Ben White e entra Zubimendi.

bola

36'

2ºTEMPO

Bruno Guimarães chuta de fora da área e manda pra fora.

bola

35'

2ºTEMPO

Com a necessidade de buscar o ataque, Napoli cede espaços e Arsenal tenta aproveitar pra matar o jogo.

bola

34'

2ºTEMPO

Cama de gato de Favasuli em Hincapié pela ponta direita do ataque dos Gli Azzurri. Falta marcada.

bola

33'

2ºTEMPO

Napoli sobe suas linhas e agora tenta correr atrás do prejuízo. Arsenal mantem a postura.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Hojlund vai descansar e vem David Neres no seu lugar.

substituicao

32'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Últimas duas mudanças no Napoli. Sai Lobotka e entra Lorenzo Lucca.

gol

31'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO ARSENAL!!! ODEGAARD! Uma pancada de canhota de fora da área. Bola bate no poste direito de Milinkovic-Savic e sacode a rede do Napoli. Arsenal, depois de tanto pressionar, abre o placar.

bola

31'

2ºTEMPO

GOOOLLL DO ARSENAL!!!

bola

30'

2ºTEMPO

Muitas vaias para a troca de passes dos Gunners no campo de ataque.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Saka também deixa o jogo para a entrada de Madueke.

substituicao

29'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas no Arsenal. Sai Gyokeres e entra Havertz.

bola

28'

2ºTEMPO

Declan Rice derruba Mathías Olivera no meio de campo. Falta assinalada.

bola

27'

2ºTEMPO

Arsenal é quem mais tenta e busca o ataque, mas sem levar perigo real ao gol de Milinkovic-Savic.

bola

26'

2ºTEMPO

Odegaard tenta o chute de fora da área. Bola carimba a defesa mandante.

bola

25'

2ºTEMPO

NA LUA! Bola sobra limpa no meio da área do Napoli. Tzolis enche o pé e isola completamente.

bola

24'

2ºTEMPO

Torcedor napolitano aumenta o volume nas arquibancadas, ainda acreditando na vitória.

bola

23'

2ºTEMPO

Ben White tenta sair jogando pela direita de sua defesa e é derrubado por De Bruyne. Falta.

bola

22'

2ºTEMPO

Jogo muito truncado pelo meio de campo. As duas equipes encontram dificuldades no último terço.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Eze também sai para a entrada de Tzolis.

substituicao

21'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mudanças no Arsenal. Sai Merino e entra Bruno Guimarães.

bola

20'

2ºTEMPO

De Bruyne tenta abertura do meio de campo pra Favasuli na direita de ataque, mas manda direto para a placa de publicidade.

bola

19'

2ºTEMPO

Declan Rice chuta de fora da área e manda direto para a linha de fundo.

bola

18'

2ºTEMPO

Saka vai ao fundo pela direita de ataque e busca o cruzamento. Lobotka bloqueia bem e sai jogando.

bola

17'

2ºTEMPO

Hojlund entra na área inglesa pela esquerda, tenta uma pedalada pra bater, mas é travado por Konsa.

bola

16'

2ºTEMPO

Odegaard força no passe pra Saka na área mandante. Milinkovic-Savic fica com ela.

bola

15'

2ºTEMPO

Vergara puxa contra ataque pela esquerda e cruza. Raya fica com ela.

bola

14'

2ºTEMPO

Arsenal mantém seu estilo, focado na paciência e rodando a bola no campo ofensivo.

bola

13'

2ºTEMPO

Com as mudanças de dois dos seus homens de frente, Napoli tenta sair do sufoco e buscar o ataque.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Alisson Santos também sai, lesionado, para a entrada de Vergara.

substituicao

12'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mexe o Napoli. Sai Politano e entra Favasuli.

bola

11'

2ºTEMPO

Jogo parado. Alisson Santos sente lesão e recebe atendimento médico.

bola

10'

2ºTEMPO

Merino arrisca o chute de longe. Fácil pra Milinkovic-Savic fazer a defesa.

bola

9'

2ºTEMPO

Alisson Santos deixa com De Bruyne na entrada da área adversária. O belga tenta enfiada pra Hpjlund, mas defesa consegue interceptar.

bola

8'

2ºTEMPO

Gabriel Magalhães derruba De Bruyne no meio de campo. Falta apontada.

bola

7'

2ºTEMPO

Segue girando a bola no campo de ataque o time inglês. Napoli inteiro na defesa.

bola

6'

2ºTEMPO

Odegaard lança do meio de campo pra Merino na área adversária. Forte demais.

bola

5'

2ºTEMPO

Arsenal controla a partida nesses instantes iniciais de segundo tempo.

bola

4'

2ºTEMPO

Ben White tenta cruzar pela direita de ataque. Alisson Santos ajuda a defesa e bloqueia. Bola sai pela linha lateral.

bola

3'

2ºTEMPO

Ao som de vaias, Arsenal roda a bola no campo de ataque.

bola

2'

2ºTEMPO

Politano é acionado na linha de fundo pela direita de ataque. Bola corre demais e sai.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Napoli volta com uma mudança. Meret, que havia sentido a coxa esquerda no primeiro tempo, deixa o jogo para a entrada de Milinkovic-Savic.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Bola rolando para a etapa complementar.

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Acaba o primeiro tempo.

bola

46'

1ºTEMPO

Konsa vai ao fundo pela direita de ataque e tenta cruzar. Bola bate na marcação e sai em escanteio.

bola

45'

1ºTEMPO

Teremos dois minutos de acréscimos.

bola

44'

1ºTEMPO

INCRÍVEL! Odegaard descola um passe sensacional pra Saka, que aparece completamente livre e de frente pra Meret na área italiana. Ele chapa forte demais e manda por cima.

bola

43'

1ºTEMPO

Merino disputa pelo alto com Di Lorenzo na área do Napoli e derruba o adversário. Falta marcada.

bola

42'

1ºTEMPO

Odegaard levanta pela direita de ataque. Meret sai no soco e afasta o perigo.

amarelo

41'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Eze arranca pelo meio e é derrubado na entrada da área do Napoli por Gilmour. Falta marcada e cartão amarelo para o escocês.

bola

40'

1ºTEMPO

Alisson Santos vai ao fundo pela esquerda de ataque e tenta cruzar. Konsa trava, rouba a bola e sai jogando com estilo.

bola

39'

1ºTEMPO

Politano chuta de fora da área. Raya agarra firme no meio do gol.

bola

38'

1ºTEMPO

Arsenal marca de perto a saída de bola do Napoli, que precisa de bastante movimentação pra avançar.

bola

37'

1ºTEMPO

Tudo certo com o goleiro do Napoli, pelo menos por enquanto. Bola volta a rolar.

bola

36'

1ºTEMPO

Jogo parado. Meret sente a coxa esquerda e recebe atendimento médico em campo.

bola

35'

1ºTEMPO

Declan Rice chuta forte de fora da área, mas erra o alvo. Tiro de meta para o Napoli.

bola

34'

1ºTEMPO

Odegaard força demais no passe do meio de campo em direção ao ataque. Meret fica com ela.

bola

33'

1ºTEMPO

Hojlund é acionado no ataque. Bandeira levanta o pano e aponta impedimento na jogada.

bola

32'

1ºTEMPO

Partida bastante equilibrada até aqui, mas sem chances realmente claras de gol para ambos os lados.

bola

31'

1ºTEMPO

Hincapié recebe na esquerda de ataque e cruza forte na direção do gol. Meret é obrigado a fazer a intervenção.

bola

30'

1ºTEMPO

Saka chama a tabela no ataque e finaliza de dentro da área mandante. Mascado e torto. Tiro de meta.

bola

29'

1ºTEMPO

Ritmo da partida diminui nesse momento.

bola

28'

1ºTEMPO

Eze limpa a jogada e chuta de fora da área. À direita do gol de Meret.

bola

27'

1ºTEMPO

Merino derruba De Bruyne na entrada da área do Napoli e juiz aponta falta.

bola

26'

1ºTEMPO

No seu melhor estilo, Arsenal trabalha com calma, esperando o momento certo de agir.

bola

25'

1ºTEMPO

Politano tenta cruzar pela direita de ataque. Hincapié bloqueia e joga pra linha lateral.

bola

24'

1ºTEMPO

Vem pra cima o Napoli. Arsenal se fecha na defesa, posicionado para contra atacar.

bola

23'

1ºTEMPO

Alisson Santos recebe na área adversária pela esquerda, ajeita e chuta. Bola carimba a marcação.

bola

22'

1ºTEMPO

MEREEET! Eze arruma de cabeça dentro da área italiana. Merino, também de cabeça e praticamente na pequena área, finaliza com força. Metet espalma pra escanteio.

bola

21'

1ºTEMPO

Falta no meio de campo de Hojlund em Merino.

bola

20'

1ºTEMPO

Hojlund é lançado no comando de ataque, com liberdade. Raya deixa sua grande área pra antecipar a jogada e fazer o corte.

bola

19'

1ºTEMPO

De Bruyne tenta arrancar pelo meio de campo e é derrubado por Eze. Falta, mas nada de cartão pra ele, apesar das reclamações.

bola

18'

1ºTEMPO

Napoli se solta na partida e começa a dominar as ações pelo meio de campo.

bola

17'

1ºTEMPO

Saka cruza pela direita de ataque, exagera na força e joga a bola pela linha de fundo do lado oposto.

bola

16'

1ºTEMPO

Politano recebe na direita de ataque, arruma para o meio e chuta. Raya faz mais uma intervenção. Dessa vez ele agarra firme.

bola

15'

1ºTEMPO

QUE PANCADA! De Bruyne ajeita e chuta forte de fora da área. Bola vem quente e Raya bate roupa, mas faz a defesa.

bola

14'

1ºTEMPO

Na tentativa de esfriar o jogo e se reorganizar, Napoli roda a bola lentamente no meio de campo.

bola

13'

1ºTEMPO

Odegaard manda balãozinho do meio de campo, em cobrança de falta, direto para a área italiana. Defesa rebate e Gabriel Magalhães finaliza. Bola explode na marcação.

bola

12'

1ºTEMPO

Di Lorenzo derruba Eze no meio de campo. Falta marcada.

bola

11'

1ºTEMPO

Time visitante ensaia uma pressão e obriga Napoli a recuar e se fechar na defesa.

bola

10'

1ºTEMPO

Em contra ataque rápido do Napoli, Alisson Santos recebe na área inglesa pela esquerda e finaliza mal demais. Tiro de meta pra Raya cobrar.

bola

9'

1ºTEMPO

Declan Rice cobra escanteio pela esquerda. Rrahmani sobe de cabeça e cede novo escanteio.

bola

8'

1ºTEMPO

Eze arrisca de fora da área. Bola desvia em Di Lorenzo no meio do caminho e sai em escanteio.

bola

7'

1ºTEMPO

Ben White chega ao fundo pela direita de ataque e cruza. Meret fica com ela.

bola

6'

1ºTEMPO

Rrahmani é puxado por Eze na entrada da sua grande área. Falta apontada.

bola

5'

1ºTEMPO

Arsenal troca passes no campo de ataque, ao som de muitas vaias da torcida da casa.

bola

4'

1ºTEMPO

De Bruyne cruza pela direita de ataque. Raya sai bem e fica com ela.

bola

3'

1ºTEMPO

Roda a bola pela faixa central de campo o time da casa. Arsenal marca alto e tenta dificultar as coisas.

bola

2'

1ºTEMPO

Torcida do Napoli começa animada e jogando junto com a equipe.

bola

1'

1ºTEMPO

O Napoli joga de camisas e meiões azuis e calções brancos. O Arsenal vem a campo todo de vermelho.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
COMEÇA O JOGO! Bola rolando no Diego Armando Maradona.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A bola vai começar a rolar em instantes.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino da UEFA Champions League sendo executado nesse momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times no gramado acertando os últimos detalhes para o jogo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A arbitragem será de Glenn Nyberg (SUE), auxiliado por Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Soderkvist (SUE).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arsenal definido por Mikel Arteta: David Raya; Ben White, Konsa, Gabriel Magalhães e Hincapié; Declan Rice, Merino e Odegaard; Saka, Eze e Gyokeres.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Napoli escalado por Massiminiano Allegri: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin e Olivera; Lobotka, Gilmour e De Bruyne; Politano, Alisson Santos e Hojlund.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os mandantes terão os desfalques de Anguissa, Buongiorno, Giovane e Marianucci, lesionados. McTominay, que passou por uma cirurgia cardíaca, também ficará de fora. Os visitantes não contarão com Mosquera e Saliba, entregues ao departamento médico.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Regulamento: a UEFA Champions League 26/27 trará um formato de liga, que será disputada por 36 equipes. Cada time jogará 8 partidas (4 em casa e 4 fora), contra 8 adversários distintos, selecionados por potes. Os 8 primeiros colocados avançarão diretamente para as oitavas de final. As equipes entre 9º e o 24º lugares disputarão um playoff de mata-mata (ida e volta) para garantir as 8 vagas restantes para as oitavas de final. Os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados. Nas fases de mata-mata, os classificados se enfrentarão em jogos de ida e volta, com regras de desempate padrão (saldo de gols, prorrogação e pênaltis).

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Já os Gunners não levaram a orelhuda por muito pouco. O time terminou a fase de liga em primeiro lugar e com 100% de aproveitamento. Nas oitavas, deixou pra trás o Leverkusen, nas quartas o Sporting e, na semi, o Atlético de Madrid. A dolorosa queda veio somente na grande decisão, diante do PSG, e nas cobranças de pênaltis. A equipe quer apagar esse amargo vice da temporada anterior brigando pela conquista.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Na temporada passada, os Gli Azzurri fizeram feio na competição, sendo eliminados na fase de liga, terminando na 30ª colocação, somando apenas 8 pontos. O foco total é realizar uma boa campanha, passando ao menos para os playoffs. O time inicia a jornada em casa, diante dos seus torcedores, que prometem apoio massivo para que o começo seja com o pé direito.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Considerando o histórico completo do confronto, foram disputadas 4 partidas entre as duas equipes. O Napoli venceu 1 e o Arsenal levou a melhor em 3 oportunidades.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A partida será disputada no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, na Itália.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! Acompanhe os lances de Napoli e Arsenal, jogo de estreia das equipes na UEFA Champions League 26/27. A bola começa a rolar às 16h.

Napoli NAP

  • Massimiliano Allegri

    TECNICO

  • Alex MeretSaiu

    Goleiro

  • Vanja Milinkovic-SavicEntrou

    Goleiro

  • Giovanni Di Lorenzo

    Defesa

  • Amir Rrahmani

    Defesa

  • Rafa Marín

    Defesa

  • Mathias Olivera

    Defesa

  • Stanislav LobotkaSaiu

    Meio-Campo

  • Lorenzo LuccaEntrouAmarelo

    Atacante

  • Billy GilmourAmarelo

    Meio-Campo

  • Kevin De Bruyne

    Meio-Campo

  • Matteo PolitanoSaiu

    Atacante

  • Costantino FavasuliEntrou

    Meio-Campo

  • Alisson SantosSaiu

    Atacante

  • Antonio VergaraEntrou

    Meio-Campo

  • Rasmus HojlundSaiu

    Atacante

  • David NeresEntrou

    Atacante

Arsenal ARS

  • Mikel Arteta

    TECNICO

  • David Raya

    Goleiro

  • Ben WhiteSaiu

    Defesa

  • Martín ZubimendiEntrouAmarelo

    Meio-Campo

  • Ezri Konsa

    Defesa

  • Gabriel Magalhães

    Defesa

  • Piero Hincapié

    Defesa

  • Declan Rice

    Meio-Campo

  • Mikel MerinoSaiu

    Meio-Campo

  • Bruno GuimarãesEntrou

    Meio-Campo

  • Martin OdegaardGol

    Meio-Campo

  • Bukayo SakaSaiu

    Atacante

  • Noni MaduekeEntrou

    Atacante

  • Eberechi EzeSaiu

    Atacante

  • Christos TzolisEntrou

    Atacante

  • Viktor GyokeresSaiu

    Atacante

  • Kai HavertzEntrou

    Atacante

  • Glenn Nyberg (SUE)

    ÁRBITRO

  • Mahbod Beigi (SUE)

    ASSISTENTE

  • Andreas Soderkvist (SUE)

    ASSISTENTE

  • Adam Ladeback (SUE)

    QUARTO ÁRBITRO

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