🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
encerrado
Santiago Bernabéu Madri, Espanha
Real Madrid Real Madrid
2 × 1
Inter de Milão Inter de Milão

1ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Terça-feira, 08/0916h

Minuto a Minuto: Real Madrid X Inter de Milão - 08/09/2026

fim

49'

2ºTEMPO

ENCERRADO!
Jogo Concluido

fim

49'

2ºTEMPO

FIM 2º TEMPO!
Fim de jogo! Real Madrid bate a Inter de Milão na estreia das equipes pela Champions.

amarelo

48'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Amarelo para Bisseck por falta em Cucurella.

substituicao

47'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Mbappé entra Espí.

bola

46'

2ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 2x1 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x2 Man. City.

bola

45'

2ºTEMPO

Três de acréscimo.

bola

44'

2ºTEMPO

COURTOIS! Mkhitaryan finaliza da entrada da área com desvio da defesa e o goleiro belga cai no canto para espalmar.

bola

43'

2ºTEMPO

Real com um a menos pois Vini Júnior demorou mais de dez segundos para sair; Carreras ainda fora.

substituicao

42'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Carreras vem para o lugar de Vini Júnior.

bola

41'

2ºTEMPO

Bellingham bate escanteio da direita sem muita força e Zielinski tira de cabeça.

bola

40'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Real Madrid visita a Roma, já a Inter de Milão recebe o Club Brugge.

substituicao

39'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mkhitaryan substitui Carlos Augusto.

bola

38'

2ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 2x1 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x1 Man. City.

amarelo

37'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lautaro pendurado.

amarelo

36'

2ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Lautaro se estranha com Huijsen e são amarelados.

substituicao

35'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Tchouaméni no lugar de Arnold.

substituicao

34'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Mourinho coloca Diomande na vaga de Brahim.

bola

33'

2ºTEMPO

Sucic cobra escanteio da esquerda fechado e Courtois soca para longe.

gol

32'

2ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!! Lautaro recebe no fundo da área pela direita, cruza rasteiro e Carlos Augusto fecha como um centroavante antecipando Dumfries para diminuir!

bola

31'

2ºTEMPO

GOOOLLL DA INTER DE MILÃO!!!

bola

29'

2ºTEMPO

Real Madrid tem mais volume de jogos nos últimos minutos.

bola

28'

2ºTEMPO

QUE PAULADA! Valverde fica com a sobra na frente da área, solta uma bomba com a destra e Bisseck mete a cabeça na bola para desviar. Coragem!

bola

27'

2ºTEMPO

PRECISO! Vini recebe enfiada de Bellingham nas costas da defesa pela esquerda, invade a área e acaba travado no carrinho de Bisseck.

bola

26'

2ºTEMPO

UUHH!!! Calhanoglu bate escanteio da esquerda na primeira trave, Lautaro desvia de cabeça e manda à direita da meta.

bola

25'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Real Madrid visita a Roma, já a Inter de Milão recebe o Club Brugge.

bola

24'

2ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 1x1 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x1 Man. City.

bola

23'

2ºTEMPO

PERDEEEU!!! Vini arranca pela esquerda no mano, traz para dentro e serve por dentro. Mbappé faz a bola chegar na direita com Brahim, o ponta corta para canhota e chuta à esquerda da meta.

bola

22'

2ºTEMPO

MARTÍÍNEZ!!! Boa defesa do goleiro da Inter usando o pé na finalização de Mbappé após passe de Brahim para marca penal.

bola

21'

2ºTEMPO

Valverde enfia da meia direita para dentro da área, mas Brahim não chega. Muito forte.

bola

20'

2ºTEMPO

Movimentação no banco do Real.

bola

19'

2ºTEMPO

O muro belga vai salvando o Real Madrid no Bernabéu.

bola

18'

2ºTEMPO

COURTOIS! Bastoni carrega pela meia esquerda com liberdade e bate forte rasteiro da entrada da área. O goleiro belga cai no cantinho para desviar.

bola

17'

2ºTEMPO

Diouf adianta muito a jogada na meia direita e Cucurella ganha o pé de ferro.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Sai Barella, entra Zielinski.

substituicao

16'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Bonny na vaga de Thuram.

substituicao

15'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Trocas na Inter: entra Sucic, sai Calhanoglu.

bola

14'

2ºTEMPO

Impedimento de Thuram na ponta direita.

bola

13'

2ºTEMPO

INCRÍÍÍVEL!!! Brahim Díaz faz linda jogada pela direita da área e cruza no capricho para segunda trave. Bellingham prefere matar no peito para estufar a rede e chuta em cima de Martínez que salva em cima da linha!

bola

12'

2ºTEMPO

Na próxima rodada o Real Madrid visita a Roma, já a Inter de Milão recebe o Club Brugge.

bola

11'

2ºTEMPO

Agora é a vez do Real rondar a área da Inter de Milão.

bola

10'

2ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 1x0 Villarreal, Lille 2x3 Betis e Porto 0x1 Man. City.

bola

9'

2ºTEMPO

Courtois salva mais duas vezes em finalizações seguidas de Lautaro e Jones, mas o bandeira pega impedimento.

bola

8'

2ºTEMPO

Real segue postado para usar a velocidade nos contra-ataques.

bola

7'

2ºTEMPO

PRA FORA! Calhanoglu bate rasante da ponta direita para dentro da área, Thuram finaliza de bate pronto e manda por cima.

bola

6'

2ºTEMPO

Calhanoglu cruza da direita da grande área por baixo e Huijsen corta com a coxa.

bola

5'

2ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 2x2 Betis e Porto 0x1 Man. City.

bola

4'

2ºTEMPO

Courtois salva mais uma vez o Real Madrid, desta vez na finalização de Jones.

bola

3'

2ºTEMPO

MARTÍÍÍNEZ!!! Chutão de Arnold da sua área para o ataque, Mbappé ganha do zagueiro na velocidade, leva para área, breca com o goleiro no meio do caminho e chuta para linda defesa de Martínez.

bola

2'

2ºTEMPO

O Real é o mesmo.

substituicao

1'

2ºTEMPO

SUBSTITUIÇÃO
Chivu volta com Stones no lugar de Pavard.

inicio

0'

2ºTEMPO

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!
Rola a bola na etapa final!

fim

47'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim de primeiro tempo!

bola

46'

1ºTEMPO

QUASE O TERCEIRO! Pavard erra passe no meio campo, Mbappé recebe aberto na esquerda, leva para área, deixa Calhanoglu no chão e finaliza por baixo para grande defesa de Martínez. Brahim pega rebote na direita e acerta a trave.

bola

45'

1ºTEMPO

Um de acréscimo.

bola

44'

1ºTEMPO

Jogos encerrados: AEK 1x0 Lask e Club Brugge 2x3 Aston Villa.

bola

43'

1ºTEMPO

Diouf leva jogada da ponta direita para o fundo da área e serve curto para trás. Thuram bate pressionado e carimba Cucurella.

bola

42'

1ºTEMPO

Impedimento de Carlos Augusto na esquerda do ataque.

bola

41'

1ºTEMPO

Real segue todo no seu campo defensivo fechando espaços da Inter.

bola

40'

1ºTEMPO

Inter faz um primeiro tempo melhor que o adversário, mas peca nas finalizações.

amarelo

39'

1ºTEMPO

CARTÃO AMARELO!
Cartão amarelo para Calhanoglu por falta em Bellingham.

bola

38'

1ºTEMPO

Bellingham intercepta passe na frente da área defensiva, acelera para esquerda e sofre falta de Pavard.

bola

37'

1ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 2x1 Betis e Porto 0x0 Man. City.

bola

36'

1ºTEMPO

PRA FOORA!!! Carlos Augusto toca da esquerda para o meio da área, Jones domina girando para cima de Valverde, bate forte de canhota e ela pega na trave antes de sair!

bola

35'

1ºTEMPO

Real inteiro no seu campo defensivo.

bola

34'

1ºTEMPO

Inter roda a bola de pé em pé no ataque.

bola

33'

1ºTEMPO

Já de pé o goleiro do Real. Bola em jogo.

bola

33'

1ºTEMPO

Courtois caído para atendimento médico após cotovelo de Lautauro atingir o queixo do goleiro.

bola

32'

1ºTEMPO

Calhanoglu bate falta alçando na pequena área e o árbitro pega impedimento.

bola

31'

1ºTEMPO

Barella recebe de Jones perto do bico da área pela direita, dá um tapa curto e sofre falta de Vini.

bola

30'

1ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 1x0 Betis e Porto 0x0 Man. City.

bola

29'

1ºTEMPO

Vini tenta acionar Bellingham na entrada da área, mas Bisseck intercepta.

bola

28'

1ºTEMPO

Calhanoglu recebe de Diouf dentro da área pela direita, deixa o zagueiro no chão e perde a chance de chutar com a canhota ao ser travado por Vini Júnior.

bola

27'

1ºTEMPO

Real joga sem a bola e pressiona a saída de bola. Inter faz bom jogo, mas paga o preço nos erros individuais.

bola

26'

1ºTEMPO

Valverde chega a sete gols marcados em Champions.

bola

25'

1ºTEMPO

Barella cobra escanteio da esquerda fechado e Konaté tira de cabeça.

bola

24'

1ºTEMPO

Mais um vacilo incrível da defesa italiana e o Real abre 2x0.

gol

23'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REAL MADRID!!! Inter toca de lado na defesa, Pavard recua com Martínez, Valverde aperta, consegue um desvio providencial por baixo e manda para o fundo do gol!

bola

23'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO REAL MADRID!!!

bola

22'

1ºTEMPO

Jones recebe bela escorada de Lautaro pela direita da área, gira batendo com a destra e carimba Huijsen.

bola

21'

1ºTEMPO

Jogos encerrados: AEK 1x0 Lask e Club Brugge 2x3 Aston Villa.

bola

20'

1ºTEMPO

OPA! Bellingham recupera bola no campo de ataque, Vini Júnior acelera por dentro para área e cai no carrinho entre dois zagueiros. O árbitro manda seguir.

bola

19'

1ºTEMPO

Inter trabalha a bola com calma perto do meio campo.

bola

18'

1ºTEMPO

Em andamento: Bor. Dortmund 0x0 Villarreal, Lille 1x0 Betis e Porto 0x0 Man. City.

bola

17'

1ºTEMPO

Mbappé chega a marca de 71 gols em Champions.

bola

16'

1ºTEMPO

COURTOOOIS!!! Calhanoglu bate falta da meia-lua com violência no pé direito e o goleiro do Real espalma no reflexo!

bola

15'

1ºTEMPO

Vacilo de Jones e Bisseck no lance do gol; toque fraco do inglês e pé mole do zagueiro.

gol

14'

1ºTEMPO

GOOOOOLLLLL!!!
GOOOLLL DO REAL MADRID!!! Vacilo da Inter com Jones pelo meio da defesa, Mbappé recebe de Brahim na cara do gol e fuzila por baixo para abrir o placar!

bola

14'

1ºTEMPO

GOOOLLL DO REAL MADRID!!!

bola

13'

1ºTEMPO

COURTOIS! Erro do Real na saída de bola, Lautaro leva com espaço pela meia direita, bate forte rasante e o goleiro belga cai para espalmar.

bola

12'

1ºTEMPO

Thuram puxa Konaté após cruzamento da direita e o árbitro pega falta de ataque.

bola

11'

1ºTEMPO

QUASE CONTRA! Diouf recebe inversão de jogo na ponta direita, encara Cucurella e cruza por baixo. Huijsen espana na hora de rebater e assusta Courtois.

bola

10'

1ºTEMPO

Thuram não domina passe vertical na meia central e comete falta em Huijsen.

bola

9'

1ºTEMPO

Bisseck erra passe do meio para o ataque, Arnold tenta ligação direta para Mbappé mas bate forte demais.

bola

8'

1ºTEMPO

A Inter começa o jogo melhor organizada.

bola

7'

1ºTEMPO

Mourinho busca sua primeira decisão de Champions comandando o Real Madrid.

bola

6'

1ºTEMPO

Bellingham breca jogada na intermediária de ataque e sofre falta de Calhanoglu.

bola

5'

1ºTEMPO

Calhanoglu experimenta chute do meio da rua e manda por cima.

bola

4'

1ºTEMPO

COURTOIS!!! Chegada da Inter pela direita, Diouf tenta o cruzamento do fundo, ela pega na defesa e Thuram bate forte em cima do goleiro belga que faz a defesa.

bola

3'

1ºTEMPO

Pavard recebe cruzamento de Diouf dentro da área, tenta fazer o pivô mas erra o passe.

bola

2'

1ºTEMPO

Bernabéu lotado como de costume.

bola

1'

1ºTEMPO

Real todo de branco, Inter veste azul e preto.

inicio

0'

1ºTEMPO

VALENDO!
Rola a bola no Santiago Bernabéu!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Um minuto de silêncio em homenagem aos mortos na tragédia no Nepal.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Hino da Champions executado.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times em campo.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Jogos encerrados: AEK 1x0 Lask e Club Brugge 2x3 Aston Villa.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

INTER DE MILÃO: Martínez; Pavard, Bisseck e Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Jones e Carlos Augusto; Thuram e Lautaro.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

REAL MADRID: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde, Arnold e Bellingham; Brahim, Vini Júnior e Mbappé.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Times escalados.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem toda inglesa no Bernabéu: apita Michael Oliver, com Stuart Burt e James Mainwaring nas bandeiras.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O regulamento da competição segue o mesmo de edições anteriores. A Fase de Liga é disputada em oito rodadas com confrontos sorteados entre os potes e apenas os oito primeiros garantem vagam direta nas oitavas; do 9º ao 24º colocado se classificam para os playoffs, fase prévia às oitavas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os times já se enfrentaram 19 vezes na história e o Real Madrid leva vantagem com dez vitórias, dois empates e sete derrotas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

A Inter de Milão mexeu menos no seu elenco e manteve o técnico Cristian Chivu. Na Lega Serie A soma 100% de aproveitamento em três jogos disputados e ocupa a segunda posição na tabela.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O Real Madrid começa a temporada com muitas caras novas e sob o comando de José Mourinho. Em quatro jogos por LaLiga, soma três vitórias e uma derrota, justamente no último jogo disputado diante do Betis, 1x0; é o terceiro colocado do Espanhol.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Noite quente em Madri com os termômetros marcando 30°C.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Boa tarde! É DIA DE CHAMPIONS! Acompanhe todos os lances de Real Madrid x Inter de Milão pela primeira rodada da Fase de Liga.

Real Madrid RMA

  • José Mourinho

    TECNICO

  • Thibaut Courtois

    Goleiro

  • Denzel Dumfries

    Defesa

  • Ibrahima Konaté

    Defesa

  • Dean HuijsenAmarelo

    Defesa

  • Marc Cucurella

    Defesa

  • Federico ValverdeGol

    Meio-Campo

  • Alexander-ArnoldSaiu

    Defesa

  • Aurelién TchouaméniEntrou

    Meio-Campo

  • Jude Bellingham

    Meio-Campo

  • Brahim DiazSaiu

    Meio-Campo

  • Yan DiomandeEntrou

    Atacante

  • Vinícius JúniorSaiu

    Atacante

  • Álvaro CarrerasEntrou

    Defesa

  • Kylian MbappéSaiuGol

    Atacante

  • Carlos EspíEntrou

    Atacante

Inter de Milão INZ

  • Cristian Chivu

    TECNICO

  • Josep Martínez

    Goleiro

  • Benjamin PavardSaiu

    Defesa

  • John StonesEntrou

    Defesa

  • Yann BisseckAmarelo

    Defesa

  • Alessandro Bastoni

    Defesa

  • Andy Diouf

    Meio-Campo

  • Nicolo BarellaSaiu

    Meio-Campo

  • Piotr ZielinskiEntrou

    Meio-Campo

  • Hakan CalhanogluSaiuAmarelo

    Meio-Campo

  • Petar SucicEntrou

    Meio-Campo

  • Curtis Jones

    Meio-Campo

  • Carlos AugustoSaiuGol

    Defesa

  • Henrikh MkhitaryanEntrou

    Meio-Campo

  • Marcus ThuramSaiu

    Atacante

  • Ange BonnyEntrou

    Atacante

  • Lautaro MartínezAmarelo

    Atacante

  • Michael Oliver (ING)

    ÁRBITRO

  • Stuart Burt (ING)

    ASSISTENTE

  • James Mainwaring (ING)

    ASSISTENTE

Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).