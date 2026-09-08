1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Terça-feira, 08/09•16h
Minuto a Minuto: Real Madrid X Inter de Milão - 08/09/2026
49'
•
2ºTEMPO
ENCERRADO! Jogo Concluido
49'
•
2ºTEMPO
FIM 2º TEMPO! Fim de jogo! Real Madrid bate a Inter de Milão na estreia das equipes pela Champions.
48'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Amarelo para Bisseck por falta em Cucurella.
47'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Mbappé entra Espí.
46'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 2x1 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x2 Man. City.
45'
•
2ºTEMPO
Três de acréscimo.
44'
•
2ºTEMPO
COURTOIS! Mkhitaryan finaliza da entrada da área com desvio da defesa e o goleiro belga cai no canto para espalmar.
43'
•
2ºTEMPO
Real com um a menos pois Vini Júnior demorou mais de dez segundos para sair; Carreras ainda fora.
42'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Carreras vem para o lugar de Vini Júnior.
41'
•
2ºTEMPO
Bellingham bate escanteio da direita sem muita força e Zielinski tira de cabeça.
40'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Real Madrid visita a Roma, já a Inter de Milão recebe o Club Brugge.
39'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mkhitaryan substitui Carlos Augusto.
38'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 2x1 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x1 Man. City.
37'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lautaro pendurado.
36'
•
2ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Lautaro se estranha com Huijsen e são amarelados.
35'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Tchouaméni no lugar de Arnold.
34'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Mourinho coloca Diomande na vaga de Brahim.
33'
•
2ºTEMPO
Sucic cobra escanteio da esquerda fechado e Courtois soca para longe.
32'
•
2ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! Lautaro recebe no fundo da área pela direita, cruza rasteiro e Carlos Augusto fecha como um centroavante antecipando Dumfries para diminuir!
31'
•
2ºTEMPO
GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!
29'
•
2ºTEMPO
Real Madrid tem mais volume de jogos nos últimos minutos.
28'
•
2ºTEMPO
QUE PAULADA! Valverde fica com a sobra na frente da área, solta uma bomba com a destra e Bisseck mete a cabeça na bola para desviar. Coragem!
27'
•
2ºTEMPO
PRECISO! Vini recebe enfiada de Bellingham nas costas da defesa pela esquerda, invade a área e acaba travado no carrinho de Bisseck.
26'
•
2ºTEMPO
UUHH!!! Calhanoglu bate escanteio da esquerda na primeira trave, Lautaro desvia de cabeça e manda à direita da meta.
25'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Real Madrid visita a Roma, já a Inter de Milão recebe o Club Brugge.
24'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 1x1 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x1 Man. City.
23'
•
2ºTEMPO
PERDEEEU!!! Vini arranca pela esquerda no mano, traz para dentro e serve por dentro. Mbappé faz a bola chegar na direita com Brahim, o ponta corta para canhota e chuta à esquerda da meta.
22'
•
2ºTEMPO
MARTÍÍNEZ!!! Boa defesa do goleiro da Inter usando o pé na finalização de Mbappé após passe de Brahim para marca penal.
21'
•
2ºTEMPO
Valverde enfia da meia direita para dentro da área, mas Brahim não chega. Muito forte.
20'
•
2ºTEMPO
Movimentação no banco do Real.
19'
•
2ºTEMPO
O muro belga vai salvando o Real Madrid no Bernabéu.
18'
•
2ºTEMPO
COURTOIS! Bastoni carrega pela meia esquerda com liberdade e bate forte rasteiro da entrada da área. O goleiro belga cai no cantinho para desviar.
17'
•
2ºTEMPO
Diouf adianta muito a jogada na meia direita e Cucurella ganha o pé de ferro.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Sai Barella, entra Zielinski.
16'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Bonny na vaga de Thuram.
15'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Trocas na Inter: entra Sucic, sai Calhanoglu.
14'
•
2ºTEMPO
Impedimento de Thuram na ponta direita.
13'
•
2ºTEMPO
INCRÍÍÍVEL!!! Brahim Díaz faz linda jogada pela direita da área e cruza no capricho para segunda trave. Bellingham prefere matar no peito para estufar a rede e chuta em cima de Martínez que salva em cima da linha!
12'
•
2ºTEMPO
Na próxima rodada o Real Madrid visita a Roma, já a Inter de Milão recebe o Club Brugge.
11'
•
2ºTEMPO
Agora é a vez do Real rondar a área da Inter de Milão.
10'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 1x0 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x1 Man. City.
9'
•
2ºTEMPO
Courtois salva mais duas vezes em finalizações seguidas de Lautaro e Jones, mas o bandeira pega impedimento.
8'
•
2ºTEMPO
Real segue postado para usar a velocidade nos contra-ataques.
7'
•
2ºTEMPO
PRA FORA! Calhanoglu bate rasante da ponta direita para dentro da área, Thuram finaliza de bate pronto e manda por cima.
6'
•
2ºTEMPO
Calhanoglu cruza da direita da grande área por baixo e Huijsen corta com a coxa.
5'
•
2ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 2x2 Betis e Porto 0x1 Man. City.
4'
•
2ºTEMPO
Courtois salva mais uma vez o Real Madrid, desta vez na finalização de Jones.
3'
•
2ºTEMPO
MARTÍÍÍNEZ!!! Chutão de Arnold da sua área para o ataque, Mbappé ganha do zagueiro na velocidade, leva para área, breca com o goleiro no meio do caminho e chuta para linda defesa de Martínez.
2'
•
2ºTEMPO
O Real é o mesmo.
1'
•
2ºTEMPO
SUBSTITUIÇÃO Chivu volta com Stones no lugar de Pavard.
0'
•
2ºTEMPO
COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Rola a bola na etapa final!
47'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim de primeiro tempo!
46'
•
1ºTEMPO
QUASE O TERCEIRO! Pavard erra passe no meio campo, Mbappé recebe aberto na esquerda, leva para área, deixa Calhanoglu no chão e finaliza por baixo para grande defesa de Martínez. Brahim pega rebote na direita e acerta a trave.
45'
•
1ºTEMPO
Um de acréscimo.
44'
•
1ºTEMPO
Jogos encerrados: AEK 1x0 Lask e Club Brugge 2x3 Aston Villa.
43'
•
1ºTEMPO
Diouf leva jogada da ponta direita para o fundo da área e serve curto para trás. Thuram bate pressionado e carimba Cucurella.
42'
•
1ºTEMPO
Impedimento de Carlos Augusto na esquerda do ataque.
41'
•
1ºTEMPO
Real segue todo no seu campo defensivo fechando espaços da Inter.
40'
•
1ºTEMPO
Inter faz um primeiro tempo melhor que o adversário, mas peca nas finalizações.
39'
•
1ºTEMPO
CARTÃO AMARELO! Cartão amarelo para Calhanoglu por falta em Bellingham.
38'
•
1ºTEMPO
Bellingham intercepta passe na frente da área defensiva, acelera para esquerda e sofre falta de Pavard.
37'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 2x1 Betis e Porto 0x0 Man. City.
36'
•
1ºTEMPO
PRA FOORA!!! Carlos Augusto toca da esquerda para o meio da área, Jones domina girando para cima de Valverde, bate forte de canhota e ela pega na trave antes de sair!
35'
•
1ºTEMPO
Real inteiro no seu campo defensivo.
34'
•
1ºTEMPO
Inter roda a bola de pé em pé no ataque.
33'
•
1ºTEMPO
Já de pé o goleiro do Real. Bola em jogo.
33'
•
1ºTEMPO
Courtois caído para atendimento médico após cotovelo de Lautauro atingir o queixo do goleiro.
32'
•
1ºTEMPO
Calhanoglu bate falta alçando na pequena área e o árbitro pega impedimento.
31'
•
1ºTEMPO
Barella recebe de Jones perto do bico da área pela direita, dá um tapa curto e sofre falta de Vini.
30'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 1x0 Betis e Porto 0x0 Man. City.
29'
•
1ºTEMPO
Vini tenta acionar Bellingham na entrada da área, mas Bisseck intercepta.
28'
•
1ºTEMPO
Calhanoglu recebe de Diouf dentro da área pela direita, deixa o zagueiro no chão e perde a chance de chutar com a canhota ao ser travado por Vini Júnior.
27'
•
1ºTEMPO
Real joga sem a bola e pressiona a saída de bola. Inter faz bom jogo, mas paga o preço nos erros individuais.
26'
•
1ºTEMPO
Valverde chega a sete gols marcados em Champions.
25'
•
1ºTEMPO
Barella cobra escanteio da esquerda fechado e Konaté tira de cabeça.
24'
•
1ºTEMPO
Mais um vacilo incrível da defesa italiana e o Real abre 2x0.
23'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REAL MADRID!!! Inter toca de lado na defesa, Pavard recua com Martínez, Valverde aperta, consegue um desvio providencial por baixo e manda para o fundo do gol!
23'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO REAL MADRID!!!
22'
•
1ºTEMPO
Jones recebe bela escorada de Lautaro pela direita da área, gira batendo com a destra e carimba Huijsen.
21'
•
1ºTEMPO
Jogos encerrados: AEK 1x0 Lask e Club Brugge 2x3 Aston Villa.
20'
•
1ºTEMPO
OPA! Bellingham recupera bola no campo de ataque, Vini Júnior acelera por dentro para área e cai no carrinho entre dois zagueiros. O árbitro manda seguir.
19'
•
1ºTEMPO
Inter trabalha a bola com calma perto do meio campo.
18'
•
1ºTEMPO
Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 1x0 Betis e Porto 0x0 Man. City.
17'
•
1ºTEMPO
Mbappé chega a marca de 71 gols em Champions.
16'
•
1ºTEMPO
COURTOOOIS!!! Calhanoglu bate falta da meia-lua com violência no pé direito e o goleiro do Real espalma no reflexo!
15'
•
1ºTEMPO
Vacilo de Jones e Bisseck no lance do gol; toque fraco do inglês e pé mole do zagueiro.
14'
•
1ºTEMPO
GOOOOOLLLLL!!! GOOOLLL DO REAL MADRID!!! Vacilo da Inter com Jones pelo meio da defesa, Mbappé recebe de Brahim na cara do gol e fuzila por baixo para abrir o placar!
14'
•
1ºTEMPO
GOOOLLL DO REAL MADRID!!!
13'
•
1ºTEMPO
COURTOIS! Erro do Real na saída de bola, Lautaro leva com espaço pela meia direita, bate forte rasante e o goleiro belga cai para espalmar.
12'
•
1ºTEMPO
Thuram puxa Konaté após cruzamento da direita e o árbitro pega falta de ataque.
11'
•
1ºTEMPO
QUASE CONTRA! Diouf recebe inversão de jogo na ponta direita, encara Cucurella e cruza por baixo. Huijsen espana na hora de rebater e assusta Courtois.
10'
•
1ºTEMPO
Thuram não domina passe vertical na meia central e comete falta em Huijsen.
9'
•
1ºTEMPO
Bisseck erra passe do meio para o ataque, Arnold tenta ligação direta para Mbappé mas bate forte demais.
8'
•
1ºTEMPO
A Inter começa o jogo melhor organizada.
7'
•
1ºTEMPO
Mourinho busca sua primeira decisão de Champions comandando o Real Madrid.
6'
•
1ºTEMPO
Bellingham breca jogada na intermediária de ataque e sofre falta de Calhanoglu.
5'
•
1ºTEMPO
Calhanoglu experimenta chute do meio da rua e manda por cima.
4'
•
1ºTEMPO
COURTOIS!!! Chegada da Inter pela direita, Diouf tenta o cruzamento do fundo, ela pega na defesa e Thuram bate forte em cima do goleiro belga que faz a defesa.
3'
•
1ºTEMPO
Pavard recebe cruzamento de Diouf dentro da área, tenta fazer o pivô mas erra o passe.
2'
•
1ºTEMPO
Bernabéu lotado como de costume.
1'
•
1ºTEMPO
Real todo de branco, Inter veste azul e preto.
0'
•
1ºTEMPO
VALENDO! Rola a bola no Santiago Bernabéu!
PRÉ-JOGO
Um minuto de silêncio em homenagem aos mortos na tragédia no Nepal.
PRÉ-JOGO
Hino da Champions executado.
PRÉ-JOGO
Times em campo.
PRÉ-JOGO
Jogos encerrados: AEK 1x0 Lask e Club Brugge 2x3 Aston Villa.
PRÉ-JOGO
INTER DE MILÃO: Martínez; Pavard, Bisseck e Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro.
PRÉ-JOGO
REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde, Arnold e Bellingham; Brahim, Vini Júnior e Mbappé.
PRÉ-JOGO
Times escalados.
PRÉ-JOGO
Arbitragem toda inglesa no Bernabéu: apita Michael Oliver, com Stuart Burt e James Mainwaring nas bandeiras.
PRÉ-JOGO
O regulamento da competição segue o mesmo de edições anteriores. A Fase de Liga é disputada em oito rodadas com confrontos sorteados entre os potes e apenas os oito primeiros garantem vagam direta nas oitavas; do 9º ao 24º colocado se classificam para os playoffs, fase prévia às oitavas.
PRÉ-JOGO
Os times já se enfrentaram 19 vezes na história e o Real Madrid leva vantagem com dez vitórias, dois empates e sete derrotas.
PRÉ-JOGO
A Inter de Milão mexeu menos no seu elenco e manteve o técnico Cristian Chivu. Na Lega Serie A soma 100% de aproveitamento em três jogos disputados e ocupa a segunda posição na tabela.
PRÉ-JOGO
O Real Madrid começa a temporada com muitas caras novas e sob o comando de José Mourinho. Em quatro jogos por LaLiga, soma três vitórias e uma derrota, justamente no último jogo disputado diante do Betis, 1x0; é o terceiro colocado do Espanhol.
PRÉ-JOGO
Noite quente em Madri com os termômetros marcando 30°C.
PRÉ-JOGO
Boa tarde! É DIA DE CHAMPIONS! Acompanhe todos os lances de Real Madrid x Inter de Milão pela primeira rodada da Fase de Liga.
José Mourinho
TECNICO
Thibaut Courtois
Goleiro
Denzel Dumfries
Defesa
Ibrahima Konaté
Defesa
Dean Huijsen
Defesa
Marc Cucurella
Defesa
Federico Valverde
Meio-Campo
Alexander-Arnold
Defesa
Aurelién Tchouaméni
Meio-Campo
Jude Bellingham
Meio-Campo
Brahim Diaz
Meio-Campo
Yan Diomande
Atacante
Vinícius Júnior
Atacante
Álvaro Carreras
Defesa
Kylian Mbappé
Atacante
Carlos Espí
Atacante
Cristian Chivu
TECNICO
Josep Martínez
Goleiro
Benjamin Pavard
Defesa
John Stones
Defesa
Yann Bisseck
Defesa
Alessandro Bastoni
Defesa
Andy Diouf
Meio-Campo
Nicolo Barella
Meio-Campo
Piotr Zielinski
Meio-Campo
Hakan Calhanoglu
Meio-Campo
Petar Sucic
Meio-Campo
Curtis Jones
Meio-Campo
Carlos Augusto
Defesa
Henrikh Mkhitaryan
Meio-Campo
Marcus Thuram
Atacante
Ange Bonny
Atacante
Lautaro Martínez
Atacante
Michael Oliver (ING)
ÁRBITRO
Stuart Burt (ING)
ASSISTENTE
James Mainwaring (ING)
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