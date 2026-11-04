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Allwyn Arena Nea Filadelfeia
AEK Atenas AEK Atenas
1 × 1
Real Madrid Real Madrid

4ª RODADA • UEFA Champions League 2026/27

Quarta-feira, 04/1114h45

Minuto a Minuto: AEK Atenas X Real Madrid - 04/11/2026

bola

21'

2ºTEMPO

Diomande rola na entrada da área, Mbappé finaliza fraco e Brignoli defende.

bola

20'

2ºTEMPO

Posse de bola: AEK Atenas 36% x 63% Real Madrid.

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20'

2ºTEMPO

Cartão amarelo para Marc Cucurella (Real Madrid).

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19'

2ºTEMPO

Filipe Relvas levanta da esquerda na área, Rüdiger cabeceia para cima e Courtois segura.

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17'

2ºTEMPO

POR POUCO!!! Mbappé faz ótima jogada pelo meio, chuta colocado e manda pertinho do ângulo esquerdo de Brignoli!

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16'

2ºTEMPO

Rota e Camavinga estão recuperados, mas jogador do AEK está com o olho direito bastante inchado.

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15'

2ºTEMPO

Jogadores recebem atendimento médico.

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15'

2ºTEMPO

Substituição no AEK Atenas: sai Kaan Kairinen, entra Barnabás Varga.

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15'

2ºTEMPO

Substituição no AEK Atenas: sai Mijat Gaćinović, entra Răzvan Marin.

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14'

2ºTEMPO

Rota e Camavinga dividem forte no meio de campo e batem rosto com rosto. Atletas ficam caídos no gramado.

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13'

2ºTEMPO

Diomande cobra falta para o meio da área e zaga afasta pelo alto.

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12'

2ºTEMPO

Éder Militão briga pela direita e é derrubado com falta de Jović.

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11'

2ºTEMPO

Vinícius Júnior dispara pela esquerda, entra na área e é desarmado por Koita.

bola

10'

2ºTEMPO

QUASE!!! Kylian Mbappé faz linda jogada pela direita, invade a área e serve no meio. Marc Cucurella aparece com liberdade e finaliza em cima marcação!

bola

9'

2ºTEMPO

Dumfries força passe na frente e Diomande não alcança.

bola

8'

2ºTEMPO

Substituição no AEK Atenas: sai Lovro Majer, entra Ambrósini António Cabaça Salvador.

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7'

2ºTEMPO

Pilios desce pela esquerda, fica cercado e perde para Diomande.

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6'

2ºTEMPO

Rota fica no chão com dores após choque com Camavinga.

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5'

2ºTEMPO

Éder Militão arrisca da intermediária, Brignoli voa no canto direito e espalma!

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4'

2ºTEMPO

Diomande avança pela direita, passa pelo marcação e rola no meio da área. Filipe Relvas da um bico para longe.

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3'

2ºTEMPO

Vinícius Júnior cruza da esquerda na área e Brignoli pega em dois tempos.

bola

2'

2ºTEMPO

Dumfries é lançado na frente pela direita, Pilios chega primeiro e da um chutão para frente.

bola

1'

2ºTEMPO

Equipes estão com as mesmas formações da etapa inicial.

bola

0'

2ºTEMPO

Começa o segundo tempo!

fim

45'

1ºTEMPO

INTERVALO!
Fim do primeiro tempo.

bola

45'

1ºTEMPO

Mais um minuto de acréscimo nesta etapa inicial.

bola

44'

1ºTEMPO

QUASE! Dumfries cruza rasteiro da direita, Vinícius Júnior desvia e Bernardo Silva cabeceia para fora!

bola

43'

1ºTEMPO

Arriaga divide forte com Marc Cucurella e fica caído com dores.

bola

42'

1ºTEMPO

NÃO VALIA! Dumfries manda baixo na área, Vinícius Júnior completa de primeira e Brignoli faz linda defesa! Bandeira aponta impedimento do brasileiro.

bola

41'

1ºTEMPO

Bellingham levanta da esquerda no meio da área, Brignoli sai do gol e pega.

bola

40'

1ºTEMPO

Jogo da Champions em andamento: Fenerbahce 1x1 Liverpool.

bola

39'

1ºTEMPO

Cucurella sobe pela esquerda, arrisca direto e Brignoli segura.

bola

38'

1ºTEMPO

Mbappé tenta jogada com Vinícius Júnior, mas brasileiro erra devolução.

bola

37'

1ºTEMPO

Mbappé busca tabela com Diomande na entrada da área, mas Majer faz o corte.

bola

35'

1ºTEMPO

Bellingham toca forte dentro da área e Bernardo Silva não consegue controlar.

bola

34'

1ºTEMPO

Cartão amarelo para Kervin Arriaga (AEK Atenas).

bola

33'

1ºTEMPO

Bellingham marca seu primeiro gol nesta Champions, o sexto na temporada.

bola

32'

1ºTEMPO

GOOOOOOL DO REAL MADRID!!! GOLAÇO DE JUDE BELLINGHAM!!! Cucurella recebe de Bernardo Silva e cruza baixo no meio da área. Camisa 5 desvia de letra e manda para o fundo das redes!

inicio

32'

1ºTEMPO

Gol do Real Madrid! Jude Bellingham marca. Assistência de Marc Cucurella.

bola

30'

1ºTEMPO

Posse de bola: AEK Atenas 40% x 60% Real Madrid.

bola

29'

1ºTEMPO

NÃO VALEU MESMO! VAR confirma posição irregular de Bellingham no lance do gol.

bola

28'

1ºTEMPO

VAR analisa o lance.

bola

28'

1ºTEMPO

GOL DO REAL MADRID, MAS NÃO VALE! Bernardo Silva bate escanteio da direita na área, Vinícius Júnior chuta forte e Bellingham desvia para o fundo das redes! Bandeira aponta impedimento do inglês e anula o lance.

bola

27'

1ºTEMPO

Bellingham serve na frente dentro da área e Mbappé não alcança. Tiro de meta para Brignoli.

bola

26'

1ºTEMPO

Vinícius Júnior invade a área pela esquerda, chuta baixo com desvio e Brignoli segura!

bola

25'

1ºTEMPO

Vinícius Júnior corre pela esquerda, divide com o marcador e cede tiro de meta.

bola

24'

1ºTEMPO

Kylian Mbappé tenta jogada sozinho pela direita e não passa pelos dois marcadores.

bola

22'

1ºTEMPO

Mbappé levanta da esquerda na segunda trave e Dumfries não alcança.

bola

21'

1ºTEMPO

AI NÃO! Diomande rola da direita no meio da área e Mbappé chuta de primeira para longe do gol!

bola

20'

1ºTEMPO

OPA! Koita é lançado pela direita, cai em choque com Cucurella e reclama de falta. Arbitragem não marca nada.

bola

19'

1ºTEMPO

Pilios força passe da esquerda na área para Jović e devolve de graça para Courtois.

bola

18'

1ºTEMPO

UUUUUHHH!!! Gaćinović faz linda jogada pela esquerda e toca no meio da área. Jović finaliza forte de canhota e Courtois espalma!

bola

17'

1ºTEMPO

Dumfries pressiona saída de Gaćinović e comete falta de ataque.

bola

16'

1ºTEMPO

Kylian Mbappé sobe pela direita, encara a marcação e perde a redonda.

bola

15'

1ºTEMPO

Diomande joga baixo da direita na área e Brignoli pega.

bola

14'

1ºTEMPO

Dumfries cruza rasteiro da direita e Filipe Relvas corta de carrinho.

bola

13'

1ºTEMPO

Koita marca seu primeiro gol nesta Champions.

bola

12'

1ºTEMPO

GOOOOOOL DO AEK ATENAS!!! ABOUBAKARY KOITA!!! Jović recebe na entrada da área e abre na direita. Camisa 11 domina, encara Cucurella e manda uma bomba de canhota no canto esquerdo de Courtois!

inicio

12'

1ºTEMPO

Gol do AEK Atenas! Aboubakary Koita marca. Assistência de Luka Jovic.

bola

11'

1ºTEMPO

BOA CHANCE! Majer cobra falta no meio da área, Moukoudi aparece sozinho e desvia fraco de cabeça. Courtois agarra fácil.

bola

10'

1ºTEMPO

Gaćinović é puxado por Camavinga com falta pela direita.

bola

9'

1ºTEMPO

Diomande é acionado na esquerda, manda baixo na área e defesa tira.

bola

8'

1ºTEMPO

Cucurella acerta Gaćinović com falta dura.

bola

7'

1ºTEMPO

Vinícius Júnior vai ao fundo pela esquerda, fica no meio de dois e acaba desarmado.

bola

5'

1ºTEMPO

Majer é acionado pela esquerda, invade a área e serve no meio. Gaćinović domina e chuta forte rasteiro. Courtois defende com as pernas!

bola

4'

1ºTEMPO

Camavinga faz falta dura em Gaćinović no meio-campo.

bola

3'

1ºTEMPO

Torcida grega faz bastante barulho nas arquibancadas da AEK Arena.

bola

2'

1ºTEMPO

Diomande arranca sozinho pela direita, fica cercado e cede lateral para o adversário.

bola

1'

1ºTEMPO

Time da casa joga com sua tradicional camisa amarela com listras pretas, shots e meias pretas. Já equipe visitante atua com o uniforme todo branco.

bola

0'

1ºTEMPO

Começa o jogo: AEK Atenas x Real Madrid!

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Quase tudo pronto para o início da partida.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os jogadores de ambas as equipes entram no gramado do ΑΕΚ Arena.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Arbitragem vem da Itália. Maurizio Mariani é o árbitro, Daniele Bindoni e Stefano Alassio são os auxiliares. Aleandro Di Paolo comanda o VAR e terá como assistente Valerio Marini.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Strakosha, Marios Balamotis, Lykogiannis, Mantalos, Marin, Varga, Vida, Vitális, Zini e Zubkov são os reservas.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

AEK está escalado com Brignoli; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas e Pilios; Majer, Arriaga, Kairinen e Koita; Gaćinović e Jović.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

No banco estão Lunin, Sergio Mestre, Álvaro Fernández, Endrick, Carlos Espí, Huijsen, Konaté, Sergio Martínez, Thiago Pitarch, Valverde, Alexander-Arnold e Brahim Díaz.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Real Madrid vai a campo com Courtois; Dumfries, Éder Militão, Rudiger e Marc Cucurella; Bernardo Silva e Camavinga; Diomande, Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Mendy e Rodrygo (lesionados), além de Tchouameni e Guler (decisão técnica) não jogam pelo time espanhol.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Os Merengues estão invictos na competição com três vitorias em três jogos na competição.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

O jogo será realizado na AEK Arena em Atenas. O tempo está nublado na Grécia, os termômetros marcam 19°C neste momento.

pre-jogo

PRÉ-JOGO

Olá, torcedores! Hoje vamos acompanhar o duelo entre AEK Atenas e Real Madrid em partida válida pela 4ª rodada da UEFA Champions League.

AEK Atenas AEK

  • M. Nikolić

    TECNICO

Real Madrid RMA

  • José Mourinho

    TECNICO

  • Maurizio Mariani

    ÁRBITRO

AEK Atenas AEK
Real Madrid RMA

GOLS

Gol Aboubakary Koita
Jude Bellingham Gol
POSSE DE BOLA
0% 0%
0FINALIZAÇÕES0
0FINALIZAÇÕES CERTAS0
0FALTAS COMETIDAS0
0CRUZAMENTOS0
0PASSES ERRADOS0
0DESARMES0
0ESCANTEIOS0
0IMPEDIMENTOS0
0CARTÕES AMARELOS0
0CARTÕES VERMELHOS0
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