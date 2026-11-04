4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27
Quarta-feira, 04/11•14h45
Minuto a Minuto: AEK Atenas X Real Madrid - 04/11/2026
21'
•
2ºTEMPO
Diomande rola na entrada da área, Mbappé finaliza fraco e Brignoli defende.
20'
•
2ºTEMPO
Posse de bola: AEK Atenas 36% x 63% Real Madrid.
20'
•
2ºTEMPO
Cartão amarelo para Marc Cucurella (Real Madrid).
19'
•
2ºTEMPO
Filipe Relvas levanta da esquerda na área, Rüdiger cabeceia para cima e Courtois segura.
17'
•
2ºTEMPO
POR POUCO!!! Mbappé faz ótima jogada pelo meio, chuta colocado e manda pertinho do ângulo esquerdo de Brignoli!
16'
•
2ºTEMPO
Rota e Camavinga estão recuperados, mas jogador do AEK está com o olho direito bastante inchado.
15'
•
2ºTEMPO
Jogadores recebem atendimento médico.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no AEK Atenas: sai Kaan Kairinen, entra Barnabás Varga.
15'
•
2ºTEMPO
Substituição no AEK Atenas: sai Mijat Gaćinović, entra Răzvan Marin.
14'
•
2ºTEMPO
Rota e Camavinga dividem forte no meio de campo e batem rosto com rosto. Atletas ficam caídos no gramado.
13'
•
2ºTEMPO
Diomande cobra falta para o meio da área e zaga afasta pelo alto.
12'
•
2ºTEMPO
Éder Militão briga pela direita e é derrubado com falta de Jović.
11'
•
2ºTEMPO
Vinícius Júnior dispara pela esquerda, entra na área e é desarmado por Koita.
10'
•
2ºTEMPO
QUASE!!! Kylian Mbappé faz linda jogada pela direita, invade a área e serve no meio. Marc Cucurella aparece com liberdade e finaliza em cima marcação!
9'
•
2ºTEMPO
Dumfries força passe na frente e Diomande não alcança.
8'
•
2ºTEMPO
Substituição no AEK Atenas: sai Lovro Majer, entra Ambrósini António Cabaça Salvador.
7'
•
2ºTEMPO
Pilios desce pela esquerda, fica cercado e perde para Diomande.
6'
•
2ºTEMPO
Rota fica no chão com dores após choque com Camavinga.
5'
•
2ºTEMPO
Éder Militão arrisca da intermediária, Brignoli voa no canto direito e espalma!
4'
•
2ºTEMPO
Diomande avança pela direita, passa pelo marcação e rola no meio da área. Filipe Relvas da um bico para longe.
3'
•
2ºTEMPO
Vinícius Júnior cruza da esquerda na área e Brignoli pega em dois tempos.
2'
•
2ºTEMPO
Dumfries é lançado na frente pela direita, Pilios chega primeiro e da um chutão para frente.
1'
•
2ºTEMPO
Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.
0'
•
2ºTEMPO
Começa o segundo tempo!
45'
•
1ºTEMPO
INTERVALO! Fim do primeiro tempo.
45'
•
1ºTEMPO
Mais um minuto de acréscimo nesta etapa inicial.
44'
•
1ºTEMPO
QUASE! Dumfries cruza rasteiro da direita, Vinícius Júnior desvia e Bernardo Silva cabeceia para fora!
43'
•
1ºTEMPO
Arriaga divide forte com Marc Cucurella e fica caído com dores.
42'
•
1ºTEMPO
NÃO VALIA! Dumfries manda baixo na área, Vinícius Júnior completa de primeira e Brignoli faz linda defesa! Bandeira aponta impedimento do brasileiro.
41'
•
1ºTEMPO
Bellingham levanta da esquerda no meio da área, Brignoli sai do gol e pega.
40'
•
1ºTEMPO
Jogo da Champions em andamento: Fenerbahce 1x1 Liverpool.
39'
•
1ºTEMPO
Cucurella sobe pela esquerda, arrisca direto e Brignoli segura.
38'
•
1ºTEMPO
Mbappé tenta jogada com Vinícius Júnior, mas brasileiro erra devolução.
37'
•
1ºTEMPO
Mbappé busca tabela com Diomande na entrada da área, mas Majer faz o corte.
35'
•
1ºTEMPO
Bellingham toca forte dentro da área e Bernardo Silva não consegue controlar.
34'
•
1ºTEMPO
Cartão amarelo para Kervin Arriaga (AEK Atenas).
33'
•
1ºTEMPO
Bellingham marca seu primeiro gol nesta Champions, o sexto na temporada.
32'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOL DO REAL MADRID!!! GOLAÇO DE JUDE BELLINGHAM!!! Cucurella recebe de Bernardo Silva e cruza baixo no meio da área. Camisa 5 desvia de letra e manda para o fundo das redes!
32'
•
1ºTEMPO
Gol do Real Madrid! Jude Bellingham marca. Assistência de Marc Cucurella.
30'
•
1ºTEMPO
Posse de bola: AEK Atenas 40% x 60% Real Madrid.
29'
•
1ºTEMPO
NÃO VALEU MESMO! VAR confirma posição irregular de Bellingham no lance do gol.
28'
•
1ºTEMPO
VAR analisa o lance.
28'
•
1ºTEMPO
GOL DO REAL MADRID, MAS NÃO VALE! Bernardo Silva bate escanteio da direita na área, Vinícius Júnior chuta forte e Bellingham desvia para o fundo das redes! Bandeira aponta impedimento do inglês e anula o lance.
27'
•
1ºTEMPO
Bellingham serve na frente dentro da área e Mbappé não alcança. Tiro de meta para Brignoli.
26'
•
1ºTEMPO
Vinícius Júnior invade a área pela esquerda, chuta baixo com desvio e Brignoli segura!
25'
•
1ºTEMPO
Vinícius Júnior corre pela esquerda, divide com o marcador e cede tiro de meta.
24'
•
1ºTEMPO
Kylian Mbappé tenta jogada sozinho pela direita e não passa pelos dois marcadores.
22'
•
1ºTEMPO
Mbappé levanta da esquerda na segunda trave e Dumfries não alcança.
21'
•
1ºTEMPO
AI NÃO! Diomande rola da direita no meio da área e Mbappé chuta de primeira para longe do gol!
20'
•
1ºTEMPO
OPA! Koita é lançado pela direita, cai em choque com Cucurella e reclama de falta. Arbitragem não marca nada.
19'
•
1ºTEMPO
Pilios força passe da esquerda na área para Jović e devolve de graça para Courtois.
18'
•
1ºTEMPO
UUUUUHHH!!! Gaćinović faz linda jogada pela esquerda e toca no meio da área. Jović finaliza forte de canhota e Courtois espalma!
17'
•
1ºTEMPO
Dumfries pressiona saída de Gaćinović e comete falta de ataque.
16'
•
1ºTEMPO
Kylian Mbappé sobe pela direita, encara a marcação e perde a redonda.
15'
•
1ºTEMPO
Diomande joga baixo da direita na área e Brignoli pega.
14'
•
1ºTEMPO
Dumfries cruza rasteiro da direita e Filipe Relvas corta de carrinho.
13'
•
1ºTEMPO
Koita marca seu primeiro gol nesta Champions.
12'
•
1ºTEMPO
GOOOOOOL DO AEK ATENAS!!! ABOUBAKARY KOITA!!! Jović recebe na entrada da área e abre na direita. Camisa 11 domina, encara Cucurella e manda uma bomba de canhota no canto esquerdo de Courtois!
12'
•
1ºTEMPO
Gol do AEK Atenas! Aboubakary Koita marca. Assistência de Luka Jovic.
11'
•
1ºTEMPO
BOA CHANCE! Majer cobra falta no meio da área, Moukoudi aparece sozinho e desvia fraco de cabeça. Courtois agarra fácil.
10'
•
1ºTEMPO
Gaćinović é puxado por Camavinga com falta pela direita.
9'
•
1ºTEMPO
Diomande é acionado na esquerda, manda baixo na área e defesa tira.
8'
•
1ºTEMPO
Cucurella acerta Gaćinović com falta dura.
7'
•
1ºTEMPO
Vinícius Júnior vai ao fundo pela esquerda, fica no meio de dois e acaba desarmado.
5'
•
1ºTEMPO
Majer é acionado pela esquerda, invade a área e serve no meio. Gaćinović domina e chuta forte rasteiro. Courtois defende com as pernas!
4'
•
1ºTEMPO
Camavinga faz falta dura em Gaćinović no meio-campo.
3'
•
1ºTEMPO
Torcida grega faz bastante barulho nas arquibancadas da AEK Arena.
2'
•
1ºTEMPO
Diomande arranca sozinho pela direita, fica cercado e cede lateral para o adversário.
1'
•
1ºTEMPO
Time da casa joga com sua tradicional camisa amarela com listras pretas, shots e meias pretas. Já equipe visitante atua com o uniforme todo branco.
0'
•
1ºTEMPO
Começa o jogo: AEK Atenas x Real Madrid!
PRÉ-JOGO
Quase tudo pronto para o início da partida.
PRÉ-JOGO
Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do ΑΕΚ Arena.
PRÉ-JOGO
Arbitragem vem da Itália. Maurizio Mariani é o árbitro, Daniele Bindoni e Stefano Alassio são os auxiliares. Aleandro Di Paolo comanda o VAR e terá como assistente Valerio Marini.
PRÉ-JOGO
Strakosha, Marios Balamotis, Lykogiannis, Mantalos, Marin, Varga, Vida, Vitális, Zini e Zubkov são os reservas.
PRÉ-JOGO
AEK está escalado com Brignoli; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas e Pilios; Majer, Arriaga, Kairinen e Koita; Gaćinović e Jović.
PRÉ-JOGO
No banco estão Lunin, Sergio Mestre, Álvaro Fernández, Endrick, Carlos Espí, Huijsen, Konaté, Sergio Martínez, Thiago Pitarch, Valverde, Alexander-Arnold e Brahim Díaz.
PRÉ-JOGO
Real Madrid vai a campo com Courtois; Dumfries, Éder Militão, Rudiger e Marc Cucurella; Bernardo Silva e Camavinga; Diomande, Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.
PRÉ-JOGO
Mendy e Rodrygo (lesionados), além de Tchouameni e Guler (decisão técnica) não jogam pelo time espanhol.
PRÉ-JOGO
Os Merengues estão invictos na competição com três vitorias em três jogos na competição.
PRÉ-JOGO
O jogo será realizado na AEK Arena em Atenas. O tempo está nublado na Grécia, os termômetros marcam 19°C neste momento.
PRÉ-JOGO
Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre AEK Atenas e Real Madrid em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Champions League.
M. Nikolić
TECNICO
José Mourinho
TECNICO
Maurizio Mariani
ÁRBITRO